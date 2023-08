Patientensicherheit steht für Krankenhäuser an erster Stelle (Berliner Krankenhausgesellschaft).

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Berlin über ein gut funktionierendes, qualitätsgesichertes stationäres Versorgungssystem verfügt, in dem Patienten/-innen und die Patientensicherheit im Fokus der Versorgung stehen. Die Berliner Krankenhäuser versorgen jährlich ca. 900.000 Patienten/-innen in 22.500

Betten. Die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) macht zum Internationalen Tag der Patientensicherheit auf den Zusammenhang zwischen

Patientensicherheit, ausreichendem Personal und Zeitarbeit aufmerksam.

In Berliner Krankenhäusern findet das Thema Patientensicherheit große

Beachtung. Patienten/-innen erwarten zu Recht, dass sie gut und sicher versorgt

werden. Hierfür sind eine gute Fehlerkultur und ein Qualitätsmanagement

unerlässlich. Krankenhäuser haben auf der Grundlage einer aktiven Sicherheits-

und Fehlerkultur konsequent das Risikomanagement im Krankenhaus etabliert und

ausgebaut. Krankenhäuser sind verpflichtet, Beschwerden von Patienten/-innen

auszuwerten und Risiken und Fehler in der Behandlung aufzuarbeiten. So werden

Fehlerquellen stetig und gründlich beseitigt. Umfangreiche gesetzlich

verankerte Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben (wie z. B. die Hygieneverordnung

des Landes Berlin) und Richtlinien zur Qualitätssicherung sind neben einer

Vielzahl freiwilliger Maßnahmen Grundlage für die Patientensicherheit. Hierzu

zählen:



Nutzung von Critical Incident Reporting Systemen (CIRS), einem Berichtssystem

zur anonymisierten Meldung von kritischen Ereignissen,

Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen, ein Besprechungsformat zur

strukturierten, retrospektiven Aufarbeitung besonderer Behandlungsverläufe,

regelmäßige Skilltrainings (z. B. Endoskopie, Linksherzkathetermessplatz, OP),

die das Ziel haben, Fertigkeiten zu erlernen, die helfen können, besser mit

Schwierigkeiten umzugehen,

Einsatz von Checklisten sowie systematische Schulungen zur frühen Erkennung von

Risikopatienten (z. B. bei Sepsis),

im Bereich der Hygiene die Teilnahme an der „Aktion saubere Hände“,

interdisziplinären Simulationstrainings, die sich auf Teaminteraktion in

Notfallsituationen (z. B. im Schockraum, Kreißsaal, Intensivstation)

fokussieren,

Maßnahmen für das Risikomanagement und die Fehlermeldesysteme, in denen

Mitarbeiter/-innen anonym und sanktionsfrei Fehler melden können.

„Für ein kontinuierliches Lernen und Verbessern ist eine gute Zusammenarbeit im

Krankenhaus und ausreichendes, qualifiziertes Personal entscheidend. Für die

Arbeit mit den Patienten/-innen benötigen die Kliniken verlässliche, gut

eingearbeitete und aufeinander abgestimmte Teams. Zeitarbeit in der Pflege kann

Pflegequalität, Versorgungssicherheit und Patientensicherheit gefährden.

Häufiger personeller Wechsel und mangelnde Kenntnisse der Abläufe vor Ort

können dazu führen, dass Qualitätsstandards nicht eingehalten werden und die

Patientensicherheit beeinträchtigen. Die Zeitarbeit in der Pflege ist deshalb

auf das absolut notwendige Maß zu beschränken”, so Marc Schreiner,

Geschäftsführer der BKG.

Quelle: Berliner Krankenhausgesellschaft, 16.09.2021