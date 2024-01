DIMDI erneut WHO-Kooperationszentrum für internationale Klassifikationen (DIMDI).

Die Weltgesundheitsorganisation hat das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information als WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen bestätigt. Die Ernennung für weitere vier Jahre bis Mai 2024 unterstreicht die langjährige Kompetenz des Instituts auf diesem Gebiet.

"Die Wertschätzung der WHO für die erfolgreiche Arbeit des DIMDI auf dem Gebiet

der Klassifikationen erfüllt mich mit Stolz. Ich freue mich darauf, diese

Expertise künftig unter dem Dach des BfArM als Teil unserer

Digitalisierungsstrategie weiter ausbauen zu können", kommentierte Prof. Karl

Broich, kommissarischer Leiter des DIMDI und Präsident des Bundesinstituts für

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die erneute Ernennung. Mit der

Eingliederung des DIMDI ins BfArM zum 26. Mai 2020 wird auch das

WHO-Kooperationszentrum im dann gemeinsamen BfArM fortgeführt werden. Erstmals

wurde das DIMDI bereits 2003 zum WHO Collaborating Centre for the Family of

International Classifications ernannt. Damit wurde sein langjähriger Einsatz

für die internationale Klassifikationsarbeit auch institutionell gewürdigt.

"Klassifikationen und Terminologien sind die Basis für einen standardisierten

Datenaustausch. Für die Digitalisierung im Gesundheitswesen bauen wir auf

internationale Lösungen und freuen uns deshalb, die Kooperation mit der WHO

fortführen zu können", so Dr. Stefanie Weber, Leiterin des

WHO-Kooperationszentrums.

Zum System der internationalen Klassifikationen zählen die Internationale

Klassifikation der Krankheiten (ICD), die Internationale Klassifikation der

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) und von diesen abgeleitete

Spezialausgaben wie die ICD-O zur Verschlüsselung von Tumor-erkrankungen.

DIMDI aktiv bei Weiterentwicklung

Neben der Übersetzung und alljährlichen Revision arbeitet das DIMDI u.a. an der

Weiterentwicklung der Klassifikationen, an der Entwicklung von Methoden für

ihren Einsatz und untersucht Beziehungen zu anderen Terminologien und

Nomenklaturen.

So ist ein Grund für die Bestätigung als Kooperationszentrum sicher die aktive

Beteiligung des DIMDI in den vergangenen vier Jahren an der Fertigstellung der

ICD-11. Federführend betreute das Institut beispielsweise die Task Force zur

ICD-11, brachte aber auch nationale Kompetenz in die Entwicklung einer

internationalen Prozedurenklassifikation (ICHI) ein. Diese Themen werden auch

den Schwerpunkt der Arbeiten der kommenden vier Jahre darstellen, denn die ICHI

steht kurz vor der Verabschiedung und die ICD-11 soll laut WHO ab 2022

schrittweise zur Anwendung kommen. Die Arbeiten zur Übersetzung laufen bereits,

auch erste Tests zum Einsatz sind durchgeführt. Dennoch wird der Umstieg auf

die ICD-11 noch einige Jahre in Anspruch nehmen und somit sicher im Mittelpunkt

der WHO-Kooperation der kommenden vier Jahre stehen.

Quelle: DIMDI, 22.05.2020