NRW-Kliniken: Keine Strafzahlungen für Übernahme sozialer Verantwortung (KGNW).

Strafe für soziale Verantwortung? Schluss damit! fordern die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser ihre Bundestagsabgeordneten in Briefen und in landesweiten Zeitungsanzeigen auf. Hintergrund ist das Ende 2019 verabschiedete Gesetz zum Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK).

Obwohl den Koalitionsfraktionen bekannt ist, dass etwa 50 Prozent der

beanstandeten Krankenhausabrechnungen auf ungeklärte bzw. fehlende

Anschlussversorgungen für die Patienten zurückzuführen sind, wurde quasi über

Nacht eine Strafzahlung von mindestens 300 Euro zusätzlich zu den

Rechnungskürzungen mit Wirksamkeit ab Beginn dieses Jahres ins Gesetz

aufgenommen.

„Wenn unsere Krankenhäuser Patienten nicht entlassen können, weil die

Anschlussversorgung (Häusliche Situation, Kurzzeitpflege, Reha-Platz) nicht

gewährleistet ist, müssen sie mindestens 300 Euro Strafe zahlen.

Rechnungskürzungen und Strafzahlungen, weil wir Patienten aus Fürsorge länger

bei uns versorgen als die Krankenkassen bezahlen wollen, sind nicht zu

akzeptieren und sicher auch nicht im Interesse der Bevölkerung. Dass die

Krankenhäuser in diesen Fällen keine Vergütung erhalten, ist schon nicht

sachgerecht. Diese Fälle zudem mit einer Strafzahlung zu belegen, ist völlig

inakzeptabel“, erklärte Jochen Brink, Präsident der Krankenhausgesellschaft

Nordrhein-Westfalen, für die rund 340 Krankenhäuser in NRW.

„Unsere Mitarbeiter verrichten täglich nach bestem Wissen und Gewissen und mit

hoher Motivation ihre Arbeit, sei es am Patienten, sei es in der Abrechnung. Es

verbietet sich, diese Menschen, die rund um die Uhr engagiert und unter hoher

Belastung arbeiten, gedanklich zu kriminalisieren. Daher appellieren wir an die

Mitglieder des Deutschen Bundestages: Ändern Sie das MDK-Gesetz – jetzt und

schnell“, so KGNW-Präsident Brink. Die nächste Möglichkeit hierzu bietet das

derzeit in der Beratung befindliche Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz.

Der Frust in den Krankenhäusern über die von Misstrauen gekennzeichnete

Krankenhauspolitik der Berliner Koalition besteht über das MDK-Reformgesetz

hinaus. Dazu tragen insbesondere die Ausweitung von Strafzahlungen bei, die z.

B. zu leisten sind, wenn aufgrund des Pflegepersonalmangels Pflegeuntergrenzen

nicht eingehalten werden können, die Krankenhäuser aber Patienten nicht

abweisen können. Auch die im Referentenentwurf zur Reform der ambulanten

Notfallversorgung vorgesehene Kürzung der Vergütung um 50 Prozent, wenn

Krankenhäuser ohne die Zulassung als Integriertes Notfallzentrum (INZ)

Patienten helfen, ist absolut unverständlich.

Quelle: KGNW, 14.02.2020