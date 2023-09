Appell an Bundes- und Landespolitik: Sicherung der Liquidität muss kurzfristig für alle Krankenhäuser erfolgen (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Zum Entwurf der Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit zu Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser erklärt der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß: Die vor einigen Wochen mit dem Bevölkerungsstärkungsgesetz geschaffenen Regelungen für Ausgleichszahlungen erweisen sich angesichts der flächendeckenden Notlage

in den Krankenhäusern heute als nicht mehr ausreichend. Nahezu alle Krankenhäuser melden zunehmende Liquiditätsprobleme

durch das Zurückstellen von Leistungen und die Konzentration auf die

COVID-Versorgung. Der in wenigen Tagen auslaufende Ganzjahresausgleich 2020

muss deshalb durch eine Liquiditätssicherung für alle Krankenhäuser ergänzt

werden. Diese Liquiditätssicherung muss unabhängig vom Grad der Auslastungen

von Intensivstationen und unabhängig von Notfallstufen von den Krankenhäusern

in Anspruch genommen werden können. Die in der Verordnung des

Bundesgesundheitsministeriums vorgesehene Regelung, wonach nur in Regionen mit

Inzidenzraten oberhalb von 250 die derzeitigen restriktiven Voraussetzungen

gelockert werden, ist keine Lösung. Deshalb der dringende Appell an

Gesundheitsminister Spahn, die Krankenhäuser flächendeckend zu unterstützen.

Die Krankenhäuser brauchen Planungs- und wirtschaftliche Sicherheit für 2021.

Dazu legt die DKG heute ein Konzept vor, das die Liquiditätssicherung der

Krankenhäuser in den Mittelpunkt stellt. Dabei wird akzeptiert, dass

Liquiditätshilfen obligatorisch im Rahmen eines Ganzjahreserlösausgleiches zu

verrechnen sind. Zugleich sollten die Liquiditätshilfen in Zukunft aus den

Mittel der GKV und nicht länger vom Steuerzahler aufgebracht werden.“

Die sich von Tag zu Tag zuspitzende Situation in den Krankenhäusern erfordert

schnelle politische Unterstützung von Bund und Ländern. Mit einem dringenden

Appell wenden sich daher die Verbände der Krankenhäuser heute an die

Öffentlichkeit.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 18.12.2020