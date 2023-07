Landeskrankenhausgesellschaft plädiert für bundesweite Reform nach niedersächsischem Vorbild

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft erwartet gravierende Auswirkungen der geplanten bundesweiten Krankenhausreform (Medienaussendung).

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) erwartet gravierende Auswirkungen aufgrund der vorliegenden Pläne für eine bundesweite Krankenhausreform. Sie fordert im weiteren Diskussionsprozess von Bund und Ländern eine starke inhaltliche Orientierung an der Krankenhausplanung in Niedersachsen.

„Sollten die Empfehlungen der Regierungskommission für eine bundesweite

Krankenhausreform unverändert umgesetzt werden, können viele Krankenhäuser in

Niedersachsen künftig nicht mehr das medizinische Leistungsspektrum anbieten

wie bisher“, betont Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender der NKG. Für

Patientinnen und Patienten würde die grundlegende Umstrukturierung und

Zentralisierung der Krankenhauslandschaft auf Grundlage der Empfehlungen der

Regierungskommission dazu führen, dass stationäre Leistungen vielfach nicht

mehr am gewohnten Ort und bisherigen Umfang erbracht werden können. Zudem sei

davon auszugehen, dass im Durchschnitt längere Anfahrtswege in Kauf genommen

werden müssten, so Dr. Aldag.

Eine heute von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) veröffentlichte

Auswirkungsanalyse zu den Reformplänen belegt erstmals weitreichende

Konsequenzen auf die bundesweite Kliniklandschaft, sollten die Empfehlungen der

Regierungskommission eins zu eins umgesetzt werden. Zugleich hat die DKG einen

eigenen Vorschlag für eine umfassende Krankenhausreform vorgelegt. Den von der

DKG vorgelegten Reformvorschlag begrüßt die NKG ausdrücklich. Er räumt den

Ländern deutlich mehr Gestaltungsspielraum ein und entspricht von der

inhaltlichen Ausrichtung der aktuellen Reform der Krankenhausplanung in

Niedersachsen.

„Die Niedersächsische Landesregierung hat aus Sicht der NKG in der

Vergangenheit zu Recht wiederholt darauf verwiesen, dass das novellierte

Niedersächsische Krankenhausgesetz bundesweiten Vorbildcharakter hat. Wir

erwarten, dass die beispielhafte Krankenhausplanung in Niedersachsen im

weiteren Diskussions- und Entscheidungsprozess von Bund und Ländern zu den

Empfehlungen der Regierungskommission maßgeblich berücksichtigt wird“,

unterstreicht NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke.

Das Land kennt die regional sehr unterschiedliche Versorgungssituation am

besten und kann auf dieser Grundlage sachgerechte Entscheidungen treffen. Im

Rahmen der Enquetekommission des Landtags wurden über zwei Jahre hinweg der

Gestaltungswille aller Beteiligten im Land betont und vielversprechende

Grundlagen für die künftige Krankenhausplanung in Niedersachsen erarbeitet, die

im novellierten Krankenhausgesetz gemündet sind. „Wir stehen jetzt vor der

konkreten Umsetzung und dürfen uns nicht von den unzureichenden Plänen der

Bundesebene ausbremsen lassen“, betont Engelke.

Sollte sich das DKG-Konzept im politischen Diskussionsprozess zur

Krankenhausreform durchsetzen, wäre das eine gute Nachricht für die

Krankenhäuser in Niedersachsen. Der bereits eingeschlagene und

erfolgversprechende Weg zur weiteren Gewährleistung zukunftsfähiger und

leistungsfähiger Krankenhausstrukturen in Niedersachsen könnte auf dieser

Grundlage ohne größeren Anpassungsbedarf fortgesetzt werden.

„Pauschale und wenig passgenaue Vorgaben aus Berlin dürfen die Versorgung in

Niedersachsen nicht gefährden. Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen

werden bedarfsgerechte Krankenhausstrukturen benötigt. Eine ‚Bundesschablone‘

kann den regionalen Gegebenheiten niemals gerecht werden“, bekräftigt Dr.

Aldag

Eine umfassende Krankenhausreform ist auch aus Sicht der NKG zwingend

erforderlich. Ziel muss es sein, nachhaltig bessere Rahmenbedingungen für die

Krankenhäuser, ihre Mitarbeitenden und die Patienten zu verwirklichen und auch

künftig eine sichere und qualitativ hochwertige stationäre Versorgung zu

gewährleisten.

Quelle: Medienaussendung, 13.02.2023