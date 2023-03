Landesärztekammer Brandenburg gegen Kommerzialisierung der Medizin

Brandenburgs Landesärztekammer warnt vor einer zunehmenden Kommerzialisierung der Medizin (Medienmeldung).

Die wachsende Kommerzialisierung der Medizin schafft immer mehr Probleme für die Versorgung von Patientinnen und Patienten. Die Ärzteschaft gerät dadurch nach Überzeugung der Kammerversammlung der Landesärztekammer Brandenburg zunehmend unter Druck, ihr Handeln einer betriebswirtschaftlichen

Nutzenoptimierung unterzuordnen. Dies macht es notwendig, der Kommerzialisierung eine auf ärztlicher Ethik und ärztlichen Werten beruhende

Haltung im Arbeitsalltag entgegenzustellen. Hierzu beschlossen die Delegierten

am 25. März in Potsdam eine Resolution.

Als wesentliche Ursachen für diese Entwicklung sah die Kammerversammlung

insbesondere die Vergütung der Krankenhäuser nach diagnosebezogenen Fallgruppen

(DRGs) sowie den seit Jahren wachsenden Einfluss von Kapitalgesellschaften in

Kliniken und ambulanten Einrichtungen. DRGs setzten in den Krankenhäusern in

vielen Fällen Anreize zu einer Über-/Unter- oder Fehlversorgung im Sinne einer

Durchschleusungsmedizin. Der Einfluss von Kapitalgesellschaften unterwerfe

Gesundheitseinrichtungen einer unangemessenen Gewinnorientierung, die das

besondere Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient in Frage stelle.

Weitere Folgen seien unter anderem eine unzureichende Personalausstattung, die

zu immer größerer Arbeitsverdichtung für Ärztinnen und Ärzte sowie für

Pflegefachkräfte und weitere Gesundheitsberufe führe. Zusätzlich fehle auch die

Zeit, die für medizinisch nicht notwendige Dokumentationstätigkeiten

aufgewendet werden müsse, für die Gesundheitsversorgung der Patientinnen und

Patienten, vor allem für das vertrauensvolle Arzt-Patienten-Gespräch.

Die brandenburgischen Ärztinnen und Ärzte bekannten sich selbstverständlich

dazu, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen möglichst effizient und

wirtschaftlich angemessen umzugehen. Eine auf Gewinnmaximierung ausgerichtete

Kommerzialisierung lehnten sie dagegen strikt ab.

Die Delegierten der Kammerversammlung forderten Politik und Verantwortliche im

Gesundheitswesen dazu auf, im Rahmen der anstehenden notwendigen Reformen

(beispielsweise DRG-Wesen in den Kliniken und nichtärztlichen Investoren-MVZs

im ambulanten Bereich) sicherzustellen, dass Ärztinnen und Ärzte ihre

Entscheidungen stets zum Wohle der Patientinnen und Patienten treffen können.

Quelle: Medienmeldung, 28.03.2023