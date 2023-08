Ueberstunden des Pflegepersonals von Steuer frei stellen

Überstunden des Pflegepersonals von Steuer frei stellen (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Zur Diskussion um den Fachkräftemangel in der Pflege erklärt der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhaus-gesellschaft (DKG), Georg Baum: „In den vergangen Jahren hat die Zahl der Pflegekräfte in den Kliniken deutlich zugenommen. Gleichzeitig steigt aber auch

die Zahl der unbesetzten Stellen. Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Kliniken bei der Pflege nicht „sparen“ und es objektive Unmöglichkeiten auch bei der Deckung von Spitzenbelastungen gibt. Zur Erfüllung der neuen Mindestbesetzungen im Rahmen

der Pflegepersonaluntergrenzen werden die Kliniken zumindest übergangsweise auf

die Bereitschaft der Pflegekräfte zu Überstunden angewiesen sein. In dieser

Situation plädiert die Deutsche Krankenhausgesellschaft dafür, den

Beschäftigten, die derzeit schon Überstunden leisten, um die Versorgung zu

sichern, diese Überstunden der Pflegenden dauerhaft nach französischem Vorbild

steuerfrei zu stellen. Damit würde ein regierungsmöglicher schneller Beitrag

zur Einkommensverbesserung in der Pflege geleistet. Für die Pflegekräfte wäre

es ein deutliches Zeichen der Wertschätzung ihres über das übliche Maß

hinausgehenden Engagements. Alle anderen Bemühungen, mehr Menschen für die

Pflege zu gewinnen, werden selbstverständlich weiter mit aller Energie

betrieben.“

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 08.01.2019