Bayerische Landräte fordern sofortige Hilfe vom Bund (Bayerischer Landkreistag).

Landräte fordern sofortige Hilfe vom Bund, um Krankenhäuserschließungen vor Reformbeginn zu verhindern. „Unabhängig von der laufenden bundesweiten Reformdiskussion müssen die Liquiditätsengpässe unserer Krankenhäuser umgehend beseitigt werden. Wir brauchen eine sofortige finanzielle Unterstützung

vom Bund für das kommende Jahr. Wir fordern zeitnahe Maßnahmen zur Vermeidung von drohenden Krankenhausschließungen“, so Landrat Thomas Eichinger (Landsberg am Lech),

Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Soziales beim Bayerischen

Landkreistag, in der heutigen Sitzung des Gremiums.

„Die Betriebskostendefizite vieler Krankenhäuser erreichen heuer nach den

bislang

bekannten Wirtschaftsplänen nicht gekannte Größenordnungen. Nicht wenige

Landkreise erwarten Defizite im zweistelligen Millionen-Bereich. Eine Ursache

ist die mangelnde auskömmliche Finanzierung der Betriebskosten, für die der

Bund zuständig

ist. Durch die zu erwartenden Tariferhöhungen wird sich die Finanzierungslücke

noch

spürbar erhöhen. Aber auch in anderen Bereichen werden aktuelle äußere

Gegebenheiten seitens des Bundes nicht berücksichtigt. So lastet allein die

Inflation mit ca.

900 Mio. Euro für 2023 auf den Budgets unserer Krankenhäuser“, so Eichinger

weiter.

„Von Seiten des Bundesgesundheitsministeriums wurde in der Vergangenheit

darauf

verwiesen, dass mit der geplanten Reform der Krankenhausvergütung gerade

solche

Betriebskostendefizite zukünftig vermieden werden sollen. Wenn jedoch den

Krankenhäusern in ihrer aktuellen Situation nicht bei der Liquidität geholfen

wird, werden

nicht wenige Krankenhäuser bei Inkrafttreten des Reformgesetzes nicht mehr

existieren“, so der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Soziales.

Das Bundesgesundheitsministerium hat in den zurückliegenden Monaten

Reformpläne verlautet. Diese verfehlen nach den bayerischen Landrätinnen und

Landräten

das Ziel der gleichwertigen medizinischen Flächenversorgung und kommen zudem

viel zu spät. Darin war man sich in der heutigen Sitzung des Ausschusses für

Gesundheit und Soziales beim Bayerischen Landkreistag einig.

2

Die bayerischen Landrätinnen und Landräte fordern eine Reform, die

zukunftsfähige

Wege für die medizinische Versorgung aller Menschen im Land aufzeigt. Die vom

Bund bisher vorgelegten Strukturüberlegungen spiegeln nicht die Gegebenheiten

im

ländlichen Raum wider und würden die medizinische Versorgung in der Fläche

gefährden.

Viele Krankenhäuser in Bayern befinden sich seit Jahren in prekären

finanziellen Nöten. Hauptgrund dafür war in der Vergangenheit eine mangelnde

auskömmliche Finanzierung der Betriebskosten durch den Bund. So werden unter

anderem Tarifsteigerungen im Personalbereich von den Kassen nicht

refinanziert. Die sogenannte

Kosten-Erlös-Schere wird jährlich größer. Die Landkreise gleichen dann soweit

möglich Betriebsdefizite der Krankenhäuser mit kommunalen Geldern aus. So soll

auch

für die Menschen in der Fläche eine wohnortnahe medizinische Grund- und

Regelversorgung aufrechterhalten werden.

Der Bayerische Landkreistag tritt seit vielen Jahren für einen zukunftsfähigen

Wandel

der Strukturen ein. Heute sind die Möglichkeiten der Landkreise trotz der

unbestreitbaren Schlüsselrolle der Krankenhäuser bei der medizinischen

Versorgung der Regionen vergleichsweise begrenzt.

Eine Mehrheit der bayerischen Krankenhäuser ist in kommunaler Hand. Die

Sicherstellung der medizinischen Versorgung ist klassische Aufgabe der

kommunalen Daseinsvorsorge.

Der Bayerische Landkreistag

Der Bayerische Landkreistag ist einer der vier Kommunalen Spitzenverbände in

Bayern neben dem Bayerischen

Gemeindetag, dem Bayerischen Städtetag und dem Bayerischen Bezirketag. Er

vertritt die 71 bayerischen Landkreise. Wesentliches Ziel des Bayerischen

Landkreistags ist es, die kommunale Selbstverwaltung auf der Kreisebene zu

sichern und zu stärken. Als Anwalt der bayerischen Landkreise berät der

Bayerische Landkreistag seine

Mitglieder und tritt für die Stärkung des ländlichen Raums ein. Präsident des

Bayerischen Landkreistags ist der

Fürstenfeldbrucker Landrat Thomas Karmasin. Als Geschäftsführendes

Präsidialmitglied leitet Andrea Degl die Geschäftsstelle.

Quelle: Bayerischer Landkreistag, 15.03.2023