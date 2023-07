HKG unterstützt DKG-Reformalternative

Die Hessische Krankenhausgesellschaft unterstützt den Vorschlag der DKG für eine Reformalternative zu den Plänen der Regierungskommission (Mediennachricht).

Das deutsche Gesundheitssystem muss reformiert werden, dazu bedarf es Versorgungsstrukturen, die den notwendigen Gesundheitsleistungen von morgen gewachsen sind. Zwar hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit der Vorstellung einer Krankenhausreform den richtigen Impuls gesetzt, allerdings

werden die Pläne der Regierungskommission nicht die angestrebten Ziele einer

zukunftsorientierten Krankenhausstruktur erfüllen. Die seit vielen Jahren

bekannten Herausforderungen, wie Fachkräftesicherung, wirtschaftliche

Funktionsfähigkeit und die Sicherung der klinischen Versorgung in sowohl den

Ballungsgebieten wie auch im ländlichen Raum, werden nicht wirklich gelöst:

Dies geht aus den Ergebnissen der Auswirkungsanalyse hervor, welche die DKG

beim Forschungsinstitut Institute for Health Care Business (hcb), dessen

Geschäftsführer das Regierungskommissionsmitglied Prof. Dr. Boris Augurzky ist,

in Kooperation mit Vebeto in Auftrag gegeben hat. Darüber hinaus hat die DKG

ein Alternativkonzept für eine Reform der Krankenhausstrukturen und

Krankenhausfinanzierung entwickelt, welches die Hessische

Krankenhausgesellschaft vollumfänglich unterstützt.

Die Auswirkungsanalyse zeigt unter anderem, wie sich eine Umsetzung des

Reformpapiers der Regierung auf die Krankenhauslandschaft in Deutschland und

der einzelnen Länder auswirken würde. Eine solche konkrete Auswirkungsanalyse

wurde bislang weder von der Regierungskommission noch vom

Bundesgesundheitsminister vorgelegt.

Für Hessen würden laut der Auswirkungsanalyse des Regierungsentwurfs einige

Versorgungsangebote breitflächig wegfallen, beispielsweise aus den Bereichen

Geburtshilfe, Neurologie, Urologie oder Kardiologie. So müssten sich im Falle

einer Umsetzung der aktuellen Regierungspläne in diesen Fachbereichen mitunter

die Hälfte der Patientinnen und Patienten einen anderen Krankenhausstandort

suchen, sollten diese Versorgungsangebote nur noch an Kliniken mit Levelstufe 2

oder 3 angeboten werden dürfen.

Prof. Dr. Steffen Gramminger, Geschäftsführender Direktor der HKG, sagt: „Die

Reform muss dort strikte Vorgaben machen, wo dies aus Versorgungsgründen

tatsächlich notwendig ist. Dabei dürfen keine gut funktionierenden und in der

Bevölkerung akzeptierten Strukturen nur deshalb verändert werden, weil sie

nicht in ein formales übergeordnetes Strukturschema passen. Die Herausforderung

besteht in einer regionalbezogenen und bedarfsgerechten sowie

patientenorientierten und wirtschaftlich effizienten Gesundheitsversorgung

unserer Bevölkerung.“

Über den Konzeptentwurf der DKG führt er weiterhin aus: „Das Reformpapier der

DKG verfolgt das Ziel, Versorgungsstrukturen möglichst effizient aufzustellen,

damit Patientinnen und Patienten flächendeckend Zugang zu qualitativ

hochwertiger Medizin haben. Im Gegensatz zum Regierungsentwurf setzt der

DKG-Alternativvorschlag an bereits bestehende Strukturen und historisch

gewachsenen Versorgungsnetzen an, bewertet und gestaltet sie neu. Das ist

meiner Meinung nach der richtige Weg, um ein nachhaltiges und zukunftsfähiges

System aufzustellen.“

Eine solch umfassende Reform kann nicht ohne die erforderlichen Finanzmittel in

die Wege geleitet und umgesetzt werden. Die strukturelle Unterfinanzierung muss

abgebaut werden. Es bedarf eines Anschubs der Vorhaltefinanzierung. Ein

Transformationsfonds zur Finanzierung des Strukturwandels muss eingerichtet und

aufgebaut werden. Eine reine Umverteilung der aktuell zur Verfügung stehenden

Finanzmittel, wie dies die Regierungskommission plant, wird nicht ausreichen.

Die HKG bietet dem Land Hessen die Unterstützung an, im Rahmen der gemeinsamen

Beratungen mit dem Bund dieses Gestaltungskonzept in all seinen Aspekten

aufzugreifen und auf Basis dieses Vorschlags gemeinsam mit den

Krankenhausträgern zukunftsfähige Versorgungsstrukturen zu entwickeln.

Quelle: Mediennachricht, 13.02.2023