Pflegepersonalkosten nicht für ungerechtfertigte Doppelfinanzierungen missbrauchen (GKV-Spitzenverband).

Seit der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus den Krankenhaus-Fallpauschalen (DRG) im Jahr 2020 kommt es immer wieder vor, dass Pflegeleistungen doppelt bezahlt werden: Zum einen als Restbestand in einer Fallpauschale, zum anderen über die gesonderte Vergütung für das Pflegepersonal. Für das

Pflegepersonal im Krankenhaus werden von den Kostenträgern insgesamt rund 18 Milliarden Euro gezahlt. Aktuell wird wie in dem vergangenen Jahr eine Kostensteigerung von 10 Prozent - dies entspricht 1,8

Mrd. Euro - erwartet. 700 Millionen Euro davon sind zu viel, da sie bereits

über die Fallpauschalen an die Kliniken fließen. Deshalb müssen die Zahlungen

an die Kliniken um diesen Betrag bereinigt werden. Da mit der Deutschen

Krankenhausgesellschaft darüber keine Einigung, auch kein Kompromiss möglich

war, ist jetzt das Bundesgesundheitsministerium in Form einer Rechtsverordnung

am Zug. Aus dem Verordnungsentwurf geht hervor, dass lediglich 175 Millionen

Euro bereinigt werden sollen.

Dazu erklären die Verwaltungsratsvorsitzenden des GKV-Spitzenverbandes, Dr.

Volker Hansen und Uwe Klemens: Wir wollen die faire Bezahlung von Pflegekräften

und nicht die Selbstbedienung von Krankenhäusern unter dem Deckmantel der

Pflege. Mit dem jetzt vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegten Entwurf

einer Rechtsverordnung sollen den Kliniken ungerechtfertigt hunderte von

Millionen Euro zugeschoben werden. Hier werden Geschenke an die Kliniken

gemacht, die bereits im vergangenen Jahr trotz rückläufiger Patientenzahlen

Rekordbeträge erhalten haben. Diese Missachtung der Interessen der

Beitragszahlenden muss ein Ende haben! Wir setzen darauf, dass die neue

Bundesregierung deren Interessen endlich wieder in den Blick nimmt.“

Der GKV-Spitzenverband steht zur Finanzierungszusage des Pflegepersonals und

damit der Pflegepersonalkosten. In den vergangenen Jahren wurden zunächst über

die Pflegestellenförderprogramme und im Anschluss über die Selbstkostendeckung

im Pflegebereich jährlich hohe dreistellige Millionensummen bis hin zu

Milliardenbeträgen in den vergangenen Jahren zusätzlich für Pflegekräfte zur

Verfügung gestellt. Die jetzt geführte Diskussion um die Verabschiedung des

DRG-Kataloges 2022 hat nichts mit der Bereitschaft zur Finanzierung von

Pflegekräften gemein, sondern zielt vielmehr auf die Korrektur der

Doppelfinanzierung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 04.11.2021