BDC befürwortet Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen (Pressemitteilung).

Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) hält die durch das Bundesgesundheitsministerium per Ersatzvornahme beschlossene Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG) auf weitere medizinische Fachbereiche grundsätzlich für richtig. Pflegepersonaluntergrenzen dienen zuvorderst der Patientensicherheit und sind ein

wirkungsvolles Instrument, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege und im ärztlichen Dienst zu verbessern“, so

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer, Präsident des Berufsverbands der

Deutschen Chirurgen.

„Wir sehen aber auch, dass die Ressource Pflegekraft begrenzt ist und allen

Bemühungen zum Trotz sich der Pflegemangel weiter verschärfen wird. Deswegen

sollten Instrumente der Personalplanung unbedingt mit einer Strukturreform der

Krankenhauslandschaft abgestimmt sein“, so H.-J. Meyer. Kritisch sieht der BDC

den Zeitpunkt der Einführung der sehr bürokratischen Vorgaben. „Bund und Länder

sind zudem vor allem damit beschäftigt, ein verbindliches Regelwerk zur

Bewältigung der Corona-Pandemie auf die Beine zu stellen. Weitere Vorgaben in

diesen Zeiten halten wir für wir für wenig sinnvoll.“

Quelle: Pressemitteilung, 08.10.2020