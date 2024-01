Klinikverbund Hessen bewertet Entwurf des zweiten Pandemie-Gesetzespakets als unzureichend - Belastungen statt Entlastungen für die Krankenhäuser (Pressemitteilung).

Mit einem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite wollen die Koalitionsfraktionen weitere Regelungen und Maßnahmen im Rahmen der Coronakrise gesetzlich verankern. Neben Änderungen im Infektionsschutzgesetz und anderen Bereichen sind darin auch neue Regelungen für die Krankenhäuser

enthalten.

„Auf die Kritik der Krankenhäuser und des Klinikverbunds Hessen an den

bisherigeren Regelungen, insbesondere zur Finanzierung, wird nicht eingegangen;

stattdessen werden den Kliniken neue administrative Aufgaben auferlegt und mit

empfindlichen Sanktionen gedroht“, meint Clemens Maurer, Vorstandsvorsitzender

des Klinikverbunds Hessen e. V. Statt die Tagespauschale von 560 Euro zu

erhöhen oder – wie gefordert und von Bundesgesundheitsminister Spahn

versprochen – den Krankenhäusern grundsätzliche Budgetsicherheit zu geben,

solle den Krankenhäusern jetzt neue Datenlieferpflichten auferlegt werden, die

bei geringsten Fehlern mit empfindlichen Sanktionen belegt seien. Dies sei

nicht die Wertschätzung, die sich die Krankenhäuser des Klinikverbunds Hessen

und ihre Beschäftigten mit den Leistungen in der Bereitstellung von Ressourcen

sowie der Versorgung der Patientinnen und Patienten mit COVID-19 verdient

hätten.

„Wenn Herr Spahn angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der

bereitgestellten Ressourcen bisher nicht in Anspruch genommen werden musste,

die schrittweise Rückkehr zur ‚normalen‘ Versorgung in den Krankenhäusern

fordert, dann sollte er auch klarstellen, wie, in welchen Fällen und mit

welchem Tempo dies geschehen soll“, sagt Achim Neyer, stellvertretender

Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen. Zwar hätten die Krankenhäuser

großes Interesse daran, wieder verstärkt elektive Behandlungen anzubieten,

dennoch müssten auch weiterhin ausreichende Ressourcen für die

COVID-19-Behandlung vorhanden sein. Derzeit seien besonders die Menschen mit

einem erhöhten Risiko für einen schwerwiegenden Verlauf von Infektionen

betroffen und ein dauerhafter Rückgang des Infektionsgeschehens noch keineswegs

absehbar. Auch die Bundeskanzlerin mahne zur Vorsicht.

Aus Sicht des Klinikverbunds Hessen fehlten in dem Gesetzentwurf weitere

Regelungen, insbesondere zu den Tests des Personals sowie den Tests, die im

Rahmen der Notfallbehandlung in Krankenhausambulanzen vorgenommen oder von

Krankenhauslaboren durchgeführt werden. Die Testung des Personals und der

Patienten müsse unter anderem aus epidemiologischen Gesichtspunkten eine hohe

Priorität haben und es könne nicht sein, dass die Krankenhäuser die Kosten der

Tests, die der Sicherheit des Personals und der Patienten dienten, nicht

erstattet bekämen.

„Statt bei den tatsächlichen und tagtäglichen Schwierigkeiten anzusetzen, die

Krankenhäuser zu unterstützen und ihnen die teils existentiellen Sorgen zu

nehmen, erwartet der Koalitionsentwurf von den Kliniken vor allem die Lieferung

von Daten und droht auch gleich empfindliche Sanktionen an, wenn dem nicht

nachgekommen wird“, erläutert Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des

Klinikverbunds Hessen. Bei der vorgesehenen kurzen Frist zur Lieferung

innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des Berichtszeitraumes seien auch bei

standardisierten Daten Fehler oder nachträgliche Änderungen nicht

auszuschließen. Die übliche Lieferfrist für die jährlichen Daten an das

Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) betrage nicht umsonst drei

Monate. Hier bereits für kleinste Fehler eine Sanktion von mindestens 20.000

Euro pro Krankenhausstandort anzusetzen sei völlig unangemessen nicht zu

akzeptieren. Unklarheit bestehe auch bei der Regelung, dass fehlende Daten

durch das InEK aufgrund eines Vergleichs mit den Vorjahresdaten identifiziert

werden sollen. Die Daten der Krankenhausfälle seien in diesem Jahr aufgrund der

Maßnahmen und Behandlungen im Zusammenhang mit COVID-19 völlig unterschiedlich

zu den Vorjahresdaten und daher nicht zu vergleichen. „Ich kann mir im Moment

nicht vorstellen, wie man diese Gleichung mit zwei Unbekannten – einerseits die

Veränderungen durch COVID, anderseits möglicherweise fehlende oder falsche

Falldaten – auflösen will“, meint Schaffert. Wenn daraus so empfindliche

Sanktionen resultierten, dann müssten die Rechenwege auch transparent und

nachvollziehbar im Entwurf erläutert und geregelt werden.

Quelle: Pressemitteilung, 23.04.2020