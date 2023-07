Umwandeln statt schließen: Wie Krankenhäuser an den Bedarf der Versorgung vor Ort angepasst werden können (Siftung Münch).

Die Stiftung Münch hat eine Studie in Auftrag gegeben, wie die Gesundheitsversorgung vor Ort so gestaltet werden kann, dass bestehende stationäre Krankenhäuser nicht geschlossen, sondern umgewandelt und dem Bedarf der Region entsprechend angepasst werden können. Erarbeitet wurden drei verschiedene

Zielbilder (Ambulante Klinik, Überwachungsklinik, Fachklinik) und die für eine Umwandlung notwendigen Voraussetzungen.

Lokalpolitiker erhalten eine praktische Handlungsanleitung, wie sie passende

Zielbilder ermitteln und die Umsetzung angehen können. Um die Bevölkerung auf

dem Weg mitzunehmen, wurde eine Broschüre erstellt, die die Hintergründe

erläutert. Die auf Bundesebene nötigen Voraussetzungen sind in einer weiteren

Broschüre zusammengefasst. Die Studie wurde von der Institute for Health Care

Business GmbH (hcb) und der Oberender AG durchgeführt.

Viele kleine Kliniken der Grundversorgung entsprechen nicht mehr den

Versorgungsbedarfen einer Region. Um Personal, Technik und Infrastruktur

vorzuhalten, entstehen hohe Kosten. Sie sind daher oft defizitär und es sind

regelmäßig Summen in Millionenhöhe nötig, mit denen Kommunen und Landkreise die

aufgelaufenen Defizite ausgleichen müssen. Geld, dass dringend an anderer

Stelle benötigt würde. Aber selbst dann gelingt es ihnen immer weniger gut,

passendes Fachpersonal zu finden, worunter die Versorgungsqualität leidet. Doch

in der Regel scheuen sich Lokalpolitiker, einen Klinikstandort zu schließen.

Bei einer angedachten Schließung ist in der Regel mit einem starken Gegenwind

aufgebrachter Bürger zu rechnen, die unter anderem ihre Notfallversorgung

gefährdet sehen.

Die Stiftung Münch hat in einer Studie erarbeitet, wie in diesen Fällen das

Krankenhaus vor Ort so umgewandelt werden kann, dass eine gute Versorgung

erhalten bleibt. Drei verschiedene Typen von Einrichtungen bieten sich an, in

die das klassisches Krankenhaus transformiert werden kann: eine ambulante

Klinik, eine Überwachungsklinik oder eine Fachklinik.

Die ambulante Klinik stellt als Anlaufstelle für einen Großteil der

gesundheitlichen Anliegen eine Basisversorgung sicher. Die freiwerdenden Räume

des Krankenhauses werden genutzt, um ambulante Angebote zusammenzuführen und

durch neue zu ergänzen. Auf diese Weise sind viele Gesundheitsdienste an einem

zentralen Ort für die Bevölkerung leicht zu erreichen.

Wenn kein Bedarf für eine klassische stationäre Versorgung besteht, jedoch eine

wohnortnahe Versorgung mit medizinischer Überwachungsmöglichkeit notwendig

ist, können Überwachungskliniken eine Option sein. Anders als in ambulanten

Kliniken gibt es Überwachungsbetten, sodass Patienten bei Bedarf für ein oder

zwei Nächte aufgenommen werden können. Das Angebot deckt komplexere ambulante

Fälle ab, für die im Fall einer Komplikation eine Übernachtung nötig wird oder

bei denen aus sozialen Gründen eine Heimreise am gleichen Tag nicht

empfehlenswert ist. Die hochtechnisierte Infrastruktur einer Klinik und

durchgehende ärztliche Präsenz ist dabei nicht erforderlich. Eine gute

ärztliche Diagnostik sowie die sichere Verlaufsabschätzung und

kontinuierliche Überwachung durch qualifizierte Pflegefachkräfte sichern die

Versorgungsqualität.

Besitzen eine Fachabteilung oder ausgewählte Leistungsbereiche eines

Krankenhauses überregionale Strahlkraft, kann es sich auch auf diese

Spezialgebiete fokussieren. Damit würde es zu einer Fachklinik für ausgewählte

Krankheitsbilder mit überregionalem Einzugsgebiet umgewandelt. Da dann die

Aufgaben der breiten Grundversorgung nicht mehr wahrgenommen werden, müssen

diese durch andere Angebote sichergestellt werden, zum Beispiel durch

Rettungsdienst, Arztpraxen und umliegende Krankenhäuser.

Von den drei Möglichkeiten ist keine per se besser oder schlechter, betont

Professor Boris Augurzky, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch: „Das

Zielbild ist dann gut, wenn es den Bedarf der Region trifft und die Qualität

der Versorgung damit besser ist als bei einer Fortschreibung des Status quo.“

Um die vor Ort geeignete Einrichtung zu finden, müssen die jeweiligen lokalen

Voraussetzungen geprüft und die Bedürfnisse ermittelt werden. Ergänzende

Versorgungsbausteine sorgen dafür, dass bei der Umwandlung die

Versorgungsqualität erhalten bleibt. Dazu gehören zum Beispiel die Integration

neuer Berufsgruppen, die Nutzung von Telemedizin, die Einbindung von Haus- und

Facharztpraxen oder das Angebot von ambulanten Operationen.

Broschüren

In einer Broschüre für lokale Entscheidungsträger finden sich Erläuterungen der

drei Zielbilder und praktische Hinweise zu Bedarfsermittlung und Umsetzung:

https://www.stiftung-muench.org/wp-content/uploads/2022/08/KHUmwandlgEntscheider.pdf

Um der Bevölkerung die Hintergründe zu erläutern, wurde eine weitere Broschüre

entwickelt:

https://www.stiftung-muench.org/wp-content/uploads/2022/08/KHUmwandlgBuerger.pdf

Eine weitere Veröffentlichung mit tiefergehender Darstellung der

Voraussetzungen auf Bundesebene richtet sich vor allem an Entscheidungsträger

unterschiedlicher Akteure:

https://www.stiftung-muench.org/wp-content/uploads/2022/08/StM_Krankenhausumwandlung.pdf

Am Donnerstag, 22. September 2022, wird von 15:00 bis 16:30 Uhr die Studie in

einer Online-Veranstaltung vorgestellt.

Teilnahme unter:

https://us06web.zoom.us/j/87552132078?pwd=V3pJMzVXdCtPTkFlZE11K2hSMGNwQT09

Meeting-ID: 875 5213 2078

Kenncode: 114716

Die Stiftung Münch wurde 2014 von Eugen Münch ins Leben gerufen. Das

Stiftungsziel ist es, trotz einer alternden Gesellschaft weiterhin allen

Menschen den Zugang zu nicht rationierter Medizin zu ermöglichen. Als Grundlage

dient das von Eugen Münch entwickelte Konzept der Netzwerkmedizin. Die Stiftung

unterstützt Wissenschaft, Forschung und praxisnahe Arbeiten in der

Gesundheitswirtschaft und fördert den nationalen und internationalen Austausch.

Sie arbeitet unabhängig und stellt ihr Wissen öffentlich zur Verfügung. Den

Vorstand bilden Prof. Dr. Boris Augurzky (Vorsitz), Eugen Münch (stellv.

Vorsitz), Prof. Dr. med. Bernd Griewing und Dr. Christian Zschocke; die

Geschäftsführung liegt bei Annette Kennel.

Quelle: Siftung Münch, 02.09.2022