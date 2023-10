Versorgung verbessern statt behindern (BDPK).

Bürokratie und Auflagen gefährden die Versorgung psychiatrischer und psychosomatischer Patienten. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) könnte das morgen ändern – oder weiter verschlimmern. Berlin, 14.10.1020 – Die im Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. (BDPK) vertretenen Krankenhäuser in privater Trägerschaft appellieren an den G-BA, in

seiner morgigen Sitzung die seit Anfang dieses Jahres geltende Richtlinie zu

Personalvorgaben in der Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-RL) grundlegend zu

ändern. BDPK-Hauptgeschäftsführer Thomas Bublitz sieht vor allem die

Ausschussmitglieder der Krankenkassen in der Verantwortung: „Statt Transparenz

und qualitativer Weiterentwicklung hat die Richtlinie mehr Bürokratie gebracht.

Im Interesse ihrer Versicherten sollten die Kassenvertreter deshalb jetzt

einlenken und einer praxisgerechten Lösung zustimmen.“

Der G-BA, das höchste Gremium der Selbstverwaltung im deutschen

Gesundheitswesen, hatte die Richtlinie im September 2019 gegen die Stimmen der

Krankenhäuser beschlossen. Danach müssen die psychiatrischen Kliniken seit dem

1. Januar 2020 für jede therapeutisch und pflegerisch tätige Berufsgruppe die

geleisteten Vollkraftstunden berechnen und quartalsweise nachweisen. Auf Basis

von verschiedenen Faktoren wird der ermittelte Behandlungsaufwand anhand

berufsgruppenspezifischer Minutenwerte in Mindestpersonalvorgaben übersetzt.

Seit ihrer Einführung wird die Richtlinie von zahlreichen medizinischen Fach-

und Berufsverbänden ebenso wie von den Krankenhäusern zum Teil scharf

kritisiert. Einheitlicher Tenor: Mit kleinteiligen stationsbezogenen

Dokumentationspflichten lassen sich keine modernen psychiatrischen Therapien

schaffen, die stationsübergreifend und am individuellen Patientenbedarf

orientiert sind. Deshalb müssten die Regelungen dringend geändert werden. Der

BDPK sieht in der Richtlinie eine unglückliche Kombination aus bürokratischen

Vorgaben und Sanktionen, die sich angesichts des Fachkräftemangels und der

bestehenden Pflichtversorgung nicht einhalten lassen.

In der GBA-Sitzung am 15. Oktober 2020 berät und beschließt der Ausschuss auch

die Konsequenzen der Nichteinhaltung von Vorgaben. Aus Sicht der Krankenhäuser

in privater Trägerschaft müssen die Sanktionen entschärft und die aufgrund der

COVID-19-Pandemie geltende Aussetzung der Nachweispflichten verlängert werden.

Der BDPK stützt seinen Appell an den G-BA auch auf eine Studie des Instituts

für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). Dieses hatte im September 2020 die

Ergebnisse des zweiten Forschungszyklus (Datenjahre 2016 bis 2018) für die

Begleitforschung des pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und

psychosomatische Einrichtungen (PEPP-Entgeltsystem) veröffentlicht. Die

Forschungsergebnisse des InEK sind eindeutig: Eine Verbesserung der

Behandlungsqualität durch die Einführung des Systems kann nicht nachgewiesen

werden, wohl aber steigende Kosten bei den Abrechnungsprozessen bei allen

Beteiligten. Deutlich zugenommen hat auch der Anteil an Einzelfallprüfungen

durch den MDK sowie damit verbundene Korrekturen und Klageverfahren.

Quelle: BDPK, 14.10.2020