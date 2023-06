Bezirkskliniken Schwaben und Klinikum Memmingen wollen 520 Millionen Euro-Neubau gemeinsam stemmen (Bezirkskliniken Schwaben).

Der geplante Neubau des Klinikums und des Bezirkskrankenhauses (BKH) Memmingen ist einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen. Der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Schwaben stimmte bei einer außerordentlichen Sitzung am Montag in Günzburg der Kooperationsvereinbarung mit dem Klinikum Memmingen zur

gemeinsamen Abwicklung des Großprojektes zu. Außerdem gab das Gremium unter Leitung von Bezirkstagspräsident Martin Sailer der Entwurfsplanung und der

derzeitigen Kostenberechnung einhellig grünes Licht. Nach aktuellem Stand gehen

die Partner von Gesamtkosten in Höhe von 521 Millionen Euro aus, wovon das

Klinikum 472 Millionen, das BKH 49 Millionen Euro tragen müssten. Man erhofft

sich eine staatliche Förderung in Höhe von 362 Millionen Euro. Sollte auch der

Stadtrat der Stadt Memmingen als Träger des Klinikums Memmingen zustimmen, kann

der gesamte Förderantrag beider Partner bei den Förder- und

Genehmigungsbehörden eingereicht werden.

Derzeit gehen die beiden Bauherren davon aus, dass mit dem Neubau von Klinikum

und BKH im Frühjahr 2025 begonnen werden kann, wie der Vorstandsvorsitzende der

Bezirkskliniken Schwaben, Stefan Brunhuber, informiert. 2029 soll der

Klinikkomplex am Autobahnkreuz Memmingen in Betrieb genommen werden.

Das Klinikum Memmingen und die Bezirkskliniken Schwaben als Träger des BKH

zeichnet seit fast 30 Jahren eine enge Zusammenarbeit aus. Die Entscheidung,

das BKH als psychiatrisches Fachkrankenhaus 1994 in das Klinikum als großer

Anbieter für alle somatischen Fälle zu integrieren, machte Memmingen

schwabenweit zum Vorreiter.

Diese enge Verbundenheit setzte sich nun fort, wie der Vorstand des Klinikums,

Maximilian Mai, betont. „Die Entscheidung und die Umsetzung des Neubauprojektes

waren von Beginn an von diesem partnerschaftlichen Geist geprägt“, stellt Mai

fest. In mehreren Gesprächsrunden und Sitzungen hätten die beiden Bauherren die

Details der Kooperationsvereinbarung besprochen und vereinbart. Das sei stets

in großem Vertrauen erfolgt. Alle Entscheidungen fielen einvernehmlich,

unterstrich der Vorstand. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und

Pflege habe ausdrücklich gewünscht, dass das BKH Memmingen der Bezirkskliniken

im Neubau des Klinikums Memmingen integriert wird.

Die Kooperationsvereinbarung sieht im Detail vor, dass die originären

Bauherrenaufgaben im Innenverhältnis das Klinikum übernimmt. Es tritt als

federführender Träger auf, der die Bauaufträge vergibt. Das gilt auch für die

Abrufe der Fördermittel. Die Baukosten werden den beiden Trägern exakt

zugeordnet, so dass jeder seine Eigenmittel selbst bezahlt. Gemäß eines

abgestimmten Schlüssels übernimmt das Klinikum etwa 90 Prozent der Kosten, das

BKH zehn Prozent. Für Gemeinschaftsflächen im Hauptgebäude schießt das BKH bei

den Baukosten einmalig eine knappe Million Euro zu. Eine Vereinbarung zu

Grunddienstbarkeit und Pacht des Grundstücks müssen die Stadt und die

Bezirkskliniken noch gesondert treffen.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer, der zugleich Verwaltungsratsvorsitzender

der Bezirkskliniken Schwaben ist, lobt den Fortschritt des Großprojekts und die

gute Zusammenarbeit aller Nutzer und Beteiligten. Dazu gehören unter anderem

die Stadt, ihre Umweltbehörde und das Gesundheitsamt Memmingen sowie die

Regierung von Schwaben. „Die Bezirkskliniken Schwaben sind gemäß ihrem Claim

,mehr nähe‘ nahe dran an den Menschen. Mit dem Neubau werden wir die dezentrale

Struktur stärken und das Wachstum in der Region fördern“, so Sailer. Das BKH,

das derzeit über 44 stationäre Betten und zwölf tagesklinische Plätze verfügt,

wird dank des Neubaus auf 66 Betten und 20 Plätzen in der Tagesklinik erweitert

werden können. Der Bedarf ist da: Das hat das Gesundheitsministerium bereits so

anerkannt.

Quelle: Bezirkskliniken Schwaben, 14.06.2023