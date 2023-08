Aus Patientensicht reichen 1.247 Kliniken

Aus Patientenperspektive erfüllen 1.247 Krankenhäuser die Versorgungs-Voraussetzung, weiß der GKV-Spitzenverband... (Pressemitteilung).

Für die aktuelle Ausgabe des Fachmagazins f&w - führen und wirtschaften im Krankenhaus – unterstreicht Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband, dass die am 10. Juli vorgestellten geeinten Eckpunkte zur Krankenhausreform, „wesentliche Aspekte der Kommissionsvorschläge aufgreifen und auf Basis von Leistungsgruppen künftig bundeseinheitliche Qualitätsanforderungen gelten werden.“ Stoff-Ahnis sieht aber auch weiterhin die Gefahr einer Verwässerung der Reform durch zahlreiche Ausnahmen.

Stefanie Stoff-Ahnis verdeutlicht in ihrem Beitrag die Positionen des GKV-Spitzenverbands zu verbindlichen Qualitätsanforderungen, Modernisierung der Versorgungsstrukturen, Potenziale der Vorhaltefinanzierung und der Notwendigkeit die Patientensicht in den Mittelpunkt stellen: „Kurzum: Die Versorgungsstrukturen müssen so umgewandelt werden, dass sie den Patientinnen und Patienten in der jeweiligen Versorgungssituation dienen. Wird dieser Gestaltungsansatz konsequent verfolgt, ergibt sich folgendes Bild: Aus Patientenperspektive erfüllen 1.247 Krankenhäuser die Voraussetzung, um zukünftig bundesweit die Bevölkerung qualitätsgesichert und bedarfsgerecht zu versorgen […]“.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 10.08.2023