Vorschaltgesetz muss Insolvenzwelle der Krankenhäuser verhindern

Hamburgische Krankenhausgesellschaft fordert Finanzierungssicherheit, Ergebnisqualitätsorientierung und Bürokratieabbau (Hamburgische Krankenhausgesellschaft).

Nach den Belastungen der Pandemiejahre, gefolgt von Ukrainekrieg und Inflation geht es den Krankenhäusern heute wirtschaftlich schlechter denn je zuvor. Zukunft und wirtschaftliche Existenz der Krankenhäuser sind bedroht; allein in Hamburg geht es um Arbeitsplätze von 35.800 engagierten Ärztinnen, Ärzten,

Pflegefachkräften und Therapeuten. Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft fordert ein Vorschaltgesetz mit einem Inflationszuschlag und einer 100 %-igen

Tarifrate, um die Insolvenzgefahr zu bekämpfen und die Versorgung zu sichern.

Die Krankenhausreform muss eine betriebswirtschaftlich auskömmliche

Finanzierung sicherstellen, sowohl des Krankenhausbetriebs, als auch im

investiven Bereich. Eine reine Umverteilung der vorhandenen Mittel wird dabei

nicht zum Ziel führen.

Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der Reform mit Leistungsgruppen und

Vorhaltefinanzierung erfordert die Einbindung der Akteure aus der Praxis, um

eine Umsetzbarkeit zu gewährleisten. Eine Orientierung an der Ergebnisqualität

darf nicht fehlen, da diese den Erfolg einer medizinischen Behandlung misst.

Ein Bürokratieabbau ist überfällig und muss bei der Reform dringend mitgedacht

werden.

Viele Krankenhäuser befinden sich in wirtschaftlicher Not. Laut einer aktuellen

Erhebung des DKI vom Februar dieses Jahres bewerteten 71 % der

Allgemeinkrankenhäuser ihre wirtschaftliche Situation als schlecht (43 %) oder

sehr schlecht (28 %). Nur noch 3 % betrachteten ihre Situation als gut. Der

aktuelle Krankenhaus-Rating-Report des RWI legt offen, dass 80 % der

Krankenhäuser 2024 mit einem negativen Jahresergebnis rechnen. Die DKG

kalkuliert, dass die Krankenhäuser bundesweit unter Berücksichtigung aller

Preissteigerungen und Hilfsprogramme bis zum Jahresende 2023 ein Defizit von 10

Mrd. Euro aufbauen, dies bedeutet auch den Hamburger Krankenhäusern fehlen 250

Mio. Euro bis Ende dieses Jahres, sofern die Politik nicht tätig wird.

Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft fordert daher schnellstmöglich ein

Vorschaltgesetz, um die aktuelle wirtschaftliche Notlage der Krankenhäuser zu

beheben. Joachim Gemmel, 1. Vorsitzender der Hamburgischen

Krankenhausgesellschaft: „Krankenhäuser können Kostensteigerungen nicht einfach

über ihre Preise weitergeben. Um diese Finanzierungslücke zu decken, fordern

wir für 2023 einen Inflationszuschlag als prozentualen Rechnungszuschlag sowie

für das Jahr 2024 eine entsprechende Basisberichtigung im

Landesbasisfallwert.“. Neben den Sachkosten steigen auch die Personalkosten

überproportional. Gemmel weiter: „Die Tarifrate muss dringend gesetzlich

angepasst werden und bereits ab diesem Jahr eine vollständige Refinanzierung

der Tarifkosten ermöglichen. Diese Maßnahmen können und müssen kurzfristig im

bestehenden Finanzierungssystem umgesetzt werden. Der kalte Strukturwandel muss

verhindert werden, damit die Krankenhäuser die Krankenhausreform überhaupt

erleben!“

Mit der Krankenhausreform soll die Versorgung sichergestellt, die Qualität

gesteigert und endlich entbürokratisiert werden. Diese Ziele hält die

Hamburgische Krankenhausgesellschaft ebenfalls für erstrebenswert, meldet

jedoch Zweifel an, ob die ins Auge gefassten Maßnahmen dafür geeignet sind.

Joachim Gemmel: „Wir begrüßen es ausdrücklich, dass man in der

Bund-Länder-Runde offensichtlich von der Verknüpfung von Leveln mit

Leistungsgruppen Abstand genommen hat. Level sind aus unserer Sicht für die

Reform komplett entbehrlich. Die Einführung von Leistungsgruppen als

bundesweites Planungsinstrument begrüßen wir. Wir fordern jedoch die Einbindung

der Akteure aus der Praxis ein, damit der neue Regelungsrahmen sowohl auf

Bedürfnisse in Metropolen als auch in strukturschwachen Regionen angepasst

werden kann. Außerdem müssen praktikable Regelungen für kooperative

Leistungserbringung und digital verknüpfte Netzwerke gefunden werden. Dies wird

am besten mit Einbindung von Sachverstand aus der Versorgungspraxis gelingen.“

Die Finanzierungsreform ist in weiten Teilen noch intransparent. Bei den

Krankenhäusern gibt die Aussage des Bundesgesundheitsministers zu großer Sorge

Anlass, dass es für die Reform keine zusätzlichen finanziellen Mittel geben

soll. Es sollen durch die Einführung einer Vorhaltevergütung nur Mittel

umverteilt werden. Aus der Sicht der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft muss

die systematische Unterfinanzierung sowohl im DRG-System, als auch im

investiven Bereich dauerhaft beseitigt werden. Die Finanzierungsregeln müssen

so gesetzt werden, dass den zukünftigen Kostenentwicklungen bei den Sachkosten,

aber insbesondere den Tarifentwicklungen, vollständig Rechnung getragen wird

und die Krankenhäuser nicht erneut in eine Abwärtsspirale geraten. Daher wird

dies im ersten Schritt nun mit zusätzlichen Mitteln gelingen. Eine

betriebswirtschaftlich auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser ist zwingend

für den langfristigen Erfolg der Reform!

Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft mahnt die Orientierung an der

Ergebnisqualität an, um den Erfolg einer Behandlung zu messen. Dies scheint bei

der Reform gerade aus dem Fokus zu geraten. Gemmel: „Seit Jahren setzen wir uns

für eine stärkere Ergebnisqualitätsorientierung ein, denn aus der

Patientenperspektive ist die Ergebnisqualität einer medizinischen Behandlung

der entscheidende Parameter. Die Reform bringt uns auf diesem Weg derzeit nicht

voran. Die Reform darf kein Selbstzweck oder Sanierungsprogramm für die

gesetzliche Krankenversicherung sein, sondern muss für die Patientinnen und

Patienten die Versorgung besser machen!“

Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft sieht trotz des erklärten Ziels der

Entbürokratisierung ein großes Risiko für einen weiteren Aufbau von

Dokumentations- und Nachweispflichten. Die zusätzlichen Anforderungen für

Leistungsgruppen, möglicherweise auch die Auswirkungen der Finanzierungsreform,

bieten vielfältige Gefahren eines weiteren Bürokratieaufwuchses. Ärzte und

Pflegekräfte sind nahezu die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Dokumentation und

Verwaltungsaufgaben belastet. Diese Zeit fehlt am Patienten. Bei Einführung der

Leistungsgruppen müssen ähnliche und gleichartige Regelungen, beispielsweise

aus G-BA Richtlinien und OPS-Strukturprüfungen unbedingt entfallen. Gemmel:

„Diese Reform hat das Potential, die Bürokratie erheblich auszuweiten – dann

droht der Bürokratieinfarkt! Wir appellieren an alle am Reformprozess

Verantwortlichen, sich für einen spürbaren Abbau von Dokumentationslast und

Prüfbürokratie einzusetzen.“

Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft bietet ihre aktive und konstruktive

Mitwirkung an der Reform an, damit diese ein Erfolg wird.

Quelle: Hamburgische Krankenhausgesellschaft, 22.06.2023