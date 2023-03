In Bayerns Kliniken droht ein Versorgungsengpass

BKG veröffentlicht 14. Bayerischen Krankenhaustrend: Krankenhäuser sind in ihrer Existenz gefährdet (Pressemeldung).

„Bayerns Krankenhauslandschaft ist gefährdet. Fehlender Inflationsausgleich der Betriebskosten, Fachkräftemangel und eine Verunsicherung durch die Bundespolitik treiben unsere Kliniken im ganzen Freistaat in eine dramatische Situation und gefährdet die Versorgung,“ so Landrätin Tamara Bischof, 1.

Vorsitzende der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) auf der heutigen Pressekonferenz im internationalen Presseclub in München.

Während 2021 etwa jedes zweite Krankenhaus in Bayern rote Zahlen schrieb und

die Höhe der Defizite durch pandemiebedingte Ausgleichszahlungen einigermaßen

in Grenzen gehalten werden konnte, mussten im letzten Jahr 71 % der Kliniken

mit negativen Betriebsergebnissen abschließen. Die Befürchtungen aus dem

letztjährigen Krankenhaustrend haben sich für 2022 noch verschlimmert. Und für

2023 rechnen sogar 89 % der Krankenhäuser mit zum Teil immensen Verlusten in

Millionenhöhe.

„Die fest vom Bund versprochenen Finanzhilfen zum Ausgleich der horrenden

Energiepreise und Inflationskosten kommen nicht bei den Krankenhäusern an“, so

der Geschäftsführer der Kliniken Dr. Erler Nürnberg, Markus Stark, der als 1.

Vorsitzender des Verbandes der Privatkrankenanstalten in Bayern e. V. (VPKA)

zugleich als Vertreter vieler Klinikverantwortlichen in ganz Bayern spricht.

„Aus dem sogenannten Härtefallfonds wurden im vierten Quartal 22 nur weit unter

10 % der für diesen Zeitraum vorgesehenen Mittel an die Kliniken ausbezahlt

aufgrund falscher Bezugsdaten und komplizierter Detailregelungen. Die

Hilfsfondsgelder müssen schnellstmöglich wie versprochen vollständig in den

Kliniken ankommen.“

Wegen des fehlenden Inflationsausgleiches und der Probleme mit dem Hilfsfonds

des Bundes summieren sich derzeit die Defizite in nahezu allen Krankenhäusern.

Bayernweit beträgt das Defizit bereits monatlich über 100 Millionen Euro.

„Auf vage Aussagen aus der Bundespolitik können wir uns nicht mehr verlassen.

Wir haben kein Vertrauen mehr, weil blumigen Worten bisher nicht die passenden

Taten folgen. Die Kliniken müssen verbindlich ihre Rechnungen bezahlen und ihre

Beschäftigten auch entlohnen können,“ ergänzt BKG-Geschäftsführer Roland

Engehausen in München.

„Im Ausblick auf den kommenden 2 bis 3 Jahre sehen drei von vier

Klinikverantwortliche die künftige wirtschaftliche Gesamtsituation negativ.

Leider haben sich die düsteren Aussichten der letzten Jahre nicht gelichtet,

sondern sind sogar noch bedrohlicher geworden,“ beschreibt die BKG-Vorsitzende

die Einschätzung der Praktiker.

Als größte Herausforderungen der nahen Zukunft sehen Bayerns Klinikmanager vor

allem den Fachkräftemangel, die weiter steigenden Betriebskostendefizite, die

permanente Unsicherheit durch politische Rahmenbedingungen sowie die ausufernde

Bürokratie.

Die Verantwortlichen in den Krankenhäusern sind von der Notwendigkeit einer

grundlegenden Krankenhausreform und Neuordnung der Klinikfinanzierung

überzeugt. Das von der Regierungskommission vorgelegte Reformpapier würde aber

keine Probleme lösen, sondern neue Versorgungsengpässe – insbesondere im

ländlichen Raum – schaffen sowie die Aus- und Weiterbildung in den Kliniken

gefährden. Der kalte Strukturwandel wird nicht gestoppt, sondern allenfalls

durch einen technokratischen Strukturwandel nach einer starren bundesweiten

Schablone ersetzt. „Die Krankenhäuser in Bayern fordern einen bedarfsgerechten

Strukturwandel, der die regionale Versorgungssituation berücksichtigt“, betont

Engehausen und ergänzt: „Wir hoffen auf deutliche Nachbesserungen in den

laufenden Bund-Länder-Gesprächen.“

„Eine grundlegende Krankenhausreform darf kein Schnellschuss sein“, fordert die

1. Vorsitzende. Aus Sicht der BKG sollte vor einer Detailausarbeitung von

Leveln, Leistungsgruppen und einer völlig neuen Finanzierung zunächst eine

gemeinsame Basis zu den Zielen der Reform mit Einbindung der Praktiker gefunden

werden. „Die enorme Komplexität wird derzeit von der Regierungskommission

unterschätzt und die Auswirkungen der theoretischen Reformideen auf die

Versorgungspraxis nicht ausreichend bedacht“, ergänzt Landrätin Bischof.

Die Krankenhäuser in Bayern richten ihre Forderungen im diesjährigen

Bayerischen Krankenhaustrend aber nicht nur an die Bundespolitik, sondern auch

an die Landespolitik. Ihre konkreten Forderungen an die Gesundheitspolitik im

Freistaat sind neben einem Entbürokratisierungsprogramm die weitere

Beschleunigung der Anerkennungsverfahren für Fachkräfte aus dem Ausland, eine

Erhöhung der regulären Investitionsmittel im Freistaat auf 900 Mio. Euro

jährlich sowie gezielte Förderprogramme für Nachhaltigkeitsmaßnahmen und ein

breites Aktionsprogramm zur Fachkräftegewinnung im Krankenhaus- und

Gesundheitswesen.

Hintergrund

Bei der Pressekonferenz im Münchner Presseclub präsentierten die

BKG-Vorsitzende Landrätin Tamara Bischof sowie BKG-Geschäftsführer Roland

Engehausen zusammen mit dem Geschäftsführer der Kliniken Dr. Erler Nürnberg,

Markus Stark, die Ergebnisse aus der jährlichen Umfrage zum Bayerischen

Krankenhaustrend.

Darin werden neben der wirtschaftlichen Lage der bayerischen Krankenhäuser

zudem eine Einschätzung der Klinik-Chefs zur Gesamtlage in den folgenden 2 bis

3 Jahren abgefragt.

Bei der diesjährigen Schwerpunktabfrage ging es zudem um aktuelle Themen wie

den sogenannten Hilfsfonds, die Betreibbarkeit von Klinikbetten aufgrund des

zunehmenden Personalmangels, die größten Sorgen der

Krankenhausverantwortlichen, die geplante Krankenhausreform und mögliche

Klinikschließungen.

Befragt wurden die Krankenhaus-Leitungen aller bayerischer Krankenhäuser.

Die in der Pressekonferenz gezeigten Unterlagen zum 14. Bayerischen

Krankenhaustrend finden Sie hier: Download

Die Pressemitteilung als PDF-Dokument finden Sie hier: Download PM

Die Statements der 1. BKG-Vorsitzenden Landrätin Bischof sowie dem

Geschäftsführer der Kliniken Dr. Erler, Markus Stark, finden Sie hier: Download

Statements

Die Aufzeichnung des Livestreams ist hier auf dem YouTube-Kanal des Münchner

Presseclubs zu finden.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patient:innen werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatient:innen. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung.

Die Einrichtungen sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns.

Über 210.000 Menschen der verschiedensten Berufe beziehen ihr Einkommen von

bayerischen akutstationären Krankenhäusern, davon über 30.000 Ärzte sowie knapp

80.000 im Pflegedienst sowie etwa 100.000 in weiteren Berufen und

Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000 Auszubildende in der Pflege

sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren Ausbildungsberufen werden in

den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

Quelle: Pressemeldung, 29.03.2023