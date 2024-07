Positionspapier: Reformbedarf bei der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung (DKG, PDF, 2 MB).

Psychische Erkrankungen, die schon in den vergangenen Jahren die stärkste Zunahme aller Krankheitsfälle verzeichneten, sind gerade durch die Corona-Pandemie noch stärker in den Fokus geraten. Umso größer ist die Bedeutung einer hochwertigen psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung in Deutschland.

„Wir haben ein hoch effektives und qualitativ hochwertiges Versorgungsnetz in den Kliniken. Gleichzeitig bestehen extreme

Herausforderungen für die Versorgung psychisch kranker Menschen in Deutschland.

Wir brauchen dringende Reformen und erwarten von einer zukünftigen Regierung

und Koalition, dass das Thema nachhaltig angegangen wird“, erklärte der

Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald

Gaß.

Aus Sicht der Krankenhäuser gibt es vor allem fünf Bereiche, in denen

grundlegend reformiert werden muss. Dabei geht es um die Verbesserung der

sektorenübergreifenden Versorgungsstrukturen und Förderung regionaler

Netzwerke, die sinnvolle Weiterentwicklung der Personalausstattung, die

Weiterentwicklung des Vergütungssystems, der Abbau überflüssiger

Dokumentations- und Nachweispflichten und der Ausbau der Digitalisierung. Diese

Reformbedarfe wurden in „Positionen der Deutschen Krankenhausgesellschaft zur

psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung für die 20. Legislaturperiode

des Deutschen Bundestages“ zusammengeführt.

Welche immense Bedeutung die psychische Gesundheit hat, ist uns allen

spätestens in dieser Pandemie noch einmal bewusst geworden. Die Fälle von

Depressionen und Panikattacken sind alleine im Jahr 2020 weltweit um mehr als

ein Viertel angestiegen. 52 Millionen Menschen weltweit sind mehr an einer

depressiven Störung erkrankt als vor der Pandemie, wie eine im Lancet

veröffentlichte Studie aufzeigt. Für Deutschland, so eine Untersuchung des

Statistischen Bundesamtes, sind auch hierzulande diese Tendenzen erkennbar.

„Für eine Verbesserung der Angebote für die Betroffenen brauchen wir eine

Förderung der sektorenübergreifenden Versorgungsstrukturen, eine weitreichende

Öffnung der Krankenhäuser für ambulante psychiatrische und psychosomatische

Behandlungsleistungen sowie eine Weiterentwicklung der Personalanforderungen

und des Finanzierungssystems. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die neue

Koalition der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung in Deutschland

ein großes Gewicht beimessen wird“, so Dr. Gaß.

Über 800 Fachabteilungen für Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik und Kinder-

und Jugendpsychiatrie in Deutschland versorgen etwa eine Million Patientinnen

und Patienten pro Jahr. Neben vollstationärer Behandlung bieten rund 750 der

Einrichtungen auch teilstationäre Behandlung an. Etwa 450 Krankenhäuser

versorgen Patientinnen und Patienten in Psychiatrischen Institutsambulanzen.

Über 7.500 Ärztinnen und Ärzte und 48.500 Pflegende versorgen in

multiprofessionellen Teams mit Psychotherapeuten und -therapeutinnen sowie

Spezialtherapeuten und -therapeutinnen die Patientinnen und Patienten rund um

die Uhr. Die Krankenhäuser stellen eine moderne psychiatrische und

psychosomatische, auf den individuellen Bedarf der Patientinnen und Patienten

ausgerichtete Versorgung sicher.

Quelle: DKG, 28.10.2021