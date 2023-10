Staatsregierung investiert 344 Millionen Euro zusätzlich in bayerische Krankenhäuser / Kabinett beschließt 17 neue Krankenhausbauvorhaben in ganz Bayern (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege).

[...] Die bayerischen Krankenhäuser haben insbesondere zu Beginn der Corona-Pandemie massive Zusatzbelastungen getragen und diese Herausforderung ausgezeichnet gemeistert. Umso wichtiger ist es, Gebäude und Ausstattung der Kliniken kontinuierlich zu modernisieren und auszubauen, damit auch in Zukunft Sondersituationen wie die aktuelle

Pandemie bewältigt werden können – zusätzlich zu den breitgefächerten regulären Versorgungsaufgaben. Der

Ministerrat hat deshalb den Startschuss für 17 neue Krankenhausbauvorhaben in

ganz Bayern gegeben. Das Gesamtfördervolumen beläuft sich auf rund 344 Mio.

Euro. Damit setzt der Freistaat seine konsequente Förderpolitik für eine

qualitativ hochwertige und flächendeckende stationäre Versorgung mit

leistungsfähigen Kliniken fort.

Die neuen Bauvorhaben verteilen sich auf alle sieben Regierungsbezirke.

Herausragende Projekte sind der 2. Bauabschnitt der Gesamtsanierung am Klinikum

Traunstein (32,46 Mio. Euro), die OP-Sanierung am Klinikum Passau (16,64 Mio.

Euro) und die Errichtung einer Intensivstation an der Klinik Donaustauf (12,27

Mio. Euro). Weitere Beispiele sind der 2. Bauabschnitt der Sanierung der Klinik

Münchberg (9,88 Mio. Euro), der 2. Bauabschnitt der Errichtung des Zentrums für

seelische Gesundheit am Klinikum Nürnberg – Betriebsstätte Nord (75,41 Mio.

Euro), der 1. Bauabschnitt der Strukturverbesserung beim Klinikum Aschaffenburg

(55,52 Mio. Euro) sowie der Erweiterungsbau Süd bei der St. Vinzenz Klinik

Pfronten (14,27 Mio. Euro).

Zusammen mit den laufenden Projekten sind für die bayerischen Kliniken damit

Investitionsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von rund 3,3 Mrd. Euro zur

Finanzierung eingeplant. Einen Schwerpunkt bildet dabei der ländliche Raum. Mit

einem Volumen von knapp 2 Mr. Euro sind 58 Prozent aller im

Krankenhausbauprogramm veranschlagten Fördergelder für Projekte an Kliniken

außerhalb der Ballungszentren vorgesehen. Allein in den vergangenen zehn Jahren

hat die Staatsregierung etwa 4,9 Mrd. Euro Fördermittel für den Ausbau und die

stetige Modernisierung an die bayerischen Kliniken ausbezahlt. Bayern liegt

dabei mit Investitionen in Höhe von 49 Euro pro Einwohner im Jahr 2019 deutlich

über dem Durchschnitt der Bundesländer (rund 38 Euro pro Einwohner).

Das Kabinett hat folgende Bauvorhaben neu in die Jahreskrankenhausbauprogramme

aufgenommen (jeweils förderfähige Gesamtkosten):

Jahreskrankenhausbauprogramm 2021:

Oberbayern:

Ilmtalklinik Pfaffenhofen (Bauabschnitt 1 - Eingangsbereich, Notaufnahme; 9,20

Mio. Euro), Klinikum Traunstein (Bauabschnitt 2 - Neubau Süd; 32,46 Mio.

Euro).

Niederbayern:

Klinikum Passau (OP-Sanierung; 16,64 Mio. Euro).

Oberpfalz:

Klinik Donaustauf (Errichtung Intensivstation; 12,27 Mio. Euro).

Oberfranken:

Klinikum Bamberg – Betriebsstätte am Bruderwald (Hubschrauberdachlandeplatz;

5,45 Mio. Euro), Bezirkskrankenhaus Bayreuth (Ersatzneubau H-Station (psych.

Heilpädagogik); 7,55 Mio. Euro).

Unterfranken:

Haßberg-Kliniken – Haus Haßfurt (Bauabschnitt 1 - Neubau OP-Abteilung mit

Sterilisation; 15,88 Mio. Euro).

Schwaben:

Fachklinik KJF Josefinum Augsburg (Bauabschnitt 6 - Ausbau Intensivversorgung;

10,06 Mio. Euro), Stiftungsklinik Weißenhorn (Errichtung zentrale

Sterilgutversorgung; 6,00 Mio. Euro).

Jahreskrankenhausbauprogramm 2022:

Oberbayern:

Kreisklinik Ebersberg (Neubau zentrale Notaufnahme; 10,80 Mio. Euro).

Oberfranken:

Klinik Münchberg (Bauabschnitt 2 - Ergänzung Funktionstrakt; 9,88 Mio. Euro).

Mittelfranken:

Fachklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Treuchtlingen

(Neubau, 39,87 Mio. Euro).

Schwaben:

St. Vinzenz Klinik Pfronten (Erweiterungsbau Süd; 14,27 Mio. Euro).

Das Fördervolumen des Jahreskrankenhausbauprogramms 2023 ist bereits in vollem

Umfang verplant.

Jahreskrankenhausbauprogramm 2024:

Oberbayern:

Chirurgisches Klinikum München-Süd (Sanierung Bettenstationen; 9,34 Mio.

Euro).

Niederbayern:

Krankenhaus Landshut-Achdorf (Bauabschnitt 7 - Restausbau Intensivpflege und

OP-Abteilung; 13,27 Mio. Euro).

Mittelfranken:

Klinikum Nürnberg – Betriebsstätte Nord (Errichtung Zentrum für seelische

Gesundheit - Bauabschnitt 2; 75,41 Mio. Euro).

Unterfranken:

Klinikum Aschaffenburg-Alzenau – Standort Aschaffenburg (Bauabschnitt 1 -

Neubau OP-Zentrum mit Sterilisation u. Allgemeinpflege; 55,52 Mio. Euro).

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 14.09.2020