Finanzlöcher in der gesetzlichen Krankenversicherung / Liegt der schwarze Peter tatsächlich bei den Krankenhäusern?

Pressemitteilung des GKV-Spitzenverbandes vom 07.07.2022 schlage dem Fass den Boden aus (Hessische Krankenhausgesellschaft).

In seiner Pressemitteilung vom 07.07.2022 brüstet sich der GKV-Spitzenverband öffentlich damit, dass es ein Armutszeugnis sei, dass Pfleger*innen in Deutschland dafür streiken müssten, dass die Krankenhäuser genug Pflegepersonal einstellen. Patient*innen ebenso wie

Pflegekräfte würden unter der Personalpolitik vieler Krankenhäuser leiden. Dabei werde den

Krankenhäusern jede Pflegekraft von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert.

Aussagen, die an der Realität mehr als vorbei gehen.

„Die Krankenkassen selbst sind diejenigen, die eine vollständige Finanzierung

der Pflege in unseren Krankenhäusern verhindern. Seit dem Inkrafttreten des

Pflegepersonalstärkungsgesetzes im Jahr 2020 sollen die Personalkosten in der

Pflege über ein gesondertes Pflegebudget vollständig refinanziert werden.

Dabei handelt es sich um eine zugegeben gut klingende Theorie. Bei den

konkreten Verhandlungen vor Ort zeigt sich jedoch ein gänzlich anderes Bild:

Verhandlungen werden von Seiten der gesetzlichen Krankenkassen nicht nur

stark verzögert und mit einer bisher nicht erlebten Anzahl von

Verhandlungsterminen geführt, sondern mancherorts sogar kategorisch

blockiert. Aktuell haben weniger als ein Drittel der Krankenhäuser in

Deutschland ein Pflegebudget für das Jahr 2020 vereinbaren können. Mangels

Einigung für dieses Basis-Jahr stehen auch die Vereinbarungen für die

Folgejahre aus. Festzuhalten bleibt, dass unseren Krankenhäusern infolge dieser

nicht nachvollziehbaren Verhandlungsstrategien wichtige Liquidität fehlt,

welche aus anderen Quellen generiert werden muss.“, so der

geschäftsführende Direktor der HKG, Herr Prof. Dr. Steffen Gramminger

Die Personalkosten in der Pflege sollten bewusst unabhängig von den

Fallpauschalen vergütet werden. Dadurch sollte es zu spürbaren Entlastungen

im Alltag der Pflegekräfte durch eine bessere Personalausstattung und bessere

Arbeitsbedingungen erreicht werden, um die Pflege und Betreuung der

Patient*innen weiter zu verbessern.

Herr Prof. Dr. Gramminger weiter: „Dieser Grundgedanke wird durch das

tatsächliche Agieren seitens der gesetzlichen Krankenversicherungen durch die

Hintertür konterkariert. Es wird Krankenhäuser geben, die aufgrund des

dadurch noch weiter verstärkten Kostendrucks aufgeben müssen und werden.

Die Krankenhäuser leiden bereits massiv unter fehlenden Investitionsmitteln

seitens der Länder. Hinzu kommt der durch den Ukraine-Krieg inflationäre

Anstieg der Kosten, welche die Krankenhäuser nicht einfach – wie etwa Handel

und Industrieunternehmen – durch eine Erhöhung ihrer Produktpreise

kompensieren können. Für die Behandlung der Patient*innen erhalten die

Krankenhäuser einen festgelegten Betrag. Die Grundlage für die Vergütung der

Krankenhausleistungen, der sog. Landesbasisfallwert, vermag auf solche

Änderungen nur mit erheblichem zeitlichem Verzug zu reagieren. Parallele

Spielchen, wie die verzögerte Verhandlung des Pflegebudgets werden viele

Krankenhäuser in die Knie zwingen. Das MUSS aufhören. Wir müssen uns

Gedanken über die künftige Gesundheitsversorgung der Bevölkerung machen.

Die Regierungskommission tagt. Das Taktieren der gesetzlichen

Krankenkassenvertreter ist nicht nachvollziehbar und hat unser

Gesundheitssystem bereits fast an die Wand gefahren – auf Kosten unserer

Patient*innen und Mitarbeiter*innen.“

Auch die Bundesregierung scheint diese Tatsachen noch immer nicht

verstanden zu haben. Das (zweifelsohne) nicht für jedermann zweifelsfrei

bestehende 17 Mrd. €-Loch der gesetzlichen Krankenversicherungen („eigene

Berechnungen“) kann nicht durch eine Anpassung bei der Pflegefinanzierung,

so wie es der aktuelle Referentenentwurf zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz

vorsieht, gestopft werden. Ab 2024 soll nunmehr „sonstiges Personal“, darunter

sind Beschäftigte zu verstehen, die nicht über eine klassische Pflegeausbildung

verfügen, aber mit ihren Kompetenzen seit vielen Jahren einen wichtigen

Beitrag zur Patientenversorgung leisten, von der direkten Patientenversorgung,

der sog. „Pflege am Bett“ abgezogen werden. Es steht zu befürchten, dass durch

das vom GKV-Spitzenverband immer wieder – quasi jeden Abend vorm

Zubettgehen – erzählte Märchen der Doppel-Finanzierung dazu führen wird,

dass den bundesdeutschen Krankenhäusern rund 1 Mrd. Euro entzogen

werden. Denn ob die „Rückführung“ dieser Beträge in den DRG-Bereich wirklich

gelingen wird, steht in den Sternen.

„Unsere Krankenhäuser sind durchgehend auf der Suche nach qualifizierter

personeller Verstärkung. Medizinische Fachkräfte sind rar gesät und eine sehr

wichtige Komponente in der Patientenbehandlung. Ein Inkrafttreten dieses

Gesetzesvorhabens hätte zur Konsequenz, dass unsere Krankenhäuser dringend

benötigtes Personal entlassen müssen, da diese aus dem Pflegebudget

herausfallen und somit künftig nicht mehr finanziert werden. Die noch

verbliebenen Pflegekräfte, denen wir zu Recht immer wieder unseren Respekt

und Dank aussprechen, werden die daraus resultierende Mehrarbeit auffangen

müssen. Die Frage ist nur, wie lange unsere absolut engagierten Pflegekräfte

dieses „Spiel“ noch mitspielen werden. Und dies aus gutem Grund, wie die vom

GKV-Spitzenverband in seinem Eingangsstatement erwähnten Streiks zur

ENTLASTUNG der Pflege zeigen. Wann verstehen die Vertreter der gesetzlichen

Krankenversicherungen endlich, dass eine solch‘ völlig verfehlte Lobbyarbeit

uns nicht aus der Misere helfen wird. Wir als Vertreter der hessischen

Krankenhäuser betonen immer wieder, dass es einen Wandel im deutschen

Gesundheitswesen geben muss. Davor verschließen wir uns nicht. Dafür müssen

wir aufhören, uns auf Nebenkriegsschauplätzen zu tummeln und endlich das

zentrale Thema angehen: ein intersektorales Zusammenarbeiten, durch das

sowohl die Sozialleistungsträger ihre Ziele erreichen und Kosten einsparen

könnten, aber auch gerade die medizinische Versorgung der Bevölkerung

nachhaltig gesichert wird“, betont Herr Prof. Dr. Gramminger.

Quelle: Hessische Krankenhausgesellschaft, 12.07.2022