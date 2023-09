Vollumfängliche Vergütung der Hygienekosten in Praxen und Kliniken gefordert (BVMed).

Der BVMed-Fachbereich Nosokomiale Infektionen (FBNI) setzt sich dafür ein, die im Rahmen von Behandlungen anfallenden Hygienekosten zur Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes in Arztpraxen und Kliniken vollumfänglich durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu erstatten. Diese Kosten sind bisher

nicht in vollem Umfang Bestandteil der ärztlichen Vergütung nach dem

Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM). BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre

Möll weist in diesem Zusammenhang auf das Recht von Patienten und Mitarbeitern

hin, in allen medizinischen Einrichtungen durch konsequente und adäquate

Hygienemaßnahmen vor Infektionen geschützt zu werden. Für Ärzte und Kliniken

sind diese Maßnahmen ein elementarer Bestandteil, der bislang jedoch nicht

umfassend vergütet wird.

Hintergrund ist eine aktuelle Studie des Zentralinstituts für die

kassenärztliche Versorgung (Zi), nach der die Hygienekosten für Produkte,

Aufbereitung, Entsorgung, Personal, Fortbildungen und Qualitätssicherung in

Arztpraxen seit der Umsetzung der neuen Landeshygieneverordnungen ab dem Jahr

2012 auf hohem Niveau liegen. Demnach mussten Praxen im Jahr 2018

durchschnittlich 24.287 Euro für Hygienekosten aufwenden. In rein konservativen

Praxen lagen die durchschnittlichen jährlichen Hygienekosten bei 8.140 Euro, in

invasiv tätigen Praxen bei 25.242 Euro, berichtet das Zi. Praxen, die ambulant

operieren, geben für Hygiene 53.281 Euro pro Jahr aus, Dialysepraxen sogar

116.823 Euro.

Der BVMed-Fachbereich "Nosokomiale Infektionen" spricht sich in diesem

Zusammenhang dafür aus, die tatsächlich entstehenden Kosten für Hygieneprodukte

und -prozesse sowie das dafür benötigte Personal entsprechend und

vollumfänglich zu erstatten. Dies ist umso wichtiger, da bei Nichtbeachtung von

Hygienevorschriften immense Schäden für die Patienten und Mitarbeiter sowie

Folgekosten für das Gesundheitssystem entstehen. Der EBM wurde seit dem Jahr

2008 in puncto Hygienekosten nicht weiterentwickelt, obwohl die Vertragsärzte

seit dem Jahr 2012 mit den neuen Landeshygieneverordnungen höhere Kosten und

Zeitaufwände stemmen. Die Erstattung durch den EBM müsse nun zügig nachgeholt

werden, so BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. Darüber hinaus müssten

diese Kosten auch im stationären Bereich separat ausgewiesen und vollumfänglich

erstattet werden, da sie in den DRGs untergehen. "Jeder Patient und jeder

Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen in Deutschland hat ein Recht, vor

gefährlichen und im Zweifel lebensbedrohlichen Infektionen geschützt zu

werden", so Möll weiter. Gerade deshalb ist eine transparente und umfassende

Erstattung der anfallenden Hygienekosten in Praxen und Kliniken unumgänglich.

Damit einher muss eine konsequente Umsetzung von Hygienemaßnahmen in allen

medizinischen Einrichtungen gehen.

Grafik zur Studie beim Zi auf: www.zi.de/presse/grafikdesmonats. Ausführliche

Informationen zum Thema Infektionsprävention sowie kostenfreie

Schulungsmaterialien und Schaubilder zur freien Verwendung in Kliniken, Praxen,

Pflegeeinrichtungen und Schulen auf: www.krankenhausinfektionen.info.

Quelle: BVMed, 24.10.2019