HKG unterstützt wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Fünften Stellungnahme der Regierungskommission Krankenhaus (Pressemeldung).

Die Hessische Krankenhausgesellschaft (HKG) unterstützt den wissenschaftlichen Diskurs im Rahmen einer differenzierten Auseinandersetzung mit der Fünften Stellungnahme für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung zur Verbesserung von Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung, vorgestellt von der Regierungskommission. In einer presseöffentlichen Webkonferenz, die am 3. August 2023 stattfand, wurde die Analyse von Frau Prof. Raab zusammen mit

einem Expertenstab aus renommierten Healthcare-Spezialisten vorgestellt. Die

HKG dankt Frau Prof. Raab und ihren Kolleg*innen für den Einstieg in die

wissenschaftlich fundierte Analyse ohne Wissenschafts-Bashing und ohne

Krankenhaus-Bashing.

Die „Kritische Würdigung“ unterstreicht, dass eine wissenschaftlich fundierte

Herangehensweise an die Krankenhausreform von entscheidender Bedeutung ist.

Der Expertenstab weist mit seiner „Kritischen Würdigung“ auf veraltete Daten und

unvollständige Parameter hin, welche die Aussagekraft der Stellungnahme der

Regierungskommission infrage stellen. Belastbare, da wissenschaftlich

nachvollziehbare Rückschlüsse auf die reale Behandlungsqualität in deutschen

Kliniken lassen sich so in keiner Weise ziehen.

Die HKG und ihre Mitgliedskrankenhäuser sehen die Krankenhausreform und

insbesondere das ständige Streben nach Verbesserung der Versorgungsqualität als

zwingend notwendig an, um die Gesundheitsversorgung in Deutschland

kontinuierlich zu verbessern. Insofern teilt die HKG die Ansicht des Expertenstabs,

dass eine transparente und gut begründete Analyse der Ist-Situation im

Gesundheitswesen jedoch unerlässlich ist. Die geplante Reform muss den realen

Herausforderungen des demografischen Wandels gerecht werden und gleichzeitig

die Entbürokratisierung vorantreiben, um personelle und finanzielle Ressourcen für

eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung freizusetzen.

Prof. Dr. Steffen Gramminger, Geschäftsführender Direktor der HKG, betont:

„Zentral ist, dass die Reform wissenschaftlich fundiert begleitet wird. Wir begrüßen

daher die Herangehensweise von Frau Prof. Raab und ihrem Team, die auf Basis

einer umfassenden Datenanalyse konkrete Schlüsse zieht. Wissenschaft muss sich

stets an einer verlässlichen Datengrundlage orientieren und die dabei gezogenen

Schlüsse darüber hinaus in der Praxis umsetzbar bleiben. Dies lässt die aktuelle

Vorgehensweise der Regierungskommission bislang vermissen.“

