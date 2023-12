Investitionsstau so hoch wie nie: Mehr als 40 dringend notwendige Krankenhausbauvorhaben in der Warteschleife (NKG e.V.).

Mehr als 40 dringend notwendige Bauprojekte von Krankenhäusern in Niedersachsen warten wegen unzureichender Investitionen des Landes auf Umsetzung. Für sie ist bis jetzt kein konkreter Baustart absehbar. Der Investitionsstau im Bereich Krankenhausbau ist mit 2,2 Milliarden Euro so hoch wie nie zuvor.

Deshalb schlägt die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) Alarm: Sie

hat heute mit einer Aktion vor der Marktkirche in Hannover auf diese Situation

hingewiesen. Mit einer brachliegenden Baustelle und der Enthüllung eines großen

„Bauschildes“ machte die NKG symbolisch darauf aufmerksam. Sie forderte die

Landesregierung auf, die jährlichen Investitionsmittel für den Krankenhausbau

deutlich zu erhöhen.

Die Fördermittel des Landes für 2021 reichen lediglich aus, um bereits

begonnene Baumaßnahmen fortzuführen. 41 weitere Projekte wurden vom Land

bereits als grundsätzlich bedarfsnotwendig anerkannt und abschließend

baufachlich geprüft. Aber sie werden bisher in keiner Weise berücksichtigt.

Diese Situation ist aus Sicht der NKG nicht länger tragbar und stellt

mittelfristig eine Gefahr für die stationäre Versorgung auf dem bisherigen

qualitativ hohen Niveau dar.

„Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel für Baumaßnahmen in Höhe

von derzeit 120 Millionen Euro jährlich reichen nicht ansatzweise aus, um die

anfallenden Investitionskosten der Krankenhäuser zu decken. Die kürzlich in

Aussicht gestellte Anhebung der Mittel um 30 Millionen Euro ist grundsätzlich

begrüßenswert, aber leider unzureichend. Dringend erforderlich ist eine

Verdoppelung der Gesamtinvestitionen für die Krankenhäuser. Insbesondere im

Hinblick auf den bestehenden Investitionsstau in Höhe von 2,2 Milliarden Euro“,

sagte Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender der NKG.

Mit der Verdoppelung der Gesamtinvestitionen für die Krankenhäuser könne das

Land unter Beweis stellen, welchen Stellenwert es den Krankenhäusern in der

Daseinsvorsorge tatsächlich beimisst, so Dr. Aldag. Zudem bedarf es aus Sicht

der Krankenhäuser eines landeseigenen Strukturfonds in Höhe von 1 Milliarde

Euro zur Beschleunigung eines nachhaltigen Strukturwandels, um zukunftsweisende

Projekte zur Verbesserung der stationären Versorgung zeitnah zu realisieren.

„Die Politik hat die Krankenhäuser und deren Beschäftigte während der Pandemie

zu Recht immer wieder als das Rückgrat der Gesundheitsversorgung gelobt.

Zugleich sind die Kliniken in Niedersachsen seit Jahren chronisch

unterfinanziert und selbst jetzt ist keine wirkliche Trendwende erkennbar.

Dabei liegen konkrete Lösungsvorschläge in Form der Empfehlungen der

Enquetekommission längst auf dem Tisch. Den Worten müssen nun dringend Taten

folgen. Es wurde lange genug auf dem Rücken der Krankenhäuser gespart“, betonte

NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke. „Die Leidtragenden sind unsere Patientinnen

und Patienten sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, ergänzt Barbara

Schulte, Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur am KRH Klinikum Region

Hannover. In vielen deutschen Krankenhäusern sei die Infrastruktur in die Jahre

gekommen. Man müsse dringend modernisieren, damit die Bevölkerung weiterhin auf

eine Krankenversorgung in hoher Behandlungsqualität zählen könne. Die Kliniken

seien darauf angewiesen, dass das Land seinen Investitionsverpflichtungen

nachkomme. „Kliniken sind nicht mehr in der Lage, ausreichend Gewinne zu

erwirtschaften, um diese Maßnahmen aus Eigenmitteln zu finanzieren.“

Die vom Landtag eingesetzte Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten

und stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen - für eine qualitativ

hochwertige und wohnortnahe medizinische Versorgung“ war in ihrem

Abschlussbericht zu der Auffassung gelangt, dass die jährlichen

Investitionsmittel durch das Land dringend erhöht werden müssen. Zudem empfahl

das Expertengremium die Einrichtung eines landeseigenen Sonderfonds zum

kurzfristigen Abbau des Investitionsstaus.

Der Niedersächsische Landtag hat auf dieser Grundlage einen eindeutigen

Handlungsauftrag an die Landesregierung formuliert und eine stufenweise

Anhebung der Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser auf 8 Prozent der

Gesamterlöse bis zum Jahr 2030 gefordert. Dies entspricht im Falle von

Niedersachsen mindestens 520 Millionen Euro jährlich.

Quelle: NKG e.V., 18.08.2021