TK-Gesundheitsreport: Mehr Fehl­tage aufgrund psychi­scher Erkran­kungen in Rhein­land-Pfalz (Techniker).

Der aktuelle Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt für das Jahr 2022 eine Zunahme der psychisch bedingten Fehltage bei rheinland-pfälzischen Erwerbstätigen. Während die Anzahl der Fehltage vor der Corona-Pandemie 2019 im Schnitt noch bei 2,65 Tagen lag, zeichnet sich im Jahr

2022 ein Anstieg um fast 17 Prozent auf 3,1 Tage ab. Damit liegt Rheinland-Pfalz über dem bundesweiten Durchschnitt von 2,95 Tagen pro Jahr.

Schon seit vielen Jahren kann ein fast beständiger Anstieg der Krankentage

wegen psychischen Erkrankungen beobachtet werden. Jörn Simon, Leiter der

TK-Landesvertretung in Rheinlandpfalz: "Psychische Belastungen sind kein

Tabu-Thema mehr und werden von Betroffenenseite offener kommuniziert. Hinzu

kommen die unterschiedlichen Krisen der letzten Jahre sowie die immer komplexer

werdende Arbeitswelt - das alles kann zu Überforderung führen." Psychische

Erkrankungen gehören laut den Auswertungen der TK schon seit Jahren zu den Top

drei Gründen für eine Krankmeldung.

Zukunftsstudie: Psychische Gesundheit gewinnt an Bedeutung

Auch die dritte TK-Zukunftsstudie aus der #whatsnext-Reihe bestätigt eine

zunehmende Relevanz der psychischen Belastung. Schon jetzt geben 38,5 Prozent

der befragten Geschäftsführenden, Personal- und Gesundheitsverantwortlichen an,

dass psychische Belastungen eine eher große bzw. große Bedeutung in ihrem

Unternehmen haben. Im Hinblick auf die kommenden drei Jahren waren sogar rund

70 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass Themen wie Burnout und

Depressionen am Arbeitsplatz eine wichtige Rolle einnehmen werden.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 08.05.2023