Klinische Diabetesversorgung Fachgesellschaften kritisieren Unterfinanzierung in Krankenhaeusern

Klinische Diabetesversorgung: Fachgesellschaften kritisieren Unterfinanzierung in Krankenhäusern (Pressemitteilung).

Über 300.000 Patienten in Deutschland müssen jährlich wegen ihres Diabetes im Krankenhaus behandelt werden. Zehnmal höher noch liegt die Zahl der Patienten mit Diabetes, die aus anderen Gründen im Krankenhaus liegen. Sie alle müssen künftig mit deutlichen

Qualitätseinbußen in der klinischen Versorgung rechnen: Angesichts einer andauernden systemischen Unterfinanzierung innerhalb des sogenannten DRG-Systems wird der hohe Versorgungsstandard unter steigendem Kostendruck nicht länger aufrechtzuerhalten sein. Darauf

weisen die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und der Bundesverband Klinischer Diabetes-Einrichtungen e.V. (BVKD) jetzt erstmals gemeinsam in einer Stellungnahme hin.

„Die Abwärtsspirale in der stationären Diabetes-Versorgung hat längst

begonnen“, mahnt DDG Präsident Professor Dr. med. Dirk Müller-Wieland. Es sei

nicht länger hinnehmbar, dass das DRG-Vergütungssystem wichtige,

leitlinienbasierte Versorgungsaspekte der Volkskrankheit Diabetes

kalkulatorisch unzureichend abbildet. Dies machten DDG und BVKD auf einem

Arbeitstreffen deutlich. So betreffe die bedrohliche Unterfinanzierung des

Systems sämtliche stationäre Behandlungseinrichtungen. Sie wirke sich zudem

dramatisch auf die Ausbildung von Fachkräften sowie die Nachwuchsförderung aus.

„Auch die ambulanten Versorgungseinrichtungen werden dadurch schwer getroffen“,

fügt Müller-Wieland hinzu.

Das derzeitige DRG-System („Diagnosis Related Group“) unterteilt

Krankenhausleistungen in Kostengruppen, die pauschal mit den Kostenträgern

abgerechnet werden. Nahezu sämtliche Diabetes-spezifischen Krankenhaus- und

insbesondere auch Beratungsleistungen für chronisch kranke Patienten werden so

abgerechnet. „Diese Arbeit deckt angesichts des Aufwands und des steigenden

Bedarfs die Kosten dafür bei weitem nicht mehr ab“, kritisiert

Müller-Wieland.

„Eine bettenführende Diabetologie kann häufig nur noch diabetische

Folgeerkrankungen wie das diabetische Fußsyndrom kostendeckend behandeln“

ergänzt Dr. med. Thomas Werner, 1. Vorsitzender des BVKD. „Trotz Mehraufwand

und steigender Zahlen akut behandlungsbedürftiger Diabetespatienten in

Krankenhäusern ist Diabetes hingegen als Begleiterkrankung in Krankenhäusern

nur in Ausnahmefällen rentabel.“ Die kritische ökonomische Lage spiegele sich

in Häusern der Maximalversorgung ebenso wider wie bei Regelversorgern und

Spezialkliniken für Diabetes.

Mit einer Anzahl von rund 7,5 Millionen Menschen mit Diabetes mellitus steht

Deutschland bezüglich der Erkrankungsrate an zweiter Stelle in Europa und im

internationalen Vergleich an neunter Stelle. „Nur ein Gesundheitssystem, dass

diese gesellschaftliche Entwicklung realistisch abbildet, kann Patienten eine

optimale Versorgung gewährleisten und auch die künftige Existenz der

Leistungserbringer sichern“, betont Müller-Wieland.

Zur Sicherung der stationären Diabetologie vereinbarten beide Organisationen,

im zukünftig engen Zusammenschluss Lösungsansätze zu erarbeiten, die neben

akzeptablen Perspektiven für Leistungserbringer und Patienten auch konkrete

Maßnahmen zur Nachwuchsförderung miteinschließen sollen.

Quelle: Pressemitteilung, 12.12.2018