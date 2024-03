Zur Ausweitung der PPUG: Pflegepersonaluntergrenzen müssen auch für 2021 in Gänze ausgesetzt werden (DKG).

Die ab heute geltende massive Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen auf die Versorgungsbereiche Chirurgie, Innere Medizin und Pädiatrie ist ein absolut unverständliches Signal in die falsche Richtung in diesen Zeiten einer Pandemie. Gerade in diesen Monaten benötigen die Krankenhäuser die maximale

Flexibilität beim Personaleinsatz. Die Methodik der Festlegung führt dazu, dass

ein Viertel aller Inneren und Chirurgischen Abteilungen ab 1. Februar 2021 als

unterbesetzt gelten muss, egal wie die Besetzung aussieht und wie hoch der

Personalbedarf tatsächlich ist. Damit entsteht ein künstlicher zusätzlicher

Bedarf von 10.000 Pflegekräften. Angesichts der gewaltigen Herausforderungen

durch die Pandemie ist für die Installierung einer solchen Vorgabe, die es

nirgendwo in der Welt in dieser Form gibt, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt

kein Verständnis aufzubringen. Die Pflegepersonaluntergrenzen müssen, wie

bereits 2020, auch für 2021 in Gänze ausgesetzt werden“, so der

Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum.

Quelle: DKG, 01.02.2021