GKV-Finanzergebnis des 1. bis 3. Quartals 2022: Krankenhäuser ersparen dem Gesundheitssystem Milliarden (Pressemeldung).

Zum Finanzergebnis des ersten bis dritten Quartals 2022 der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erklärt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß: „Wieder einmal zeigen die GKV-Finanzergebnisse, dass die Leistungsausgaben der Krankenkassen für die Krankenhäuser weniger stark gestiegen sind als ihre

Gesamtausgaben. Die gesamten Leistungsausgaben der Krankenkassen lagen um 4,8 Prozent höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig wird

deutlich, dass die den Krankenhäusern bereitgestellten Mittel mit nur 3,3

Prozent Steigerung weit hinter der Inflation und insbesondere den

Personalkostensteigerungen der Kliniken bleiben. Rechnet man den Ausgabenblock

„Krankenhausausgaben“ heraus erkennt man, dass alle anderen Leistungsausgaben

im Durchschnitt sogar um 5,5 Prozent gestiegen sind. Noch eindrucksvoller

zeigen sich die unterdurchschnittlichen Ausgabensteigerungen für die

Krankenhäuser über einen längeren Zeitraum: Seit 2010 ist der Anteil der

Krankenhausausgaben an allen Leistungsarten von ehemals 35,6 Prozent auf

nunmehr 31,8 Prozent (Q. 1-3, 2022) gesunken. Konkret heißt das, die

Krankenhausausgaben sind seit 2010 mit insgesamt 48 Prozent weniger stark

gestiegen als alle anderen Ausgaben der GKV mit 66 Prozent und das trotz immer

höherer Qualitätsanforderungen an die Krankenhäuser. Aufgrund der anhaltend

niedrigen Ausgabensteigerungen für Krankenhäuser sparen die Krankenkassen

allein in diesem Jahr 12 Milliarden Euro im Vergleich zu den übrigen

Leistungsbereichen ein. Hätten sich die anderen Leistungsausgaben der GKV seit

dem Jahr 2010 so entwickelt wie die Krankenhausausgaben, könnte es sich die GKV

heute auf einem dreistelligen Milliardenpolster bequem machen. Allein im

vergangenen Jahr hätten die Krankenkassen 23 Milliarden Euro weniger an

Leistungsausgaben aufwenden müssen.

Der Mythos vom Kostentreiber Krankenhaus, der vielfach immer wieder als

Begründung für die Reduktion von Krankenhausstandorten und -kapazitäten

angeführt wird, ist schon lange nicht mehr durch Fakten zu belegen. Nicht

einmal ansatzweise können aufgrund der gesetzlich begrenzten Veränderungsrate

die Tarifkostensteigerungen beim Krankenhauspersonal gegenfinanziert werden.

Diese Situation ist eine wesentliche Ursache für die sich immer weiter

verschärfende Notlage der Krankenhäuser und den anhaltenden Fachkräftemangel.

Die aktuellen Daten belegen auch, dass die Pläne für eine Krankenhausreform auf

eine bestehende Unterfinanzierung aufsetzen. Wenn der Bundesgesundheitsminister

dieses Problem nicht löst und das strukturelle Defizit der Krankenhäuser

beseitigt, bleibt seine Ankündigung, der Medizin Vorrang vor der Ökonomie

einräumen zu wollen, eine Leerstelle.“

Quelle: Pressemeldung, 14.12.2022