Land Niedersachsen erhöht seine Investitionen in die Krankenhäuser

Niedersächsischer Krankenhaus-Planungsausschuss beriet über Krankenhausförderung und das Investitionsprogramm (Presseinformation).

Krankenhaus-Planungsausschuss mit klarem Bekenntnis zu Großprojekten in Ostfriesland, im Heidekreis und im Landkreis Diepholz. In der ersten Sitzung des niedersächsischen Krankenhaus-Planungsausschuss in 2022 standen traditionell die Krankenhausförderung und das

Investitionsprogramm im Vordergrund der Beratungen. Das Volumen des Investitionsprogramms wurde von bislang 120 auf erstmalig 150 Millionen Euro aufgestockt. Das

Investitionsprogramm 2022 umfasst 29 Investitionsmaßnahmen, davon acht

Erstförderungen sowie 21 Weiterfinanzierungen laufender Maßnahmen (s. dazu die

angehängte Liste).

„Mit der Förderung der 29 Maßnahmen im ganzen Land hat das diesjährige

Investitionsprogramm einen deutlich höheren Umfang als in den vergangenen

Jahren. Damit wird ein wesentlicher Grundstein für eine moderne und

zukunftsfähige Krankenhausstruktur in Niedersachen geschaffen“, sagte

Gesundheitsministerin Daniela Behrens.

Neben den Einzelmaßnahmen können große Strukturmaßnahmen wie die Zusammenlegung

von Krankenhäusern und Neubauten aus Mitteln des Krankenhausstrukturfonds

gefördert werden. In Niedersachsen befinden sich gegenwärtig drei große

Vorhaben in der Planung:

· Zentralklinik Georgsheil (Landkreis Aurich / Stadt Emden),

· Zentralklinik im Landkreis Diepholz und

· Zentralklinik im Landkreis Heidekreis

Die Planungen in Georgsheil und im Heidekreis sind bereits fortgeschritten und

die baufachliche Prüfung inzwischen abgeschlossen. Die Fördersumme für

Georgsheil wird auf 460 Millionen Euro und die Fördersumme für den Heidekreis

auf 195 Millionen Euro festgesetzt. Die baufachliche Prüfung des

Zentralklinikums im Landkreis Diepholz wird voraussichtlich im Sommer 2023

abgeschlossen. Die drei Strukturmaßnahmen sollen aus Mitteln des Strukturfonds

und aus Investitionsmitteln des Landes gefördert werden.

„Damit bekennen wir uns ganz klar zu den drei neuen Zentralkliniken“, erklärte

Ministerin Behrens, „wir werden alle drei Maßnahmen finanzieren und damit die

Krankenhauslandschaft in Niedersachsen gezielt weiterentwickeln.“

Der Planungsausschuss hat sich zudem dafür ausgesprochen, die voraussichtliche

Fördersumme für das Kinderhospital Osnabrück auf 8 Mio. Euro zu erhöhen und für

folgende Maßnahmen die vorrangige baufachliche Prüfung vorzunehmen:

Königslutter / AWO Psychiatriezentrum (voraussichtliche Fördersumme 4 Mio.

Euro), Lüneburg / Psychiatrische Klinik (95 Mio. Euro), Verden /

Aller-Weser-Klinik (25 Mio. Euro), Westerstede / Ammerland Klinik (100 Mio.

Euro) und Nordhorn / Euregio-Klinik (60 Mio. Euro).

Am 8. Juni 2022 hatte der federführende Sozialausschuss des Landtages den

Entwurf zur Neufassung des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes abschließend

beraten. Ministerin Behrens nutzte die Gelegenheit, um die Mitglieder des

Planungsausschusses über das Gesetzgebungsverfahren zu unterrichten: „Ich freue

mich sehr, dass wir mit dem Gesetz die Empfehlungen der Enquetekommission

umsetzen können“, so Behrens. „Das ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur

Modernisierung der medizinischen Versorgung in Niedersachsen.“

Außer über die Förderung von Investitionsmaßnahmen hat der Planungsausschuss

auch über die Krankenhausplanung beraten. Neben der Aufnahme von zwei weiteren

Ausbildungsstätten in den Krankenhausplan des Landes (s.u.) konnte Einvernehmen

über die Neustrukturierung der stationären medizinischen Versorgung in

Osnabrück erzielt werden. Bereits in den vergangenen Sitzungen hatte der

Planungsausschuss diese Frage intensiv beraten. „Wir haben jetzt einen sehr

guten Kompromiss gefunden, mit dem wir die Versorgung in der Neurologie und der

Neurochirurgie in der Stadt Osnabrück ganz erheblich verbessern“, sagte

Ministerin Behrens.

Hintergrund:

Der Krankenhaus-Planungsausschuss

Neben dem für Gesundheit zuständigen Ministerium sind im

Krankenhausplanungsausschuss des Landes die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen

Spitzenverbände Niedersachsens, die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft,

die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen, die Deutsche

Gesetzliche Unfallversicherung, der Landesausschuss des Verbandes der privaten

Krankenversicherung sowie – mit beratender Stimme – die Ärztekammer

Niedersachsen, die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen und das für

Hochschulen zuständige Wissenschaftsministerium vertreten. Nach dem

Niedersächsischen Krankenhausgesetz (§ 3 Abs. 3 NKHG) sind mit den unmittelbar

Beteiligten bei der Aufstellung und Fortschreibung des Krankenhausplans und bei

der Aufstellung des Investitionsprogramms einvernehmliche Regelungen

anzustreben. Das Investitionsprogramm wird letztendlich von der Landesregierung

beschlossen, nachdem dem Landtag zuvor die Gelegenheit zur Stellungnahme

gegeben wurde (§ 5 NKHG).

Enquetekommission

Die Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und stationären

medizinischen Versorgung in Niedersachsen – für eine qualitativ hochwertige und

wohnortnahe medizinische

Versorgung“ wurde auf Antrag der Fraktionen der SPD und der CDU (Drs. 18/2012)

vom Niedersächsischen Landtag am 10. Dezember 2018 eingesetzt. Am 22. Februar

2021 hat die Enquetekommission ihren Abschlussbericht (Drs. 18/8650) vorgelegt,

der ein differenziertes Bild bestehender Problemlagen und Lösungsansätze im

Gestaltungs- und Ermessensbereich des Landes Niedersachsen und der

niedersächsischen Kommunen sowie der landesunmittelbaren Leistungserbringer und

Krankenkassen aufzeigt.

Baufachliche Prüfung

Die baufachliche Prüfung wird im Niedersächsischen Landesamt für Bau und

Liegenschaften (NLBL) vorgenommen. Am Ende der Prüfung werden die förderfähigen

Kosten festgestellt. Auf dieser Basis kann der Krankenhaus-Planungsausschuss

dann darüber beraten, in welcher Höhe eine Investitionsförderung des Landes für

das entsprechende Krankenhaus-Projekt bereitgestellt werden kann.

Investitionsprogramm

Nach § 5 Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) wird das

Investitionsprogramm vom Fachministerium jeweils für ein Haushaltsjahr

aufgestellt und von der Landesregierung beschlossen. Nach § 3 Abs. 1 S. 4 NKHG

berät der Planungsausschuss das Fachministerium bei der Aufstellung des

Investitionsprogramms.



Ausbildungsstätten

Folgende Ausbildungsstätten wurden in den Krankenhausplan aufgenommen:

HELIOS Klinikum Salzgitter, Ausbildungsstätte für die Berufe

Operationstechnische Assistenz (OTA) / Anästhesietechnische Assistenz (ATA)

Niels Stensen Bildungszentrum, Osnabrück, Ausbildungsstätte für die Berufe OTA

/ ATA

Quelle: Presseinformation, 15.06.2022