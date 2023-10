Bei fehlenden Erlösen müssen Kliniken bald auch personelle Konsequenzen ziehen (Pressemitteilung).

Mitgliederversammlung des Klinikverbunds Hessen diskutiert die Folgen der Pandemie für die Krankenhäuser und das Personal. Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Klinikverbunds Hessen e. V. am 18.03.2021 wurde die aktuelle Situation in den öffentlichen Krankenhäusern diskutiert. Dort seien die Fallzahlen

im Jahr 2020 und bisher auch im Jahr 2021 gegenüber den Vorjahren um bis zu 30 Prozent zurück gegangen. Ursache sei zum einen die notwendige und vom Land Hessen vorgegebene Vorhaltung von Betten für

die Behandlung von COVID-Erkrankungen. Aber auch Kliniken, in denen keine oder

nur wenige COVID-Fälle behandelt werden, wie beispielsweise psychiatrische

Einrichtungen, könnten aufgrund der Hygiene und Abstandsregeln gegenüber den

Vorjahren nur noch 80 bis 85 Prozent der Patientinnen und Patienten versorgen.

„Aufgrund der fallbezogenen Vergütung fehlen uns Kliniken damit Einnahmen in

erheblichem Umfang. Andererseits haben wir zum Beispiel zusätzliches Personal

für die Corona-Testungen eingestellt, wodurch die Kosten steigen“ erläutert

Clemens Maurer, Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen. Die als

Rettungsschirm vorgesehenen Ausgleichszahlungen gebe es nur für einen Teil der

Häuser unter bestimmten Voraussetzungen und reichten meist nicht aus.

Die Versorgung der Bevölkerung auf einem hohen medizinischen Niveau müsse in

den Krankenhäusern des Klinikverbunds Hessen auch unter wirtschaftlichen

Gesichtspunkten erfolgen. „Die meisten öffentlichen Krankenhäuser sind

Unternehmen, deren Geschäftsführer und Vorstände der wirtschaftlichen

Betriebsführung verpflichtet sind und unsere kommunalen Träger können Verluste

nicht auf Dauer ausgleichen“, stellt Clemens Maurer, Vorstandsvorsitzender des

Klinikverbunds Hessen fest. Bei sinkenden Einnahmen müssten zwangsläufig Kosten

eingespart werden, was bei Krankenhäusern vor allem personelle Konsequenzen

bedeute. Allerdings gebe es da nur wenige Spielräume, denn vor allem das

Pflegepersonal werde gebraucht und trage – trotz verminderter Belegung –

weiterhin die Hauptlast der Versorgung von COVID-Erkrankten. Die dort

beschäftigten Menschen seien nach dem zurückliegenden Corona-Jahr ohnehin an

der Belastungsgrenze.

„Dem kann nur durch einen vollständigen Ausgleich der pandemiebedingten

Erlösverluste entgegengewirkt werden“, erklärt Achim Neyer, stellvertretender

Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen. Der derzeit vom

Bundesgesundheitsministerium vorgelegte Verordnungsentwurf sehe dagegen auf

Druck der Krankenkassen nur einen verminderten Ausgleich für das Jahr 2021

gegenüber 2019 vor. Zudem seien Verluste aus anderen Bereichen als der

unmittelbaren Patientenversorgung nicht berücksichtigt.

„Wir brauchen auch eine längerfristige Planungssicherheit, denn die Pandemie

wird nicht so bald vorbei sein“, ist Neyer überzeugt. Die bestehende Regelung

immer nur um einige Wochen zu verlängern sei dazu nicht dienlich.

Auch die verzögerten Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen trügen zur

finanziellen Unsicherheit bei. „Die meisten Krankenhäuser im Klinikverbund

Hessen haben noch nicht einmal ein Budget für das Jahr 2020 verhandeln können

und in einigen Fällen musste die Schiedsstelle angerufen werden“, erklärt

Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbundes Hessen. Strittig sei

mit den Krankenkassen insbesondere die Finanzierung der Pflege, obwohl diese im

besonderen Maße durch die Behandlung der COVID-Erkrankten belastet sei. Die

Ausgaben der Krankenkassen für die Krankenhäuser im Jahr 2020 gegenüber 2019

seien nach eigenen Angaben des Spitzenverbandes der Gesetzlichen

Krankenversicherung trotz Pandemie nur moderat um 1,5 Prozent gestiegen, was

lediglich der Hälfte der durchschnittlichen Steigerungen der letzten Jahre

entspreche. „Applaus alleine reicht nicht! Die Krankenkassen hatten bei den

Krankenhäusern durch die Pandemie offensichtlich weniger Ausgaben, als

üblicherweise erwartet. Dass sie sich gerade jetzt vor allem bei den

Pflegepersonalkosten so sperren, ist nicht gerade ein Zeichen von Wertschätzung

für die Arbeit der Menschen in der Pflege und im Krankenhaus insgesamt“, meint

Schaffert.

Dagegen habe das Land Hessen und das Hessische Ministerium für Soziales und

Integration die Kliniken im Rahmen seiner Möglichkeiten mit großem Engagement

unterstützt und sich auf Bundesebene für die Krankenhäuser eingesetzt. Auch bei

der Koordination der COVID-Versorgung sowie anderen Themen der

Krankenhausversorgung und Krankenhausplanung sei das Ministerium aktiv geworden

und habe die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern gesucht, um die

Versorgungsstrukturen zu verbessern. „Dafür danken wir Herrn Minister Klose und

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium ausdrücklich“, so Maurer.

Der Klinikverbund Hessen werde sich weiterhin auf allen Ebenen der Politik für

eine ausreichende Finanzierung der Krankenhäuser und konstruktive

Weiterentwicklung der Versorgung einsetzen.

