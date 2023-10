Sachverständigenrat Gesundheit zu Krankenhausreform und Digitalisierung

Mutige Krankenhausreform und wirksame Digitalisierung zum gezielteren Einsatz der Fachkräfte im Gesundheitswesen nötig (Sachverständigenrat Gesundheit, PDF, 98 kB).

Seit Jahren wird ein Fachkräftemangel im Gesundheitswesen beklagt. Deutschland habe, so ist oft zu hören, zu wenig Ärztinnen und Ärzte, zu wenig Pflegefachpersonen und andere Fachkräfte. Dabei bewegen sich die deutschen Kennzahlen bei vielen Heilberufen im internationalen Vergleich pro Einwohner im oberen Mittelfeld. Jedoch tragen regionale Fehlverteilung und nicht bedarfsgerechter Einsatz vorhandener Fachkräfte sowie eine erschreckend beschränkte Nutzung digitaler

Technologien deutlich zu den beklagten Engpässen bei.

Anlässlich seiner heutigen Sitzung weist der Sachverständigenrat Gesundheit &

Pflege (SVR) auf zwei aktuelle Reformvorhaben hin, die wichtig sind, um die

Überlastung und Fehlnutzung von Fachkräften abzubauen: die Krankenhausreform

und die Gesetzesentwürfe zur Nutzung von Gesundheitsdaten – das Digital-Gesetz

(DigiG) und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG).

Prof. Michael Hallek, Onkologe und SVR-Vorsitzender: „Der SVR erarbeitet gerade

ein Gutachten zur Fachkräftesituation im Gesundheitswesen. Unsere Analysen

zeigen, dass das Problem sich nicht isoliert von anderen Handlungsbedarfen im

Gesundheitswesen angehen lässt. Gefordert ist ein umfassendes Maßnahmenbündel.

Zu diesem gehört eine echte Restrukturierung der Krankenhauslandschaft in

Deutschland. Ebenso ehrgeizige Maßnahmen zur Digitalisierung der

Gesundheitsversorgung. Wenn diese beiden Vorhaben jetzt wieder bis zur

Wirkungslosigkeit geschreddert werden, werden sowohl die Fachkräfte als auch die

Patientinnen und Patienten darunter leiden.“

Prof. Jonas Schreyögg, Gesundheitsökonom und stellv. Vorsitzender: „Die

Sachverständigenräte für Wirtschaft und Gesundheit haben schon 2018 in einer

gemeinsamen Stellungnahme Strukturreformen in der Krankenhauslandschaft

gefordert. Viele Vorschläge aus dem SVR-Gutachten 2018 wurden im

Koalitionsvertrag und von der Krankenhauskommission aufgegriffen. Es ist traurig,

dass so gut wie alle unsere Empfehlungen fünf Jahre später immer noch aktuell sind.

Wie in anderen Bereichen tritt Deutschland auch im Gesundheitswesen auf der

Stelle. Das mindert letztlich die Qualität und Verfügbarkeit von

Gesundheitsversorgung und Pflege. Das aktuelle Zeitfenster sollte für eine

nachhaltige Reform im Sinne der Patientinnen und Patienten genutzt werden.“

Prof. Melanie Messer, Pflegewissenschaftlerin und stellv. Vorsitzende: „Die Länder

sollten ihre Verantwortung im Bereich der Krankenhausplanung wahrnehmen und

sich untereinander koordinieren. Die Menschen müssen besser darüber informiert

werden, dass eine durchgreifende Krankenhausreform für die Qualität ihrer

Versorgung mehr bringt als das Festhalten an kleinteiligen Strukturen, deren

Rund-um-die-Uhr-Betrieb viele Fachkräfte bindet – oft bei schlechteren Ergebnissen.

Für bestimmte Krankheitsbilder kann in spezialisierten Krankenhäusern eine bessere

Versorgungsqualität erreicht werden – insbesondere weniger Komplikationen und

eine geringere Sterblichkeit. Kleinere Krankenhäuser könnten zukünftig z. B. als

ambulante Versorgungszentren ambulante Eingriffe, ambulante Rehabilitation und

eine kontinuierliche Begleitung bei chronischen Erkrankungen anbieten und so –

wirksamer als in ihrer derzeitigen Ausgestaltung – zu einer guten Versorgung der

Bevölkerung beitragen. Wie in vielen anderen Ländern müssen dafür

Pflegefachpersonen mit erweiterten Kompetenzen eigenverantwortlich heilkundliche

Tätigkeiten ausüben können – in der stationären wie in der ambulanten Versorgung.“

Zu dem anderen großen Reformvorhaben sagte Prof. Hallek: „Zusammen mit einer

echten Krankenhausreform kann eine wirksame Digitalisierung dazu beitragen,

dass die vorhandenen Fachkräfte des Gesundheitswesens die Menschen besser und

effizienter versorgen. So würde durch eine umfassende elektronische Patientenakte

(ePA) das aufwendige Zusammensuchen der patientenspezifischen Gesundheitsdaten wie

Medikation, Impfungen, Allergien, Vorerkrankungen, Labor- und Bildbefunden wegfallen.

Wenn ein Patient eine Ärztin oder einen Arzt aufsucht, wären

über eine vollständige ePA alle versorgungsrelevanten Daten leicht einsehbar.“

Zudem fordert der SVR, eine gesetzliche Basis zu schaffen, damit Gesundheitsdaten

sowohl für gemeinwohldienliche Forschung als auch für die bedarfsgerechte

Steuerung und Weiterentwicklung des Gesundheitssystems zugänglich sind. Solche

Zugänge müssen, streng kontrolliert und informationstechnisch wie strafrechtlich vor

Missbrauch geschützt, ermöglicht werden. Das bringt den einzelnen Patientinnen und

Patienten Nutzen, aber auch der Solidargemeinschaft aller Versicherten.

Die EU-Datenschutzgrundverordnung bietet gute Möglichkeiten – dies sahen die

Ratsmitglieder bei einem Dänemarkbesuch Ende Juni 2023 – die tatsächliche

Sicherheit von Gesundheitsdaten zu erhöhen und sie zugleich verantwortlicher

Nutzung durch die behandelnden Fachkräfte und durch Forschende zum besseren

Schutz von Leben und Gesundheit zugänglich zu machen. Von diesen

Möglichkeiten, so die einmütige Forderung des SVR, sollte auch die deutsche

Gesetzgebung endlich konsequent Gebrauch machen. Und ebenso mutig eine

Krankenhausreform angehen, die ihren Namen verdient, um unser

Gesundheitssystem zukunftstauglich und krisenfest zu machen.

Quelle: Sachverständigenrat Gesundheit, 26.10.2023