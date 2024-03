Gesundheitsminister kündigt Regierungskommission zur Krankenhausreform aus Fachleuten an

Zeitnaher Start der Regierungskommission zur Krankenhausreform mit unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen aus den Bereichen Medizin, Epidemiologie, Ökonomie und Rechtswissenschaften angekündigt (Pressenachricht).

Krankenhausgesellschaft befürchtet fehlende digitale Kompetenz. Auf der Jahrestagung 2022 des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) am 25. April 2022 kündigte gestern Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach einen zeitnahen Start der Regierungskommission zur Krankenhausreform

mit unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen aus den Bereichen Medizin, Epidemiologie, Ökonomie und der Rechtswissenschaften an. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) begrüßt einen zeitnahen Start,

damit Kliniken ein klares Bild bekommen, um darauf ihre Zukunftskonzepte zur

besseren Leistungskoordination, zur Stärkung der klinisch-ambulanten

Versorgung, einer zukunftsorientierten Fachkräfteentwicklung und zur digitalen

Vernetzung ausrichten können.

„Die Kliniken brauchen für den im Koalitionsvertrag genannten

Transformationsprozess zeitnah ein verbindliches politisches Ziel vom Bund und

den Ländern und für die Zeit des Umbruchs eine faire Budgetabsicherung“,

fordert BKG-Geschäftsführer Roland Engehausen zur Ankündigung des

Bundesgesundheitsministers.

Aus Sicht der bayerischen Kliniken besteht die große Sorge, dass in der

Regierungskommission die nötige digitale Kompetenz fehlt, um eine

Leistungsvernetzung für Patient:innen regional gestalten zu können.

„Wirksame Versorgung über die Sektorengrenzen hinweg und Leistungsabstimmung

zwischen Kliniken und Praxen funktioniert nur mit den Möglichkeiten der

Digitalisierung“, betont Christina Leinhos, Geschäftsbereichsleiterin

Digitalisierung und stellvertretende Geschäftsführerin der BKG.

Und sie ergänzt: „Die elektronische Fallakte muss ein Herzstück der vernetzten

Gesundheitsversorgung der Zukunft über die Telematikinfrastruktur werden, um

insbesondere chronisch kranke Menschen multiprofessionell und

qualitätsorientiert versorgen zu können. Dies darf in der künftigen

Regierungskommission nicht vergessen werden.“

Die ambitionierten digitalen Vorhaben im Gesundheitswesen der letzten

Bundesregierung sind aus Sicht der BKG ins Stocken geraten, weil sie isoliert

an den Versorgungsbedarfen vorbei angestoßen worden sind. Jetzt darf es aber

nicht passieren, dass die Versorgung ohne die nötigen digitalen

Vernetzungsgrundlagen weiterentwickelt werden.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patient:innen werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatient:innen. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung.

Die Einrichtungen sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns.

Über 210.000 Menschen der verschiedensten Berufe beziehen ihr Einkommen von

bayerischen akutstationären Krankenhäusern, davon über 30.000 Ärzte sowie knapp

80.000 im Pflegedienst sowie etwa 100.000 in weiteren Berufen und

Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000 Auszubildende in der Pflege

sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren Ausbildungsberufen werden in

den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

Quelle: Pressenachricht, 26.04.2022