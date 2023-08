AKG-Kliniken fordern: Krisenmanagement statt Interessenpolitik (Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Großkrankenhäuser).

Politik verkennt die aktuelle Versorgungslage in den Krankenhäusern Krankenhäuser und ihre Beschäftigten brauchen neben einer Liquiditätsspritze uneingeschränkte und unbürokratische finanzielle Sicherheit für die gesamte Krise Keine Zeit für Strukturpolitik Mit großen Worten haben sich der Gesundheitsminister und die Kanzlerin

an die Krankenhäuser und ihre Mitarbeitenden gewendet, um auf die notwendigen

Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise hinzuwirken. Mit großem Einsatz

haben die Krankenhäuser und ihre Mitarbeitenden die notwendigen Maßnahmen

eingeleitet und sind damit gut vorbereitet. Mit großer Ernüchterung nehmen sie

jetzt die Diskussion und die Ergebnisse zur Finanzierung der Krankenhäuser war.

Die Ergebnisse sind dabei gerade bei den klinisch Tätigen schwer

vermittelbar.

Gesundheitsminister verkennt die aktuelle Versorgungslage

„Viele Krankenhäuser haben ihre Kodierfachkräfte mit den entsprechenden

Qualifikationen bereits in die klinischen Schichtpläne mit eingeteilt, um auf

den absehbaren Ansturm der Corona-Patienten in unseren Krankenhäusern

vorbereitet zu sein“, beschreibt Dr. Bracht, Vorstandsvorsitzender der AKG, die

Lage in den Maximalversorgern. Die handelnden Personen vor Ort beschäftigt

allein die Fragen nach zusätzlichen Intensiv- und Beatmungskapazitäten sowie

die Beschaffung der dafür erforderlichen Materialien sowie Schutzausrüstungen

und Desinfektionsmittel. „In dieser Situation hätten wir neben der Zusicherung

einer Liquiditätsspritze vor allem ein klares Signal des Gesetzgebers

gebraucht, dass alle Mehraufwendungen ohne bürokratische Hemmnisse und

Bedingungen am Ende auch bezahlt werden. Das der Minister diese Sicherheit

nicht direkt mit entsprechenden Beschlüssen untermauert und den Vorschlag der

Krankenhäuser zur Lösung abgelehnt hat, verunsichert die deutschen

Krankenhäuser und ihre Beschäftigten zusätzlich. Uns bleibt die Hoffnung, dass

die Versprechen für Nachbesserungen bei Bedarf auch tatsächlich eingehalten

werden.“ bringt Bracht die Sichtweise vieler Mitarbeitenden und Führungskräfte

aus den Krankenhäusern auf den Punkt.

Krisenmanagement braucht mehr als nur Liquiditätsspritze

„Es kann doch in der aktuellen Lage für niemanden nur um die Verteilung von

Finanzmitteln gehen, sondern um die Frage, wie wir die erforderlichen

Fachkräfte, die notwendigen Geräte und ausreichend Materialien an den

relevanten Standorten zusammenbringen“, ordnet Helmut Schüttig, Geschäftsführer

der AKG, die Prioritäten für den Verband ein. Zusätzliche Beatmungskapazitäten

scheitern derzeit vor allem daran, dass keine Beatmungsgeräte zu bekommen sind.

Mitarbeitende sind verunsichert von den vielen Berichten über fehlende

Schutzausrüstung. Von den angekündigten Lieferungen durch das

Gesundheitsministerium ist in den meisten Krankenhäusern noch nichts

angekommen. Die AKG-Kliniken fordern hierbei mehr Transparenz über die

Beauftragungslage, die Lieferzeiten und den Bearbeitungsstand als zentralen

Beitrag zum Krisenmanagement aus Berlin. Vielleicht sollte der nun vorgesehene

Expertenbeirat auch hier seine Erfahrungen und Kenntnisse aus der

Versorgungspraxis einbringen.

„Wir erkennen an, dass der Minister mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nun die

Frage der kurzfristigen Liquiditätssicherung und die Frage der mittelfristigen

Existenzsicherung bewusst voneinander trennt. Die Entscheidung zu einer

Liquiditätsspritze ist richtig und notwendig, auch wenn wir uns für die

Krankenhäuser eine unbürokratische Lösung erhofft hätten“, ordnet Schüttig die

Kabinettsentscheidung vom gestrigen Tag ein.

Keine Zeit für Strukturpolitik

Die Herausforderungen aus der Corona-Krise und die tatsächlichen Aufwendungen

sind heute für niemanden absehbar. Die Krankenhäuser versuchen derzeit mit

großen Kraftanstrengungen zusätzliches ärztliches Personal zu akquirieren. Die

aktuelle Mehrarbeit wird nicht zeitnah auszugleichen sein. Kurzfristige

Investitionen und stark steigende Preise für Produkte sind nirgendwo

gegenfinanziert. Auf all diese Fragen gibt der aktuelle Gesetzentwurf derzeit

noch keine Antworten. Der eingeschlagene Weg mit einem Expertenbeirat zu

Beurteilung der weiteren Entwicklungen in der Krise vermag dabei ein

zeitgemäßes Instrument zu sein, sofern und soweit an dieser Stelle praktische

Erfahrungen und Expertisen aus dem Versorgungsalltag im Vordergrund stehen. Die

AKG-Kliniken werden an einer transparenten Aufarbeitung und fairen

Lastenverteilung jederzeit konstruktiv mitarbeiten. Alle Krankenhäuser müssen

darauf vertrauen können, dass dabei irreversible Verwerfungen vermieden

werden.

„Unsere Maximalversorger in den großen Städten werden naturgemäß einen

erheblichen Anteil der Patientenversorgung in der Krise schultern. Wir brauchen

jetzt aber jedes Krankenhaus, um den anstehenden Versorgungsbedarfen gerecht zu

werden. Interessengeleitete Verbandspolitik muss in dieser Lage zurückstehen.

Der grundsätzlich benötigte Strukturwandel steht bei uns unter Quarantäne“,

fasst Vorstand Bracht die Position der AKG-Kliniken in der aktuellen Situation

anschaulich zusammen.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Großkrankenhäuser, 24.03.2020