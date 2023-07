Uniklinika wollen "Spitzenversorgung für alle"

Uniklinika werben für ihr Versorgungsstufen-Konzept (VUD).

Eine klare Rollenverteilung in der Krankenversorgung und eine breite Vernetzung aller Akteure sind entscheidende Voraussetzungen, den Herausforderungen, vor denen die Krankenhäuser derzeit stehen, zu begegnen. Im Zuge der Krankenhausreform muss die Krankenhauslandschaft

als gestuftes System mit den Universitätsklinika als höchster Versorgungsstufe weiterentwickelt werden. Mit den von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag geplanten Versorgungsstufen

und einer daraus resultierenden Finanzierung werden die Universitätsklinika

gestärkt. Davon profitieren die Patientinnen und Patienten, aber auch alle

Akteure im Gesundheitswesen, weil die Universitätsmedizin ihr Knowhow über eine

Vernetzung mit anderen Partnern in das Gesundheitssystem einbringt. Denn die

Universitätsklinika versorgen nicht nur „ihre“ Patientinnen und Patienten, sie

leisten auch einen wichtigen Beitrag für das gesamte Versorgungssystem, wenn

sie beispielweise Innovationen in die Versorgung einführen, neue

Versorgungskonzepte entwickeln und ihre Expertise anderen zur Verfügung

stellen. So entsteht „Spitzenversorgung für alle“. Dieses Leitbild prägt die

Vorschläge, welche die Universitätsklinika jetzt in die politische Diskussion

einbringen. Ein erster Schritt ist ein Konzept für die Einteilung der einzelnen

Versorgungsstufen.

„Die Universitätsklinika sind die höchste Versorgungsstufe. Das ist seit jeher

die Versorgungsrealität, denn nur sie beschäftigen Spezialisten aller

Fachrichtungen und haben sämtliche Versorgungsangebote unter einem Dach. Das

muss jetzt im Zuge der Krankenhausreform und der Weiterentwicklung der

Krankenhausfinanzierung berücksichtigt werden“, sagt Prof. Jens Scholz, 1.

Vorsitzender des Verbandes der Universitätsklinika Deutschlands e.V. (VUD).

Laut Koalitionsvertrag soll im Rahmen der Krankenhausreform das bisherige

Finanzierungssystem weiterentwickelt werden und die Versorgungsstufen als

Grundlage hierfür dienen. Denn je nach Versorgungsstufe ergeben sich

unterschiedliche Kostenstrukturen, die auch durch die Vorhaltung und den Umfang

unterschiedlicher Versorgungsangebote, wie z. B. in der Notfallversorgung, in

der Intensivmedizin oder für seltene Erkrankungen, geprägt sind. Das bisherige

DRG-System bildet dies nicht ausreichend ab. Offen ist allerdings noch, nach

welchen Kriterien sich die Versorgungsstufen voneinander abgrenzen lassen und

wie sich angesichts der Zuständigkeit von Bund und Ländern ein solches

Krankenhaussystem umsetzen lässt. Derzeit gibt es nur in einigen Bundesländern

Versorgungsstufen, die nicht einheitlich geregelt sind und bislang keinen

Einfluss auf die Finanzierung haben.

Die Universitätsklinika haben nun ein Konzept entwickelt, das Kriterien aus dem

Bereich der stationären Versorgung für die Festlegung aller fünf

Versorgungsstufen vorschlägt. Damit wollen sie einen Impuls für die politische

Diskussion über die Ausgestaltung der Versorgungsstufen setzen.

„Die Verknüpfung von Krankenhausfinanzierung und Versorgungsstufen, wie im

Koalitionsvertrag vorgesehen, ist richtig. Die Vorhaltung eines umfassenden

Versorgungsangebots und die daraus resultierenden Kosten werden bislang nicht

angemessen berücksichtigt. Versorgungsstufen mit klar abgrenzbaren Kriterien

bieten eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung des DRG-Systems“,

erklärt Jens Bussmann, Generalsekretär des VUD.

Eine auf den Versorgungsstufen aufbauende Krankenhausfinanzierung sollte durch

einen Multiplikator auf den Basisfallwert gebildet werden. Dieser Multiplikator

sollte dann auf Basis der InEK-Kalkulationsdaten durch ein wissenschaftlich

unabhängiges Institut ermittelt und in regelmäßigen Abständen evaluiert

werden.

„Das Konzept, das die Universitätsklinika hier vorlegen, knüpft direkt an die

Empfehlungen des Sachverständigenrats zur Weiterentwicklung des

Krankenhausfinanzierungssystems aus dem Jahr 2018 an. Es zeigt der Politik

einen Weg auf, die anstehenden Reformen umzusetzen. Versorgungsstufen sollten

dabei nicht nur für die Weiterentwicklung des Finanzierungssystems genutzt

werden, sondern auch als Ausgangspunkt für weitergehende Strukturanpassungen im

Krankenhausbereich dienen“, kommentiert Prof. Jonas Schreyögg,

Wissenschaftlicher Direktor des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) und

Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im

Gesundheitswesen (SVR Gesundheit).

Neben der Einteilung in Versorgungsstufen sprechen sich die Universitätsklinika

bei der Krankenhausplanung auf Landesebene für regionale Versorgungsnetzwerke

aus. Diese Netzwerke sollten in einem ersten Schritt alle bedarfsnotwendigen

Krankenhäuser mit ihren jeweiligen Versorgungsstufen umfassen. Im Zentrum

sollte jeweils ein Universitätsklinikum als Koordinator stehen, das seine

Expertise den anderen Netzwerkpartnern bereitstellt. Perspektivisch etablieren

die Netzwerke sich dann über die Sektorengrenzen hinweg. Diese Vernetzung wird

ergänzt durch den bundesweiten Austausch der Universitätsklinika im Netzwerk

Universitätsmedizin (NUM), so dass neuste medizinische Erkenntnisse zeitnah in

der Versorgung der Region einfließen.

Alle Informationen und Materialien finden Sie unter:

www.uniklinika.de/gesundheitspolitischethemen/spitzenversorgung-fuer-alle/

Quelle: VUD, 20.06.2022