Bayerische Krankenhausgesellschaft beklagt fehlenden Realismus in den Überlegungen zur Krankenhausform des Bundesgesundheitsministers

Vorschläge für eine Neuordnung der Krankenhausstrukturen in der Praxis nicht umsetzbar (Mediennachricht).

„Man kann es drehen und wenden, wie man möchte, aber die von der Regierungskommission vorgelegten Ideen für eine revolutionäre Krankenhausreform sind schlicht und ergreifend für die praktische Umsetzung nicht geeignet“ so Landrätin Tamara Bischof, 1. Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG).

„Sowohl die heute von der Deutschen Krankenhausgesellschaft vorgestellte

Analyse als auch schon die in der letzten Woche vom Bayerischen

Gesundheitsminister Klaus Holetschek präsentierten Auswirkungen zeigen die

massiven und völlig unrealistischen Konsequenzen für eine stationäre

Gesundheitsversorgung der Menschen in Bayern.“

Nach der Folgenabschätzung der bayerischen Staatsregierung wären die

Veränderungen bereits dramatisch. Jetzt zeigen die detaillierten

Auswirkungsanalysen im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) von

den Instituten Vebeto und hcb – an der auch Mitglieder der Regierungskommission

selber mitgewirkt haben – noch deutlichere Auswirkungen für Bayern mit einer

Vielzahl von Schließungen von Krankenhausabteilungen und ganzen Standorten. Für

die notwendige, ausreichende und flächendeckende Versorgung der Menschen im

Freistaat wäre dies nach Einschätzung der BKG eine absolute Katastrophe.

Sollte die Krankenhausreform, wie von der Regierungskommission vorgeschlagen,

umgesetzt werden, würde nach den heute vorgestellten Analysen im Auftrag der

DKG etwa jedes dritte bayerische Krankenhaus auf das sog. „Level Ii“

herabgestuft werden. Bei strikter Anwendung des sogenannten „30 Minuten

Erreichbarkeitskriteriums“ der Regierungskommission könnte dies sogar nahezu

jedes zweite Krankenhaus in Bayern treffen.

Diese Häuser könnten keine reguläre stationäre Versorgung mehr anbieten. Auch

die stationäre Versorgung in den sogenannten „Level 1n“-Häusern müsste auf eine

Basisversorgung sowie stationäre Notfallversorgung begrenzt werden, was in

Bayern einen erheblichen Rückbau von Versorgungsstrukturen bedeuten würde.

Lediglich 42 Krankenhäuser in Bayern dürften noch eine umfängliche stationäre

Versorgung über mehrere Leistungsgruppen in den Leveln II und III

(einschließlich der Uniklinika) anbieten, was völlig unzulänglich für eine

stationäre Versorgung wäre und ebenfalls negative Auswirkungen auf die

ambulante Versorgung sowie den Rettungsdienst hätte. Die Zukunft der für Bayern

besonders wichtigen Fachkliniken wäre ebenso ungewiss.

„Die Regierungskommission hat offenbar einen Vorschlag unterbreitet, der in

einer Folgenabschätzung weder die Auswirkungen auf die Versorgungslandschaft

bewertet hat noch finanziell durchgerechnet wurde“, beklagt der Geschäftsführer

der BKG, Roland Engehausen. „Heute ist nur ein Punkt klar: So kann die Reform

sicher nicht kommen.“

Die Regierungskommission hatte mit ihrem Anfang Dezember vorgestellten Konzept

einer umfassenden Krankenhausreform zwar wissenschaftlich sinnvolle

theoretische Instrumente benannt (z. B. eine gestufte Versorgung,

Leistungsgruppen als Planungsgrundlage, Vorhaltefinanzierung,

ambulant-stationär integrierte Versorgung, Kooperation und Telemedizin), die

auch u. a. vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im

Gesundheitswesen mehrfach vorgeschlagen waren. Im handwerklichen Zusammenbau

dieser Instrumente für eine Krankenhausversorgung der Zukunft verfehlen die

Ergebnisse der Regierungskommission aber durch zu viel Komplexität ihr Ziel und

vermissen Tauglichkeit für die Umsetzung in der Realität.

„Nun sind offenbar andere Kompetenzen nötig, um aus anerkannten Instrumenten

eine verantwortungsvolle Krankenhausreform zu machen, die die Versorgung für

die Patient:innen wohnortnah und qualitativ sichert sowie zukunftsfest macht.

Die Bund-Länder-Gruppe steht nun in dieser Verantwortung und muss jetzt

erfahrene Praktiker aus den Kliniken und den Kommunen dabei mit einbeziehen.“

fordert die Kitzinger Landrätin Bischof.

Eine wirksame Reform wird nicht nur nach Auffassung der BKG erhebliche

Investitionen erfordern. Mehrere Mitglieder der Regierungskommission sprechen

zwischenzeitlich selbst unumwunden von etwa 100 Mrd. Euro und widersprechen

damit auch dem Bundesgesundheitsminister, der bisher von einem kostenlosen

Systemwechsel ausging.

„Von der Bundesregierung sind nun eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten“,

ergänzt Engehausen. „Wie sieht ein realistischer Zeitplan aus? Wie wird

zukünftig sichergestellt, dass theoretische Stellungnahmen der

Regierungskommission vor einer Veröffentlichung auf praktische Machbarkeit und

Finanzierbarkeit überprüft werden? Wie wird sichergestellt, dass künftig die

Versorgungssicherheit und -qualität im Fokus der Reformen stehen und kein

Krankenhausschließungsprogramm? Und wie wird kurzfristig der dringend nötige

Inflationsausgleich für die Krankenhausversorgung sichergestellt, um einen

kalten Strukturwandel zu vermeiden? Auf diese Fragen erwarten wir uns und alle

Verantwortlichen in Bayerns Krankenhäusern ehrliche Antworten.“

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft verschließt sich einer Krankenhausreform

ganz und gar nicht und sieht einen Entwicklungsbedarf, etwa durch die

Einführung einer Vorhaltefinanzierung und einer darauf abgestimmten

Krankenhausplanung.

Dabei muss aus Sicht der BKG die Planungshoheit weiterhin eindeutig im

Freistaat und darf nicht in Berlin liegen. Die BKG wird sich in die Diskussion

um eine menschenorientierte Reform der stationären Versorgung weiter aktiv und

konstruktiv einbringen und sich für eine zukunftsorientierte Ausrichtung in

Bayern einsetzen.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patient:innen werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatient:innen. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung.

Die Einrichtungen sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns.

Über 210.000 Menschen der verschiedensten Berufe beziehen ihr Einkommen von

bayerischen akutstationären Krankenhäusern, davon über 30.000 Ärzte sowie knapp

80.000 im Pflegedienst sowie etwa 100.000 in weiteren Berufen und

Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000 Auszubildende in der Pflege

sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren Ausbildungsberufen werden in

den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

Quelle: Mediennachricht, 13.02.2023