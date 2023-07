Mindestmengen-Transparenzkarte 2022 AOK

Transparenzkarte 2022 zeigt zugelassene Kliniken für risikoreiche Operationen (Pressemitteilung).

Die Transparenzkarte 2022 der AOK zeigt 117 Kliniken in Baden-Württemberg, die in diesem Jahr Mindestmengen-relevante Operationen mit besonders hohen Risiken für die Patientinnen und Patienten durchführen dürfen. Denn Studien haben gezeigt: Die durchschnittliche

Behandlungsqualität und oft auch die Überlebensrate sinken bei bestimmten Operationen deutlich, wenn OP-Teams sie nicht häufig genug durchführen. Deshalb gelten aktuell für sieben planbare

Behandlungen gesetzlich festgelegte Mindestmengen also eine Untergrenze für die

Fallzahl, die Krankenhausstandorte pro Jahr erbringen müssen, um diese

Behandlungen weiterhin durchführen zu dürfen. Die Regelungen zur Mindestmenge

bei hochkomplexen Operationen führen zu mehr Patientensicherheit, da die

Eingriffe nur von routinierten und sehr erfahrenen OP-Teams vorgenommen werden.

Welche Klinikstandorte für welche Eingriffe eine Erlaubnis haben, zeigt die

aktualisierte Mindestmengen-Transparenzkarte auf der Website des

AOK-Bundesverbandes. Sie ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern einen detaillierten

Überblick über die Klinikstandorte in Baden-Württemberg beziehungsweise ganz

Deutschland sowie die Anzahl der behandelten Fälle je Indikation.

In Baden-Württemberg sind für das Jahr 2022 keine Kliniken mit zuvor

bestehender Erlaubnis von Mindest- mengenrelevanten Leistungen ausgeschlossen

worden. Aufgrund der Mindestmengen-Regelung haben sich jedoch insbesondere

Klinikverbünde für eine Bündelung ihrer Leistungen an einem Standort

entschieden und von sich aus Leistungen an anderen Standorten eingestellt. Seit

2019 müssen Krankenhäuser, die Mindestmengen-relevante Eingriffe durchführen

wollen, jeweils bis Mitte des Jahres ihre aktuellen Fallzahlen der vergangenen

anderthalb Jahre melden und eine Prognose für das Folgejahr abgeben. Die

Landesverbände der Krankenkassen überprüfen diese Angaben und entscheiden

jeweils, ob sie die Prognose der jeweiligen Klinik als plausibel akzeptieren

und damit eine OP-Erlaubnis erteilen.

Diese Mindestmengen sind für nachfolgende Eingriffe nötig: Implantation von

künstlichen Kniegelenken (50 Fälle pro Jahr), Transplantationen von Leber (20),

Niere (25) und Stammzellen (25), komplexe OPs an Speiseröhre (10) und

Bauchspeicheldrüse (10). die Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem

Geburtsgewicht unter 1.250 Gramm (14). Künftig gelten Mindestmengen auch für

OPs bei Lungen- und Brustkrebs. Aus Sicht der AOK ist eine Ausweitung

notwendig, etwa für OPs bei Darmkrebs, Herzklappen- oder

Hüftprothesen-Implantationen.

Die Mindestmengen-Transparenzkarte 2022: aok-bv.de/engagement/mindestmengen

Quelle: Pressemitteilung, 15.03.2022