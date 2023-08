Schweiz: Die Zahl der MRI-Geräte in den Spitälern ist innerhalb von fünf Jahren um 25% gestiegen (Bundesamt f. Statistik).

2019 waren die Schweizer Spitäler mit insgesamt 215 MRI-Geräten ausgestattet. Das sind 25% mehr als fünf Jahre zuvor. Zusätzlich verfügten sie über 219 CT-Scanner (+9% gegenüber 2014). Schweizweit wurden 2019 rund 1,18 Millionen CT-Untersuchungen und 1,06 Millionen MRI-Untersuchungen durchgeführt.

CT-Scanner kommen in den Spitälern immer häufiger zum Einsatz. 2014 wurden mit

jedem Gerät im Durchschnitt 11 Aufnahmen pro Tag erstellt, gegenüber 13 im Jahr

2019. Dies sind einige Ergebnisse aus der neuen Publikation des Bundesamtes für

Statistik (BFS) zur medizintechnischen Ausstattung von Spitälern und

Arztpraxen.

Bildgebende Geräte sind für die Diagnosestellung und die Patientenbehandlung

oft unverzichtbar. Magnetresonanztomografen (MRI) wurden 2019 in 70% der

Spitäler für allgemeine Pflege verwendet. Insgesamt kamen 215 MRI-Geräte zum

Einsatz – 25% mehr als 2014. Schweizweit standen pro Million Einwohnerinnen und

Einwohner 25 MRI-Geräte zur Verfügung, gegenüber 20,9 im Jahr 2014. Am besten

ausgestattet sind Kantone mit einem Universitätsspital: Basel-Stadt verzeichnet

51,1 MRI-Geräte pro Million Einwohnerinnen und Einwohner, Bern 40,4 und Waadt

34,8.

Die Basler und die Tessiner Bevölkerung nutzt MRI am häufigsten

Obwohl die MRI-Geräte ungleich auf die Schweiz verteilt sind, variiert die Zahl

der MRI-Untersuchungen kantonal nur wenig. Aufgeschlüsselt nach Wohnkanton der

Patientinnen und Patienten zeigt sich ein relativ ausgeglichenes Bild mit

Werten zwischen 104 und 126 Untersuchungen pro 1000 Einwohnerinnen und

Einwohner in 20 Kantonen. Der gesamtschweizerische Durchschnitt liegt bei 117

Untersuchungen. Besonders häufig genutzt werden MRI von der Basler und der

Tessiner Bevölkerung (138 bzw. 144 Untersuchungen pro 1000 Einwohner/innen).

Patientinnen und Patienten aus Schaffhausen und Appenzell hingegen nehmen MRI

am wenigsten in Anspruch.

CT-Scanner: Die Schweiz gehört europaweit zu den bestausgestatteten Ländern

2019 gab es in der Schweiz 332 Computertomografen (CT-Scanner). CT-Scanner sind

mit einem Computer verbundene Röntgengeräte, die von den verschiedenen

Körperteilen Schnittbilder erstellen. Die 332 in der Schweiz verfügbaren

CT-Scanner verteilen sich auf Spitäler und Spezialkliniken (219) sowie auf

ambulante Zentren wie Zentren für bildgebende Verfahren (113). Im europäischen

Vergleich steht die Schweiz mit 39,7 CT-Scannern pro Million Einwohnerinnen und

Einwohner hinter Island, Dänemark und Griechenland an vierter Stelle.

Bei den Schweizer Grossregionen weist die Genferseeregion mit 52,6 CT-Scannern

pro Million Einwohnerinnen und Einwohner die grösste Gerätedichte auf. Dahinter

folgen das Tessin (45,5), die Ostschweiz (38,9), die Nordwestschweiz (38,4),

Zürich (33,8) und der Espace Mittelland (32,9). Die Zentralschweiz bildet mit

29,3 CT-Scannern pro Million Einwohnerinnen und Einwohner das Schlusslicht. In

dieser Grossregion ist das Angebot in den letzten Jahren wie auch im Tessin

gewachsen. In der Genferseeregion, im Espace Mittelland und in der Ostschweiz

scheint sich die Zahl der CT-Scanner hingegen zu stabilisieren.

CT-Scanner werden kantonal unterschiedlich häufig genutzt

2019 wurden mit jedem CT-Scanner durchschnittlich 3573 Untersuchungen

durchgeführt, das sind 8,9 pro Tag. Kantonal sind grosse Unterschiede zu

beobachten. Mit weniger als sechs Untersuchungen pro Tag werden die CT-Scanner

in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Schwyz, Freiburg und Wallis am

wenigsten gebraucht. Umgekehrt kommen sie in den Kantonen Solothurn (18

Untersuchungen pro Tag) und Neuenburg (15) am häufigsten zum Einsatz. In diesen

beiden Kantonen stehen schweizweit auch die wenigsten CT-Scanner pro Million

Einwohnerinnen und Einwohner.

Quelle: Bundesamt f. Statistik, 23.04.2021