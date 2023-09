Die AOK suche wohl krampfhaft nach Argumenten, um die Arbeit der Krankenhäuser zu diskreditieren

DKG zum Qualitätsmonitor von AOK und WidO: Mehr Sachlichkeit in der Qualitätsdebatte gefordert (Pressemeldung).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) reagiert mit Verwunderung auf die erneuten Vorwürfe der AOK und ihres wissenschaftlichen Instituts (WidO) über vermeintliche Qualitätsmängel in der Krankenhausbehandlung. „Während die AOK skandalisiert, dass sieben Prozent der Notfallpatienten mit Herzinfarkt in

einem Krankenhaus ohne Kathetherlabor landen, freut sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft gemeinsam mit den Verantwortlichen des Rettungsdienstes darüber, dass es gelingt 93 Prozent dieser Notfallpatienten in einem

Krankenhaus mit Herzkatheterlabor aufzunehmen und zu behandeln“, erklärt der

Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß.

„Dass die AOK und ihr Institut es als unhaltbaren Zustand kritisieren, dass

sieben Prozent der Herzinfarkt-Patienten in Krankenhäusern ohne Katheterlabor

behandelt wurden, ist unsachlich und polemisch. Herzinfarkte sind Notfälle, die

durch den Rettungsdienst in die Krankenhäuser kommen. Und nicht jeden

Herzinfarkt kann der Rettungsdienst bereits in der unmittelbaren Akutsituation

als solchen erkennen. Im Regelfall steuern die Rettungsdienste das

nächstgelegene Krankenhaus mit entsprechenden Notfallaufnahmen an, um die

Patienten schnellstmöglich zu versorgen. Die Krankenhäuser führen dann eine

umfassende Notfalldiagnostik durch. Die Entscheidung, welche Klinik angesteuert

wird, liegt dabei beim Rettungsdienst. Die von der AOK skandalisierten Zahlen

zeigen im Gegenteil, dass das Rettungssystem im Zusammenspiel mit den

Krankenhäusern sehr gut funktioniert, denn 93 Prozent aller

Herzinfarktpatienten erreichen trotz der noch nicht abgeschlossenen

Notfalldiagnostik den idealen Behandlungsort, nämlich ein Krankenhaus mit

entsprechenden Notfallstrukturen und Herzkatheterlabor. Es wäre gut, wenn Wido

und AOK sich zukünftig die Zeit nehmen, sich die eigenen Daten und deren

konkreten Hintergrund vor Augen zu führen, bevor sie mit skandalisierenden

Überschriften und plakativen Statements die Bürgerinnen und Bürger verunsichern

und den Rettungsdienst verunglimpfen“, erklärt Gaß.

Für Unverständnis bei den Krankenhäusern sorgt auch die Kritik der AOK an

vermeintlich schlechter Brustkrebsversorgung in Krankenhäusern mit zu geringer

Fallzahl. „Die AOK scheitert an ihrer unzureichenden Datenlage und kann nur

veraltete Fallzahlen bis ins Jahr 2020 liefern. Allerdings haben wir im

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) längst Mindestmengen vereinbart, die die

angeprangerte Gelegenheitschirurgie unmöglich machen. Krankenhäuser müssen ab

2024 50, ab 2025 mindestens 100 Fälle pro Jahr nachweisen, um weiter Brustkrebs

behandeln zu können. Die AOK spricht hier also ein Problem an, das wir längst

gelöst haben. Und auch bei ihrer Kritik, dass 15 Prozent der

Brustkrebs-Patientinnen in Kliniken behandelt werden, die nicht durch die

Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert sind, erscheint es, als ob die AOK die

aktuellen gesundheitspolitischen Geschehnisse nicht verfolgt. Die DKG begleitet

die Beratungen im G-BA zu Zertifizierungen aktiv, wir sollten auch die Reformen

aus der Regierungskommission und dem Bundesgesundheitsministerium abwarten.

Nicht nur, dass ein Kriterium für die Zertifizierung der Krebsgesellschaft die

ohnehin beschlossene Mindestmenge ist, die Vorschläge der Kommission bezüglich

der Level-Einteilung von Kliniken gehen in eine ähnliche Richtung“, so Gaß.

„Insgesamt erscheint es, als ob die AOK krampfhaft nach Argumenten sucht, die

Arbeit der Krankenhäuser zu diskreditieren. Sie beschreibt Probleme, die wir

wie beim Brustkrebs gemeinsam mit dem GKV-Spitzenverband in der

Selbstverwaltung längst gelöst haben, oder die es wie beim Thema Herzinfarkt

bei näherer Betrachtung aufgrund der vielfach unklaren Verdachtslage im Notfall

vom Rettungsdienst realistischerweise kaum besser gelöst werden können. Wenn

das, wie von der AOK behauptet, die Anlässe wären, weshalb die Vorschläge der

Krankenhauskommission nun schnellstens umgesetzt werden müssen, dann bräuchte

es die Kommission und ihre Vorschläge sicher nicht“, erklärt Gaß.

Quelle: Pressemeldung, 14.12.2022