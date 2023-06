BWKG zur fünften Stellungnahme der Regierungskommission

Bundesgesundheitsminister diskreditiere grundlos die Arbeit der Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiter (Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg).

Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) kritisiert die neueste Stellungnahme der Regierungskommission für die Krankenhausreform und weist zentrale Behauptungen zurück. „Auf der Basis von veralteten und nicht passgenauen Daten diskreditiert der Bundesgesundheitsminister die Arbeit der Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne

Grund. Das ist unerträglich und schlicht unseriös“, macht der Vorstandsvorsitzende der BWKG, Heiner Scheffold mit Blick auf die heute vorgestellte fünfte Stellungnahme der Regierungskommission

deutlich. Statt veraltete Abrechnungsdaten von Krankenkassen aus dem Jahr 2017

zu verwenden, sollten lieber aktuelle Daten der Qualitätssicherung betrachtet

werden. Zudem werde wieder die ganze Republik über einen Kamm geschoren und die

konkrete Situation etwa in Baden-Württemberg ignoriert. Denn in

Baden-Württemberg gebe es sowohl für die Schlaganfallversorgung als auch für

die onkologische Versorgung besondere planerische Vorgaben des Landes, so dass

das Land den Vorschlägen der Regierungskommission bereits einige Schritte

voraus sei und das lasse sich auch nachweisen.

„In Baden-Württemberg gibt es ein Landes-Qualitätssicherungsverfahren zur

Schlaganfallversorgung, dem sich die Krankenhäuser freiwillig angeschlossen

haben und das nicht in allen Bundesländern existiert“, erläutert Scheffold. Als

Qualitätsziel wurde dabei von den Experten aus dem Land – darunter Vertreter

der Krankenhäuser, der Krankenkassen und des Sozialministeriums – vereinbart,

dass mindestens 90 % der Schlaganfallpatienten in einer Schlaganfalleinheit

nach dem Landeskonzept behandelt werden. Nach den Ergebnissen des

Qualitätssicherungsverfahrens Schlaganfall der Qualitätssicherung im

Gesundheitswesen in Baden-Württemberg (QiG) wurden in 2021 95,33 % der

Patientinnen und Patienten, die in Baden-Württemberg mit einem Schlaganfall in

einer Klinik behandelt wurden, in einer Schlaganfalleinheit oder einer

Intensivstation behandelt. 92,79 % der Patienten wurden in einer

Schlaganfalleinheit behandelt. Das von den Experten vorgegebene Qualitätsziel

wurde also deutlich übererfüllt. „Die Schlaganfallversorgung in

Baden-Württemberg ist schon jetzt vorbildlich“, so Scheffold.

„Auch zur Krebsbehandlung in baden-württembergischen Krankenhäusern werden

zahlreiche Qualitätsindikatoren erhoben und ausgewertet. Dabei wird

beispielsweise die Einhaltung von Leitlinien überprüft. Alle Zielvorgaben zu

Qualitätsindikatoren, die es beispielsweise bei der Behandlung von Brustkrebs

gibt, werden in Baden-Württemberg eingehalten und verbessern sich im

Zeitablauf“, so Scheffold. Beispielhaft weist er auf den Qualitätsindikator zu

erforderlichen Nachoperationen bei Brustkrebs hin (Nachresektionsrate

Mamma-Karzinom). Ziel ist es dabei, den Anteil der Nachoperationen gering zu

halten. Die für Baden-Württemberg ausgewiesene Nachresektionsrate liegt mit

11,43 % (2022) deutlich unter dem von den Experten festgelegten Schwellenwert

von 20,77 % und hat sich im Laufe der Jahre deutlich verbessert. Die Kritik an

der Krebsbehandlung diskreditiere auch die hervorragende Arbeit des

baden-württembergischen Krebsregisters, das auf Basis der Auswertung

detaillierter Datenmeldungen jedes Jahr mit hunderten behandelnden Ärzten in

regionalen Qualitätskonferenzen über ganz konkrete Möglichkeiten zur

Qualitätserhöhung berate.

„Außerdem blendet die Stellungnahme ganz zentrale Bausteine der

baden-württembergischen Versorgungsstrukturen aus, obwohl diese für die

Patienten von besonderer Bedeutung sind“, so Scheffold. So gebe es ein Netz von

Beratungsstellen, in denen die Patienten psychosozial unterstützt würden. Die

Brückenpflege leiste wichtige Unterstützung bei der Bewältigung des

Alltagslebens nach aufwändiger Therapie, auch für die Angehörigen. Und am

Lebensende gebe es mit der ambulanten und stationären Palliativversorgung

wichtige Versorgungseinrichtungen. „Zu einer seriösen Betrachtung der

Patientenversorgung müssten auch diese Versorgungsstrukturen einbezogen werden.

Das scheint aber politisch nicht gewollt zu sein“, schließt Scheffold.

Quelle: Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg, 22.06.2023