Mit einer Reform der Krankenhausfinanzierung will die Techniker Krankenkasse (TK) unnötige Operationen vermeiden und eine gleichmäßigere Verteilung der Kliniken auf Stadt und Land schaffen. Wer heute als Patient ins Krankenhaus geht, erlebt hoch engagiertes, aber an der Leistungsgrenze arbeitendes Pflegepersonal. Ein

Blick in die Statistik verrät: Im internationalen Vergleich gibt es in der Deutschland sehr viele

Operationen. Bei den Rückenoperationen zeigt das TK-Zweitmeinungsangebot aber

beispielsweise, dass 79 Prozent der Rücken-Operationen nicht notwendig sind.

Die Ursachen dafür sind vielschichtig, aber alle Punkte haben etwas mit der Art

unserer Krankenhausfinanzierung zu tun.

Fallpauschalen weltweit zentrales Finanzierungselement

Krankenhäuser erhalten aktuell Fallpauschalen, mit denen "gleiche Leistung zum

gleichen Preis" vergütet wird. Ziel bei der Einführung der Fallpauschalen war

es, Transparenz, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der stationären

Leistungserbringung zu verbessern. Durch die einheitlichen Preise werden aber

spezifische Vorhaltekosten oder strukturbedingte Aufwände einer Klinik nur

unzureichend finanziert. Dadurch haben sie einen finanziellen Anreiz, viele,

vergütungsintensive Operationen durchzuführen - selbst wenn der Eingriff nicht

zwingend erforderlich ist.

Für eine Reform zur Krankenhausfinanzierung hat die TK den Hamburger

Gesundheitsökonom Professor Dr. Jonas Schreyögg, der auch Mitglied im

Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen ist, mit einem Gutachten

beauftragt. Die TK will mit dem Gutachten, das verschiedene Reformoptionen

untersucht, eine notwendige Diskussion über ein zukunftsfähiges

Vergütungssystem anstoßen.

Fallpauschalen sind nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ein zentrales

und wichtiges Element der Klinikfinanzierung.

Professor Dr. Jonas Schreyögg, Gesundheitsökonom

Gutachten zur bedarfsgerechten Gestaltung der Krankenhausfinanzierung

Datei herunterladen

PDF, 1,2 MB

Downloadzeit: eine Sekunde

Qualität der Leistungserbringung honorieren

Um den Kreislauf von immer mehr Operationen und Behandlungen zu durchbrechen,

müssen die bestehende Mengenanreize abgebaut und die Qualität der

Leistungserbringung als weiterer Baustein im Vergütungssystem abgebildet

werden. Dazu gehört eine Analyse, welche Kliniken mit welchem

Behandlungsangebot benötigt wird. Diese Kliniken brauchen für ihre auch

Vorhaltekosten genannten Fixkosten ein festes Budget, auf das sie sich sicher

verlassen können.

Medizinisch sinnvolle Eingriffe sollen sich auf jeden Fall lohnen, aber wir

wollen keine Operationen aus wirtschaftlichen Interessen der Krankenhäuser, auf

die man aus medizinischer Sicht gut verzichten kann.

Thomas Ballast, stellvertretender TK-Vorstand

Fallpauschalen finanzieren ausschließlich die Behandlungskosten. Damit sich

Qualität und neue Ideen für innovative Versorgungskonzepte lohnen, sieht das

TK-Gutachten ein Qualitäts-Budget vor. Kliniken erhalten daraus einen

finanziellen Bonus, wenn sie beispielsweise nachweisen können, dass sie

Patienten besonders schnell oder mit deutlich überdurchschnittlichen

Ergebnissen behandelt haben.

Quelle: Techniker, 09.09.2020