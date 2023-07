Zi bewertet Zahlen der Regierungskommission zur Inanspruchnahme der Notfallversorgung 2009-2021

Die Gesamtfallzahl aller ambulant oder stationär versorgten Notfälle ist zwischen 2019 und 2021 von 27,8 auf 22,6 Millionen zurückgegangen (ZI).

Die „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ hat in ihrer am Dienstag unter dem Titel „Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland – Integrierte Notfallzentren und Integrierte Leitstellen“ veröffentlichten Stellungnahme einige Zahlen zur

zeitlichen Entwicklung der Notfallversorgung im Zeitraum von 2009 bis 2019 vorgestellt. Dabei blende die Kommission aktuelle Entwicklungen bei der

Inanspruchnahme der Notfallversorgung aus und verzichte auf eine differenzierte

Darstellung der Entwicklung bis 2019, so der Vorstandsvorsitzende des

Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi), Dr. Dominik von

Stillfried.

„Es ist richtig, dass die Gesamtzahl an Notfällen beim einfachen Vergleich der

Jahre 2009 und 2019 gestiegen ist. Der deutlichste Anstieg erfolgte aber

bereits im Jahr 2013. Seit 2016 sehen wir einen kontinuierlichen Rückgang der

ambulant durch Notaufnahmen versorgten Notfälle gesetzlich Versicherter. Dies

hat zu einem leichten, aber stetigen Rückgang der Gesamtzahl aller ambulant und

stationär versorgten Notfälle geführt. Die Anzahl der durch Notaufnahmen

ambulant versorgten Notfälle ist dabei von 2016 bis 2019 von 10,7 auf 10,3

Millionen Fälle gesunken. Mit Beginn der Corona-Pandemie ist ein deutlicher

Rückgang auf ein niedrigeres Inanspruchnahme-Niveau bei allen Notfällen

eingetreten. Besonders ausgeprägt ist dies bei den ambulanten Notfällen. Dabei

erreicht die Anzahl der ambulanten Notfälle in Kliniken 2021 mit einem weiteren

Rückgang auf 8,8 Millionen Fälle fast die Zahl des Jahres 2009. Damals waren es

8,3 Millionen Fälle“, so von Stillfried.

Etwas anders stelle sich die Entwicklung der stationär aufgenommenen Notfälle

dar. Hier sei bis 2019 ein kontinuierlicher Anstieg zu erkennen. Aber auch hier

folge auf den deutlichen Rückgang im Jahr 2020 eine Stagnation der Fallzahl im

Jahr 2021. Aktuelle Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigten zudem, dass die im

Vergleich zu 2019 niedrigere Inanspruchnahme der Notaufnahmen offenbar bis ins

Jahr 2023 anhält. Aktuelle Überlastungen der Notaufnahmen resultierten daher

eher aus Personalengpässen als aus steigenden Patient:innenzahlen.

Da aufgrund eines zunehmenden Fachkräftemangels im Gesundheitswesen insgesamt

nicht zu erwarten sei, dass Personalengpässe in der Notfallversorgung künftig

abnehmen, müssten alle Reformpläne besonders darauf fokussieren, wie ein

effizienter Personaleinsatz in allen Bereichen der Notfallversorgung erreicht

werden könne, forderte der Zi-Vorstandsvorsitzende.

Im Ärztlichen Bereitschaftsdienst seien vielerorts bereits Entwicklungen im

Gang, um die zeitliche Belastung der Bereitschaftsärzt:innen zu reduzieren,

ohne dass für gesetzlich Versicherte daraus Versorgungsengpässe resultieren.

Dies bilde sich indirekt auch in den Zahlen zur Inanspruchnahme ab. Zunächst

sei seit 2018 ein kontinuierlicher Rückgang der Inanspruchnahme im

Bereitschaftsdienst zu sehen, der scheinbar deutlicher ausfalle als der

Rückgang der ambulanten Notfälle in den Notaufnahmen. „Dabei ist aber zu

beachten, dass im Ärztlichen Bereitschaftsdienst in den letzten Jahren in

vielen Kassenärztlichen Vereinigungen ein telemedizinischer

Bereitschaftsdienst, also eine telefonische Beratung oder eine

Videosprechstunde, eingeführt worden ist. Dieser wird nicht über den

Einheitlichen Bewertungsmaßstab abgerechnet. Zudem werden insbesondere nachts

viele Anfragen Hilfesuchender durch Bereitschaftsärztinnen und -ärzte

telefonisch geklärt, ohne dass eine Leistung abgerechnet wird. Auch die

Leistungen ärztlicher Bereitschaftspraxen werden mitunter, wie von der

Expertenkommission vorgeschlagen, nach pauschalen Stundensätzen und nicht über

den Einheitlichen Bewertungsmaßstab vergütet. Diese Ausgaben der

Kassenärztlichen Vereinigungen sind somit nicht in den Abrechnungsdaten zu

erkennen“, bekräftigte von Stillfried.

Dies führe nach Ansicht des Zi-Vorstandsvorsitzenden zu einer Unterschätzung

der Inanspruchnahme des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Am Beispiel der

Kassenärztlichen Vereinigung Berlin könne dies sehr gut veranschaulicht werden.

So entsteht bei alleiniger Betrachtung der Abrechnungsdaten der Eindruck eines

massiven Einbruches des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes von 163.000 Fällen

2019 auf 63.000 Fälle im Jahr 2021. Tatsächlich zeigt die interne Statistik der

KV Berlin aber eine Zunahme der Inanspruchnahme von 185.000 (2019) auf 199.000

Fälle (2021).

Entwicklung der Fallzahlen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst und in den

Notaufnahmen der Kliniken 2009-2021

Zahlen zur Entwicklung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes 2019-2022 (KV

Berlin)

Quelle: ZI, 17.02.2023