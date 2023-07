Bedarf an Neurologischer Frührehabilitation in NRW steigt

Neurologische Frührehabilitation in NRW: Versorgungslage verschlechtert sich weiter und wird durch Corona verschärft (DVSG).

Dass die Neurologische Frühreha in NRW ausgebaut werden muss, ist seit Jahren unstrittig. Dies bestätigt unter anderem auch der Entwurf des neuen Krankenhausplanes NRW, welcher bald in Kraft treten soll. Eine Umfrage der LAG NeuroReha NRW zeigt jetzt, dass der Bedarf nach wie vor hoch und unter anderem

durch die Corona-Pandemie in den letzten Jahren sogar noch deutlich angestiegen ist. Nach einer Umfrage der Landesarbeitsgemeinschaft Neuroreha unter ihren

Mitgliedern ist die Nachfrage nach neurologischer Frühreha in NRW in den

letzten Jahren noch einmal sprunghaft angestiegen. Der Grund: Rund 20% der

ohnehin schon raren Betten werden aktuell von Patient*innen belegt, welche

aufgrund einer Corona-Infektion schwer krank wurden. Die Neurologische Frühreha

ist dann der Ort, an dem körperliche Funktionen wie selbständiges Atmen oder

Schlucken wiedererlernt werden müssen.

Versorgungslage verschlechtert sich weiter

„Ein Großteil der Patient*innen in der neurologischen Frühreha wird direkt von

den Intensivstationen der Maximalversorger übernommen. Die Schwerstkranken,

teilweise noch aus der Delta Welle, sind nach abgeschlossener Primärbehandlung

noch lange nicht wieder gesund, sondern brauchen eine weiterführende

Intensivbehandlung mit begleitenden Therapien. Das leistet die neurologische

Frühreha“, so Dr. Christoph Schäfer, Chefarzt der Vamed Klink Hagen und

Mitglied der LAG NeuroReha.

Die Arbeitsgemeinschaft hatte die Umfrage für die letzten Monate unter

neurologischen Frührehakliniken durchgeführt mit dem Ergebnis, dass aufgrund

der insgesamt begrenzten Kapazitäten die Corona-Pandemie die Versorgungslage

für viele neurologische Frührehapatient*innen in NRW, z. B. nach Schlaganfall

oder Unfallgeschehen, signifikant verschlechtert hat.

Corona verschärft die Lage

Das bestätigt auch Ulrike Kramer, Leitung Stationäres Patientenmanagement und

Sozialdienst der Uniklinik Düsseldorf und stellvertretende Vorsitzende der

Deutschen Vereinigung Soziale Arbeit im Gesundheitswesen: „Schon unter

‚Nomalbedingungen‘ müssen wir diverse Kliniken gleichzeitig anfragen, um für

unsere Patient*innen einen Platz in der neurologischen Frühreha zu finden.

Während Corona hat sich die Lage nochmal deutlich verschärft. Obwohl wir

mehrere Kliniken anfragen, wissen wir trotzdem nicht, ob wir den Patient*innen

in einer solch hochspezialisierten Einrichtung zeitnah unterbringen können.“

Einen Lichtblick gibt es jedenfalls: Der Versorgungmangel ist erkannt und im

neuen Krankenhausplan NRW ausgewiesen. Das ist auch dringend notwendig. Denn in

den letzten 10 Jahren sind in NRW nur wenige neue Betten für neurologische

Frühreha geschaffen worden. Dass es nach wie vor zu wenige sind, wird unter

Pandemiebedingungen einmal mehr deutlich.

Quelle: DVSG, 06.04.2022