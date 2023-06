Für 9 von 10 Kliniken in Bayern für 2023 ein gewaltiges Defizit prognostiziert

Kliniken geht vor der großen Krankenhausreform das Geld aus (Bayerische Krankenhausgesellschaft).

Bayerische Krankenhausgesellschaft, Marburger Bund Bayern, ver.di Bayern und die Vereinigung der Pflegenden in Bayern rütteln gemeinsam auf: „Wir stehen vor einer großen Pleitewelle“, so bringt der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG), Roland Engehausen, die besorgniserregende Lage

der Krankenhäuser in ganz Deutschland auf den Punkt, weil ein Inflationsausgleich durch Bundesgesetze derzeit verwehrt wird.

Diese Tatsache wird von niemanden mehr bestritten. Die Bundesregierung spricht

selbst davon, dass jedes vierte Krankenhaus vor einer Insolvenz steht. Dies

wird offenbar bewusst von der Bundespolitik in Kauf genommen. „Die

Versorgungssicherheit und die Beschäftigungssicherheit stehen damit auf dem

Spiel“ sagt Roland Engehausen und ergänzt: „Wir sind extrem frustriert, dass

alle unsere Defizit-Berechnungen bestätigt werden, aber die Arbeit in den

Krankenhäusern offenbar in der Bundespolitik nicht mal mehr einen

Inflationsausgleich wert ist.“

Seit Wochen machen die Verantwortlichen der Kliniken auch in Bayern darauf

aufmerksam, dass viele die geplante große Krankenhausreform von

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kaum noch mehr erleben werden. Im

aktuellen Bayerischen Krankenhaustrend prognostizieren 9 von 10 Kliniken in

Bayern für dieses Jahr ein gewaltiges Defizit.

Im am 14. Juni in Berlin vorgestellten Krankenhausratingreport 2023 werden

vergleichbare Zahlen gemeldet und betont, dass die Lage 2024 noch dramatischer

werden kann. Der politische Versuch, einen ordnungsgemäßen Inflationsausgleich

durch zeitlich befristete und unsichere Hilfsfonds ersetzen zu wollen, ist aus

BKG-Sicht gescheitert. „Wir wollen nicht um Hilfsfonds betteln, sondern

benötigen einen Inflationsausgleich, um die enorm gestiegen Sachkosten und die

berechtigten Gehaltsentwicklungen der Beschäftigten in den Kliniken bezahlen zu

können“, erläutert Roland Engehausen.

Unterstützung für die Forderung der Klinikvertreter kommt von einem breiten

Bündnis derjenigen, die sich für die Interessen der Beschäftigten in den

Kliniken einsetzen und ebenso einen Inflationsausgleich für sie erwarten. Der

Geschäftsführer des Marburger Bundes Bayern, Klaus-Martin Bauer, macht

deutlich: „Die Ärztinnen und Ärzte erwarten, ebenso wie alle anderen

Berufsgruppen an den Kliniken, einen vollen Inflationsausgleich und werden

dafür auch erneut auf die Straße gehen, wenn es nötig ist. Die Kliniken müssen

mit den hierfür nötigen Mitteln ausgestattet werden. Dies darf nicht durch den

Bund verhindert werden. Aber auch die Länder sind in der Pflicht. Es darf nicht

vergessen werden, dass die Bundesländer gesetzlich dazu verpflichtet sind, die

Investitionskosten der Kliniken vollständig zu tragen.“

Auch der ver.di-Landesbezirk Bayern drängt auf einen fairen Inflationsausgleich

für die Krankenhäuser, damit die Arbeits- und Einkommensbedingungen nicht

weiter unter Druck geraten. Der für Gesundheit und Soziale Dienste zuständige

Landesfachbereichsleiter Dr. Robert Hinke erklärt: „Die Krankenhausfinanzierung

muss sich am Bedarf orientieren. Wenn die Sachkosten steigen, müssen die

finanziellen Mehrbelastungen ausgeglichen werden. Die Finanzierung für die

notwendigen Personal- und Sachkosten muss gesichert werden, weil ansonsten der

akute Spardruck in den Kliniken den enormen ökonomischen Druck auf die

Belegschaften weiter verstärkt. Diese Spirale verschärft sich, auch auf Kosten

der Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger wie auch und Patientinnen

und Patienten.“

Seit Jahren steht der Fachkräftemangel in der Pflege im besonderen Fokus der

gesundheitspolitischen Probleme. Georg Sigl-Lehner, Präsident der Vereinigung

der Pflegenden in Bayern (VdPB) betont: „Der Fachkräftemangel gerade in der

Pflege ist hinlänglich bekannt und trifft auch die Krankenhäuser mit voller

Wucht. Seit Jahren erleben wir, dass den politischen Worten und Gesten oft

keine Taten folgen. Der fehlende Inflationsausgleich in den Krankenhäusern wird

die Belastungssituation der Pflegenden im Krankenhaus weiter verschärfen und

für nötige Maßnahmen fehlt das Geld. Ohne eine faire Finanzierung wird auch

keine gute pflegerische Leistung in den Kliniken möglich sein.“

Bayerns Krankenhausgesellschaft, der Marburger Bund Bayern, ver.di Bayern und

die Vereinigung der Pflegenden in Bayern unterstützen gemeinsam den großen

bundesweiten Protesttag heute in Berlin. Im gesamten Freistaat beteiligen sich

unzählige Krankenhäuser mit aktiven Mittagspausen, Unterschriftensammlungen und

weiteren Aktionen. Es herrscht absolute „Alarmstufe Rot“, was einige Kliniken

nachts auch mit rot angeleuchteten Gebäuden sichtbar zeigen.

Dabei vergessen die Kliniken und die Beschäftigten die ihnen anvertrauten

Patientinnen und Patienten nicht: Behandlungen und Operationen werden wie

geplant durchgeführt, die Notaufnahmen sind wie gewohnt rund um die Uhr offen

für Notfälle und Menschen, die einer dringenden Behandlung bedürfen.

„Unsere Versorgungsverantwortung ist uns enorm wichtig und daher fordern wir

von der Bundesregierung schnelles Handeln mit einem Vorschaltgesetz, damit

überhaupt noch eine Krankenhausreform auf eine funktionierende

Krankenhauslandschaft treffen kann“, formulieren die Partner dieser

Protestaktion gemeinsam.

____________________________

Geben Sie Ihre Stimme ab und unterstützen Sie uns:

https://www.dkgev.de/fair/ihre-stimme-fuer-die-krankenhaeuser/

Ansprechpartner:innen:

Bayerische Krankenhausgesellschaft

Roland Engehausen, Geschäftsführer sowie Eduard Fuchshuber, Pressesprecher

Radlsteg 1 | 80331 München |T: 089 290830-61 |

kom@bkg-online.de | www.linkedin.com/company/krankenhausgesellschaft |

www.bkg-online.de

Marburger Bund, Landesverband Bayern

Klaus-Martin Bauer, Geschäftsführer sowie Karin Lange, Pressesprecherin

Bavariaring 42 | 80336 München| T: 089 452050130 |

lange@mb-bayern.de | www.marburger-bund.de/bayern

ver.di-Landesbezirk Bayern

Dr. Robert Hinke, Landesfachbereichsleiter, Fachbereich Gesundheit, Soziale

Dienste, Bildung und Wissenschaft

Neumarkter Str. 22 | 81673 München | T: 089-59977-360 |

robert.hinke@verdi.de | https://gesundheit-soziales-bildung-bayern.verdi.de

Vereinigung der Pflegenden in Bayern

Michael Wittmann, Geschäftsführer

Prinzregentenstraße 24 | 80538 München | T: 089 2620715-02 |

michael.wittmann@vdpb-bayern.de | www.vdpb-bayern.de

________________________________________________________

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patient:innen werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatient:innen. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung. Die Einrichtungen sind zugleich einer der

bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns. Über 210.000 Menschen der verschiedensten

Berufe beziehen ihr Einkommen von bayerischen akutstationären Krankenhäusern,

davon über 30.000 Ärzt:innen sowie knapp 80.000 im Pflegedienst sowie etwa

100.000 in weiteren Berufen und Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000

Auszubildende in der Pflege sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren

Ausbildungsberufen werden in den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

(Stand: 04/2023; Quelle: Statistisches Bundesamt Destatis sowie BKG)

Quelle: Bayerische Krankenhausgesellschaft, 20.06.2023