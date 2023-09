Unterzeichnung des AOP-Vertrages

Ambulante Versorgungsmöglichkeiten an den Krankenhäusern müssen weiter ausgebaut werden (DKG).

Der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) haben zentrale Weichenstellungen getroffen, um die Ambulantisierung voranzutreiben. Dazu einigten sich die Selbstverwaltungspartner auf die Weiterentwicklung des Katalogs für ambulante

Operationen (AOP-Katalog) und unterzeichneten den aktualisierten AOP-Vertrag. Damit gehen sie einen wichtigen Schritt, um das ambulante Potential der

Kliniken besser zu nutzen. 208 neue OPS-Kodes sind im Katalog enthalten. Für

Patientinnen und Patienten ergeben sich nunmehr fast 3100 Leistungen, die vor

allem ambulant im Krankenhaus, aber auch im niedergelassenen Bereich

durchgeführt werden können.

„Die Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen hat mit dieser Einigung

erneut eindrucksvoll bewiesen, dass sie handlungsfähig ist und wichtige

Weiterentwicklungen im Konsens und im Interesse der Patientinnen und Patienten

umgesetzt. Der Ambulantisierungsprozess ist damit aber keineswegs

abgeschlossen, sondern wird im Jahr 2023 in gemeinsamen Verhandlungen

fortgesetzt. Aus Sicht der DKG wird es dabei vor allem darum gehen, nach

internationalem Vorbild die notwendigen Rahmenbedingungen für komplexere

klinisch-ambulante Behandlungen am Krankenhaus zu schaffen“, erklärt Dr. Gerald

Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG.

Der Gesetzgeber hat die gemeinsame Selbstverwaltung beauftragt, den bestehenden

AOP-Katalog zu erweitern. Dazu wurde ein Gutachten beim IGES-Institut

beauftragt. Ein wesentliches Ergebnis dieses Gutachtens ist die Erkenntnis,

dass in Deutschland im internationalen Vergleich ein beachtliches ambulantes

Potential an Behandlungen existiert, die zurzeit überwiegend vollstationär am

Krankenhaus erbracht werden.

Wichtig ist zu betonen, dass die Frage, ob eine Leistung ambulant erbracht

werden kann, sich nach der individuellen Situation der Patientinnen und

Patienten richten muss. Dazu werden Kontextfaktoren definiert, die

beispielsweise die Lebenssituation, eventuelle Pflegebedürftigkeit oder eine

Multimorbidität berücksichtigen.

Quelle: DKG, 23.12.2022