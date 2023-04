Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser

Rund 21 Milliarden Euro erhielten die Krankenhäuser zwischen März 2020 und Juni 2022 als Versorgungsaufschläge und Ausgleichszahlungen (Bundestag).

Über Maßnahmen des Gesetzgebers zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/6241) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/5926). Danach haben die Krankenhäuser von März 2020 bis Juni 2022 „Versorgungsaufschläge und/oder Ausgleichszahlungen

in Höhe von insgesamt rund 21 Milliarden Euro“ erhalten. Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser und Versorgungsaufschläge stellten laut Vorlage Instrumente dar,

mit denen besondere pandemiebedingte Belastungen der Krankenhäuser ausgeglichen

werden sollten.

Zudem waren den Angaben zufolge für die Jahre 2020 bis 2022 coronabedingte

Erlösausgleiche für die Krankenhäuser vorgesehen. Zur Überbrückung entstehender

Liquiditätsengpässe habe der Gesetzgeber zusätzlich beschlossen, dass

Krankenhäuser vor dem Abschluss der Vereinbarung über einen coronabedingten

Erlösausgleich unter bestimmten Bedingungen eine Abschlagszahlung erhalten

können.

[...]

Quelle: Bundestag, 12.04.2023