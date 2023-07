Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen 2022 veröffentlicht

Die NRW-Landesregierung veröffentlicht den Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen 2022 (Download, PDF, 27 MB).

Neue Rahmenvorgaben schaffen die Voraussetzungen für eine nachhaltige Stärkung der Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen. Nach einem zweijährigen Überarbeitungsprozess hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales heute den Krankenhausplan 2022 für Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.

Ziel ist die nachhaltige Stärkung der Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen. Bei der Erstellung des neuen Plans haben die Akteure des nordrhein-westfälischen Krankenhauswesens im sogenannten “Landesausschuss für

Krankenhausplanung”, dem unter anderem die Krankenhausgesellschaft, die

Krankenkassen sowie die Ärztekammern angehören, intensiv mitgewirkt.

Alle Entscheidungen zur konkreten Umsetzung der Vorgaben des Krankenhausplans

in den Regionen Nordrhein-Westfalens werden durch sogenannte regionale

Planungskonzepte erfolgen. Das Verfahren für diesen Prozess wird derzeit

vorbereitet.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann: „Unser Leitsatz lautet: Die Strukturen

müssen für die Menschen da sein, nicht die Menschen für die Strukturen. Es geht

am Ende um eine verlässliche und hochwertige Krankenhausversorgung für die

Menschen in unserem Bundesland – in den Ballungsräumen ebenso wie in den

ländlichen Regionen. Ich freue mich, dass wir auf dieser Basis ein Einvernehmen

im Landesausschuss für Krankenhausplanung erzielt haben. Das ist die beste

Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung des Plans in den Regionen – zum

Wohle der Patientinnen und Patienten.“

Der neue Krankenhausplan ermöglicht es dem Land künftig, die

Krankenhausstrukturen aktiver zu gestalten. Dazu erfolgt eine Planung auf der

Basis konkreter Fallzahlen über sogenannte Leistungsbereiche und

Leistungsgruppen in Verbindung mit Qualitätsvorgaben. So lässt sich eine

bessere Koordination und Kooperation zwischen den Krankenhäusern mit einer

Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung verbinden.

Der Krankenhausplan gibt zudem vor, dass ein Krankenhaus mit internistischer

und chirurgischer Versorgung für 90 Prozent der Bevölkerung von

Nordrhein-Westfalen innerhalb von 20 Autominuten erreichbar sein muss.

Das Verfahren zur Umsetzung der neuen Vorgaben in den Regionen

Nordrhein-Westfalens durch sogenannte regionale Planungskonzepte wird derzeit

vorbereitet. Auch hier ist es dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und

Soziales wichtig, alle wesentlichen Akteure einzubinden, um ein möglichst

breites Einvernehmen zu erreichen.

Quelle: Pressenachricht, 27.04.2022