ViDia Frauenkliniken fusionieren zum Jahreswechsel

ViDia: Mit der Zentralisierung der Frauenkliniken enstehe eine der größten gynäkologischen und geburtshilflichen Kliniken in der Region (Pressenachricht).

Zum Jahreswechsel führen die ViDia Kliniken die bisher an zwei Standorten geführten Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Edgar-von-Gierke-Straße 2 (ehemals St. Marien-Klinik) zu einer gemeinsamen Klinik zusammen. „Mit der Fusion unserer Kliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe in unmittelbarer Nähe zum Neubau in der Steinhäuserstraße bilden wir ein hoch qualifiziertes Gesamtangebot, das entscheidend zur gynäkologischen und geburtshilflichen Gesundheitsversorgung in der Region Karlsruhe beiträgt. Dafür haben wir seit Juli in umfassende Baumaßnahmen investiert, die in Kürze zum Abschluss kommen“, so Caroline Schubert, Vorständin der ViDia Kliniken.

Klinikdirektor Dr. Oliver Tomé, der schon seit Mai 2023 die Leitung beider Kliniken verantwortet, erläutert: „Mit der Fusion der Frauenkliniken etablieren wir eine der größten gynäkologischen und geburtshilflichen Kliniken in der Region. Unsere Patientinnen profitieren von der hervorragenden Expertise unserer Teams auf allen Ebenen der Gynäkologie und Geburtshilfe.“



Termine und Behandlungsorte im Dezember

Bis zum Umzug der Frauenklinik aus Rüppurr in die Edgar-von-Gierke-Straße 2 (ehemals St. Marien-Klinik) bleibt der aktuelle Versorgungstandard an beiden Standorten in vollem Umfang erhalten. Die Ambulanz-Mitarbeitenden werden die Patientinnen im Rahmen der Umzugsvorbereitungen frühzeitig über den entsprechenden Behandlungsort informieren. Fachsprechstunden und operative Eingriffe am Standort Diakonissenstraße erfolgen bis einschließlich 22. Dezember 2023. Patientinnen der Geburtshilfe in Rüppurr werden bei einsetzender Geburt bis zum 26. Dezember 2023, um 00:00 Uhr, noch in der Diakonissenstraße aufgenommen. Ab dem 27.12.23 heißt das Hebammenteam alle schwangeren Patientinnen am neuen gemeinsamen Standort in der Edgar-von-Gierke-Straße 2 (ehemals St. Marien-Klinik) willkommen. Das gilt auch für Patientinnen, deren Wehen in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember nach 00:00 Uhr eingesetzt haben.

Ab dem 27.12.2023 befindet sich dann die bisher in der Diakonissenstraße angesiedelte Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe ausschließlich am neuen Standort. Somit werden ab 27.12.23 – bis auf die Onkologische Tagesklinik – keine Leistungen der Gynäkologie und Geburtshilfe mehr in der Diakonissenstraße vorgehalten. Die Onkologische Tagesklinik wird mit Abschluss der Baumaßnahmen voraussichtlich im ersten Quartal 2024 an den neuen Standort in der Edgar-von-Gierke-Straße umziehen.



Großes geburtshilfliches Gesamtangebot

Am Standort Edgar-von-Gierke-Straße 2 wurden umfangreiche Umbaumaßnahmen vorgenommen, sodass für die Patientinnen insgesamt sieben moderne Kreißsäle und je zwei gynäkologische sowie zwei geburtshilfliche Stationen zur Verfügung stehen. Damit bieten die ViDia Kliniken optimale Voraussetzungen für die Geburt von bis zu 3.000 Kindern im Jahr: angefangen bei der Beratung und Geburtsvorbereitung über die individuelle Gestaltung der Geburt bis hin zur Rückbildung und Nachsorge. Klinikdirektor Dr. Oliver Tomé erläutert: „Wir haben einen hervorragenden Rahmen geschaffen, in dem unsere hoch qualifizierten Teams den Patientinnen eine moderne, sanfte und familienorientierte Geburtshilfe anbieten.“



Medizinische Zentren nach höchsten Standards

Mit der Fusion der Kliniken stehen den Patientinnen der ViDia Kliniken ab Januar auch alle medizinischen Zentren des Fachbereichs in der Edgar-von-Gierke-Straße 2 (ehemals St. Marien-Klinik) zur Verfügung:

Gynäkologisches Krebszentrum, zertifiziert durch OnkoZert nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft

Brustzentrum, zertifiziert durch OnkoZert nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft

Dysplasie-Einheit, zertifiziert durch OnkoZert nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft

Klinisch-wissenschaftliches Endometriosezentrum, zertifiziert durch die Stiftung Endometriose-Forschung (SEF) und die Europäischen Endometriose Liga (EEL)

Kontinenz- und Beckenbodenzentrum

Informationen zum Leistungsspektrum des Fachbereichs Gynäkologie und Geburtshilfe der ViDia Kliniken sowie Sprechstunden und Kontaktdaten stehen online unter www.vidia-kliniken.de/frauenklinik bereit.

Quelle: Pressenachricht, 14.12.2023