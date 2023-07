Kliniken in Rheinland-Pfalz finanziell am Limit (KGRP).

Eine aktuelle repräsentative Umfrage der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz (KGRP) bestätigt das Bild der wirtschaftlichen Situation der Kliniken im Land, das sich bereits im letzten Herbst abgezeichnet hat. Nahezu zwei Drittel der Krankenhäuser (65%) gaben an, das Jahr 2022 mit einem Defizit

abgeschlossen zu haben bzw. voraussichtlich abzuschließen. Ohne staatliche Hilfszahlungen wären sogar fast alle (96%) Ergebnisse negativ. Und die Aussichten verschlechtern sich

weiter: 82% der Kliniken rechnen auch 2023 mit einem Jahresfehlbetrag.

„Die Rückmeldungen zeigen, dass die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser

nach wie vor dramatisch ist. Das Gesetz, nach dem versprochene Energiehilfen zu

einem höheren Anteil als bisher geplant pauschal ausgezahlt werden sollen, ist noch

nicht verabschiedet und es ist kein Geld geflossen. Für die übrigen ungedeckten

inflationsbedingten Kostensteigerungen gibt es bislang keinerlei Signale der

Bundesebene. Die finanzielle Schieflage der Krankenhäuser wird täglich

bedrohlicher. Von einer Entwarnung kann daher keine Rede sein“, betont Dr. Hartmut

Münzel, Vorsitzender der KGRP. „Aktuell stellt sich nicht die Frage ob, sondern wann

für einzelne Standorte die Zeit endgültig abläuft. Die Kliniken brauchen jetzt

schnellstmöglich ein Vorschaltgesetz des Bundes zur finanziellen Stabilisierung.

Sonst wird die vom Bund angekündigte Reform für viele Krankenhäuser zu spät

kommen“, so Dr. Münzel.

In der aktuellen Situation, die durch eine hohe Inflation und nicht finanzierte Kosten,

niedrige Fallzahlen, einen zunehmenden Fachkräftemangel und Personalausfälle

sowie den damit verbundenen Leistungsrückgängen geprägt ist, zeigen sich die

Schwächen des derzeitigen Systems der Krankenhausfinanzierung schonungslos

und unabhängig von der Größe eines Krankenhauses. Unter den gegenwärtigen

Rahmenbedingungen wird den tatsächlichen Kostenentwicklungen der

Krankenhäuser nicht ansatzweise Rechnung getragen. Über die Notwendigkeit einer

umfassenden Krankenhausreform besteht vor diesem Hintergrund ein breiter

Konsens. Bis diese Reform von Bund und Ländern beschlossen ist und Wirkung

entfaltet, benötigen die Krankenhäuser schnellstmöglich eine solide

Übergangsfinanzierung. Andernfalls wird das Risiko von Krankenhausinsolvenzen

auch in Rheinland-Pfalz massiv ansteigen. Dies gefährdet zunehmend auch die

Krankenhausversorgung der Menschen im Land.

„Vor diesem Hintergrund muss die zunehmende Finanzierungslücke bei den

Betriebskosten eher heute als morgen geschlossen werden. Der Bund muss

kurzfristig eine Regelung treffen, mit der ein umfassender Inflationsausgleich sowie

die vollständige, schnelle und unbürokratische Refinanzierung von Energie- und

tariflichen Lohnkostensteigerungen der Kliniken erfolgt“, unterstreicht KGRPGeschäftsführer Andreas Wermter. „Nur bei einer Korrektur der völlig

unzureichenden Finanzierungsbasis und einer auskömmlichen und nachhaltigen

Zukunftslösung kann der gewünschte Strukturwandel im Krankenhausbereich

planvoll und systematisch umgesetzt werden, ohne dass es zu Versorgungslücken

und Engpässen kommt“, so Wermter.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 85 Krankenhäusern mit rund

26.000 Betten. Über 980.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den rheinland-pfälzischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Hinzu kommen jährlich mehr als 80.000 ambulante

Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz mit

rund 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nähere Informationen zu den Aufgaben der

Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz unter www.kgrp.de.

ViSdP: Andreas Wermter, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V

Quelle: KGRP, 23.05.2023