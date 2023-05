Die Untätigkeit des Bundes bei der Krankenhausfinanzierung ist verfassungswidrig

DKG Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Krankenhausfinanzierung (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Ein Abwarten auf eine kalte Strukturbereinigung verletzt die Berufsfreiheit beziehungsweise Unternehmerfreiheit von freigemeinnützigen, kirchlichen und privaten Krankenhausträgern. Staatliches Handeln ist verfassungsrechtlich dringend geboten, um eine Krankenhaus-Insolvenzwelle zu verhindern. Das ist das

Ergebnis eines Gutachtens zur Verfassungsmäßigkeit der Krankenhausvergütungsregulierung von Professor Huster, von der Ruhr Universität Bochum im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Die brisante wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser und die hohe Insolvenzgefahr sind nach Auffassung des Gutachtens belegt. Ursachen für die

Insolvenzgefahr seien die durch z.T. pandemiebedingten Fallzahlschwankungen

bedingten Schwierigkeiten bei der präzisen Kalkulation von Fallpauschalen

(DRG), gepaart mit krisenbedingten Kostensteigerungen bei fehlender

Kompensationsmöglichkeit durch beispielsweise Preiserhöhungen. Hinzu käme eine

unzureichende Investitionsfinanzierung. Der Gutachter konstatiert zwar, dass

die Berufsfreiheit die Teilhabe am Wettbewerb, aber nicht den wirtschaftlichen

Erfolg sichert. Krankenhausträger seien selbstverständlich vorausschauend zu

einer wirtschaftlichen Planung aufgefordert, die auch eine gewisse

wirtschaftliche Resilienz erstellt. Das Gutachten bestätigt jedoch ebenfalls,

dass die bestehende gesetzliche Systematik der Krankenhausfinanzierung aufgrund

des Fehlens entsprechender Finanzierungsinstrumente nicht dazu in der Lage ist,

adäquat auf die aktuellen Krisen und die dadurch bedingten kurzfristigen und

rasanten Preissteigerungen zu reagieren. Wenn das System der

Krankenhausfinanzierung die wirtschaftliche Existenz der Krankenhäuser nicht

mehr gewährleistet, dann werde die Finanzierungsuntergrenze unterschritten.

Entscheidend ist dabei, dass die Krankenhausträger in unserem System nicht den

unternehmerischen Handlungsspielraum haben, ihre Preise für die

Patientenbehandlung an die inflationsbedingt gestiegenen Kosten anzupassen. Es

sei daher zwingend, dass der Staat handelt, um Insolvenzen und

Versorgungslücken zu verhindern. „Die hoch brisante und angespannte

wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser und die damit einhergehende hohe

Insolvenzgefahr ist allseits anerkannt. Selbst der Bundesgesundheitsminister

beschreibt öffentlich die wirtschaftliche Notlage der Krankenhäuser und

beziffert den Anteil der insolvenzgefährdeten Standorte auf 30 Prozent. Darauf

fußend untersucht das Gutachten basierend auf einem der zentralen Grundsätze

des Krankenhausfinanzierungsgesetzes – der wirtschaftlichen Sicherung der

Krankenhäuser – die verfassungsrechtliche Notwendigkeit gesetzgeberischen

Handelns“, so der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft

(DKG), Dr. Gerald Gaß.

Wichtig für den Gutachter ist auch, dass sich ebenfalls aus dem

Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 1 und 28 Abs. 1 Grundgesetz ein

verfassungsrechtliches Gebot entsteht, einen kalten Strukturwandel zu

verhindern. Das Sozialstaatsprinzip verlangt die Gewährleistung eines

gleichheitsgerechten Zugangs aller Menschen in diesem Land und ein

Existenzminimum von Krankenhauversorgung. Ein kalter Strukturwandel könnte dazu

führen, dass durch eine Mehrzahl von Insolvenzen in einem regionalen Gebiet

dieser Zugang gefährdet wäre.

„Unterbleibt die Ausfinanzierung der inflationsbedingten Kosten, werden die

Krankenhäuser in ihrem unternehmerischen Handeln massiv beschränkt und einem

ungeordneten, kalten Strukturwandel ausgesetzt. Damit wird nicht nur die

verfassungsrechtlich gebotene unternehmerische Freiheit der Krankenhäuser

verletzt, sondern auch die Sicherung der Patientenversorgung massiv gefährdet“,

warnt Gaß.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 24.05.2023