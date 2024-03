Einnahmen baden-württembergischer Krankenhäuser im Januar 2021 wegen Corona um rund 177 Mio. Euro gesunken (BWKG).

Piepenburg: Alle Kliniken müssen Erlösrückgänge in 2021 aufgefangen und finanziert bekommen. Im Januar 2021 sind Belegung und Einnahmen der Krankenhäuser im Land um durchschnittlich jeweils 20 % gesunken. Die Einnahmeausfälle belaufen sich auf rund 177 Mio. Euro - nur in diesem einen Monat. Dass nur die Hälfte der Einnahmeausfälle vom aktuellen

Krankenhausrettungsschirm abgedeckt wird, ist absolut unzureichend“, macht der

Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft,

Detlef Piepenburg, zu den Ergebnissen einer aktuellen BWKG-Umfrage deutlich.

„Die Löcher im Krankenhaus-Rettungsschirm müssen schnellstens geschlossen

werden“, fordert Piepenburg.

Piepenburg weist auf drei grundsätzliche Konstruktionsfehler des aktuellen

Rettungsschirms hin: Zum einen werden viele Kliniken gar nicht erfasst, denn

fast ein Drittel der Erlöseinbrüche entsteht in Kliniken, die überhaupt keine

Unterstützung erhalten. „Dies trifft in besonderer Weise auf die

psychiatrischen Kliniken zu, die derzeit völlig ohne Unterstützung dastehen“,

unterstreicht Piepenburg. Tatsächlich seien alle Kliniken von Erlösrückgängen

betroffen, etwa weil sie COVID-19-Patientinnen und -Patienten behandeln, weil

sie andere Krankenhäuser entlasten, weil sie planbare Operationen verschieben,

weil sie ihre Häuser aufgrund von Hygienemaßnahmen nicht voll auslasten können

oder weil Patienten die Krankenhäuser von sich aus nicht aufsuchen.

Zweitens, so Piepenburg weiter, seien die Hürden für die

Unterstützungszahlungen zu hoch, zu kompliziert und nicht sachgerecht: Die

Krankenhäuser erhalten nur dann Hilfe, wenn die 7-Tage-Inzidenz in ihrer Region

über 70 liegt, wenn gleichzeitig die Intensivstationen weniger als 25 % ihrer

Betten frei haben und das Krankenhaus der erweiterten oder umfassenden

Notfallstufe zugeordnet ist. Viele Kliniken können diese Voraussetzungen nicht

erfüllen. Schon aufgrund der Tatsache, dass aktuell nur noch zwei Landkreise in

Baden-Württemberg über einer Inzidenz von 70 liegen, würden demnächst die

meisten Kliniken im Land keinerlei Ausgleichszahlungen mehr erhalten.

Drittens hätten die Häuser keine Planungssicherheit, weil die

Unterstützungszahlungen immer nur für einige Wochen zugesagt werden – aktuell

bis zum 11.04.2021.

„Es darf nicht sein, dass die Krankenhäuser mit den finanziellen Folgen der

Corona-Pandemie jetzt ganz oder teilweise allein gelassen werden. Die

Krankenhäuser brauchen und erwarten jetzt zu Recht einen echten Rettungsschirm,

der alle Häuser unterstützt und sicherstellt, dass die Mindererlöse für das

gesamte Jahr 2021 ausgeglichen werden“, fordert der BWKG-Vorstandsvorsitzende

und Landrat des Landkreises Heilbronn. Stattdessen werde vom

Bundesgesundheitsminister in einem Referentenentwurf lediglich vorgeschlagen,

die aktuell gültigen und völlig unzureichenden Ausgleichszahlungen des

Krankenhausrettungsschirms bis zum 11.04.2021 zu verlängern. Damit würden nach

der Überzeugung von Piepenburg keine der bestehenden Probleme gelöst.

Am 24.02.2021 soll der Expertenbeirat in Berlin eine Empfehlung auf Basis eines

ausstehenden Gutachtens über die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der

Krankenhäuser unter Corona im Jahr 2020 beraten. „Diese Chance, die Weichen so

zu stellen, dass alle Krankenhäuser finanziell möglichst unbeschadet durch das

zweite Corona-Jahr kommen, muss unbedingt genutzt werden“, so Piepenburg. Die

Krankenhäuser verließen sich auch weiterhin auf die Aussage des

Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, der im März 2020 schriftlich zugesichert

hatte, „dass entstehende wirtschaftliche Folgen für die Krankenhäuser

ausgeglichen werden und kein Krankenhaus dadurch ins Defizit kommt.“

Piepenburg: „Wir fordern eine Liquiditätshilfe 2021 für alle Krankenhäuser,

unabhängig von den Notfallstufen, lnzidenzen und lntensivauslastungen,

verbunden mit einem verpflichtenden Ganzjahresausgleich 2021. Zudem ist eine

Entlastung von Bürokratie und nicht zwingend notwendigen Dokumentations- und

Nachweisverpflichtungen notwendig, um Personal nicht zusätzlich zu binden, das

dringend in der Versorgung benötigt wird.“

Zur Umfrage: An der BWKG-Umfrage haben 62 Krankenhäuser aus Baden-Württemberg

mit über 23.000 Betten teilgenommen.

Rücklaufquote der Umfrage (gemessen an der Zahl der Planbetten): 40,8 %

Erlösrückgänge im Bereich der stationären und teilstationären Versorgung im

Januar 2021 ggü. Januar 2020 (Hochrechnung für Baden-Württemberg): 145 Mio.

Euro

(entspricht 19,0 %)

Erlösrückgänge in sonstigen Bereichen (ambulante Leistungen, Wahlleistungen

usw.) im Januar 2021 ggü. Januar 2020 (Hochrechnung für Baden-Württemberg): 32

Mio. Euro

(entspricht 23,9 %)

Erlösrückgang gesamt Januar 2021 ggü. Januar 2020 (hochgerechnet): 177 Mio.

Euro

Rückgang der Belegung im Januar 2020 ggü. Januar 2021: 20,1 %

Erwarteter Rückgang der Belegung für das Gesamtjahr 2021 ggü. 2019: 13,8 %

Deckungsgrad erhaltene Ausgleichszahlungen vs. Erlösrückgänge der

baden-württembergischen Krankenhäuser im Januar 2021: 51,2 %

Quelle: BWKG, 22.02.2021